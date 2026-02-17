https://ukraina.ru/20260217/plan-dmitrieva-po-punktam-chto-mogut-obsuzhdat-rossiya-i-ssha-v-zheneve-1075687629.html

План Дмитриева по пунктам: что могут обсуждать Россия и США в Женеве

План Дмитриева по пунктам: что могут обсуждать Россия и США в Женеве - 17.02.2026 Украина.ру

План Дмитриева по пунктам: что могут обсуждать Россия и США в Женеве

В преддверии очередного раунда переговоров между Россией, Украиной и США, издание Bloomberg опубликовало предложения России к США по возобновлению экономического взаимодействия, которые в СМИ назвали "планом Дмитриева" в честь главного экономического переговорщика РФ.

План, как сообщает Bloomberg, сводится к семи пунктам, каждый из которых стоит разобрать отдельно, акцентировав внимание на интересах сторон, а также препятствиях для реализации российских желаний.Важное для РоссииСША предлагается возвращение России к системе долларовых расчётов, в том числе и по энергетическим сделкам. Как видно, речь идёт о расчётах, а не об использовании доллара в качестве средства накопления. Россия заинтересована в долларе, как средстве платежа, но формировать резервы из него сверх того объёма, который необходим, точно не будет.Процесс дедолларизации это не остановит, но доллар никуда не денется — он просто станет одной из мировых валют.В данном случае необходимо понимать, что главное преимущество доллара состоит в том, что он является свободно конвертируемой валютой, в отличие от национальных валют. А значит использование доллара позволит сократить непрерывно растущие издержки российских компаний в части внешней торговли. И тот факт, что доллар увязывается с энергоносителями свидетельствует о желании снизить эти издержки для нефтяников, чтобы улучшить состояние с наполнением госбюджета.Россия предлагает создать совместные предприятия (СП) по добыче нефти и СПГ, включая морские и трудноизвлекаемые запасы, которые учитывают предыдущие инвестиции США и позволили бы американским фирмам возместить прошлые убытки.Размышления о возмещении убытков стоит опустить сразу — по данному пункту мало что понятно. Но сходу очевидно, что нефть и газ (СПГ и трубопроводный) в ходе предметных переговоров сразу разведут.Пространство для сотрудничества по нефти у сторон есть — США добывают "лёгкую" нефть, но перерабатывают "тяжёлую". Поэтому России есть что предложить по данному вопросу вне зависимости от того, достигнет сланцевая добыча своего пика в 2026–2028 годах или нет.С газом всё куда сложнее. Примерно четверть американского СПГ является очищенным попутным нефтяным газом и до 2030 года ожидается удвоение объёмов его экспорта. Именно поэтому США так вцепились в Европу — она должна стать главным потребителем американского газа и Россия на этом рынке не нужна. В части трубопроводного газа — возобновления поставок по уцелевшей ветке "Северного потока-2" — никак подвижек нет так как ЕС противится этому даже несмотря на желание американских инвесторов выкупить газопровод.Бонусы СШАРоссия предлагает США долгосрочные авиационные контракты по модернизации парка самолётов и потенциальное участие США в российском производстве.Предложение крайне выгодно для США в целом, и Boeing в частности. Менеджеры в погоне за экономией завели корпорацию в глубокий кризис, из которого она понемногу выбирается: восстанавливает культуру производства, устраняет инженерные просчёты, наращивает портфель заказов и исправляет финансовые проблемы. Дополнительные заказы были бы Boeing весьма кстати, особенно на фоне проблем с Китаем, который укрепляет сотрудничество с Airbus и не стремится закупать американскую авиатехнику.России возобновление сотрудничества также было бы выгодным: из всего массива иностранных самолётов в парке российских авиакомпаний около 60% приходится на Airbus, а порядка 37–40% составляют самолёты от Boeing. Принципиальный подход ЕС к украинскому вопросу практически гарантирует неизбежный отказ от продукции Airbus— её будет всё сложнее поддерживать в пригодном для полётов состоянии из-за неизбежного роста издержек. Замена части парка Airbus на Boeing позволит снизить расходы.Но возникает логичный вопрос о том, как быть с российскими самолётам в лице "Суперджета" и МС-21 и Ту-214. Ответ прост: одно другому не мешает. МС, Суперджет и Ту — узкофюзеляжные самолёты и, исходя из того, каким трудом даются работы над ним, их доведут до ума и пустят в серию. А вот у Boeing есть широкофюзеляжные самолёты, которые в России не производятся: Ил-96 ­— последний советский широкофюзеляжных самолёт — нуждается в существенной модернизации и замене 4 двигателей ПС-90А на два ПД-35. Для этого потребуются дефицитные кадры, деньги и время. А летать нужно уже сейчас.Поэтому, как видно, теоретическое восстановление сотрудничества с Boeing российскому гражданскому авиапрому не мешает — всё равно нельзя объять необъятное.Россия предлагает льготные условия для возвращения американских компаний на потребительский рынок России. Опять же, никакой конкретики по этому вопросу пока нет и быть не может в силу специфики потребительского рынка.Наиболее привлекательным для США является цифровой рынок, рынок косметики и предметов роскоши, а также рынок пищепрома. Для пищепрома восстановление сотрудничества будет означать снятие ограничений на инвестиции и маркетинг для пищевых гигантов по типу Mars, PepsiCo и Coca-Cola. Для IT-корпораций начало переговоров об условиях своего полноценного возвращения в Россию, чему особенно обрадуются Google и Microsoft, а также миллионы тех граждан России, которые устали от издержек отечественного IT-регулирования и импортозамещения. Очевидно, что крупнейшая IT-госкомпания — VK— будет такому исходу противиться как влиятельное сословие отечественных силовиков.Предлагается сотрудничество в области ядерной энергетики, в том числе и предприятий искусственного интеллекта. США запретили себе импорт российского урана с 2028 года, а Россия осенью 2024 года ограничила экспорт урана в США. По этому вопросу сторонам было бы выгодно возобновить сотрудничество так как Россия обеспечивает порядка 20% поставок обогащённого урана для американских АЭС, что приносит около 1 млрд долларов.Но, главной проблемой будет не уран, а Запорожская АЭС — именно её мощности можно использовать для дата-центров или просто заработка. И тут США, если их данный вопрос действительно заинтересует, придётся принять российские условия так как Россия не согласится на передачу контроля над станцией США, и, тем более, Украине.В-шестых, предлагается наладить сотрудничество в области сырья — лития, меди, никеля и платины. Никель и платина — это интерес "Норникеля": против него со стороны США не введены прямые блокирующие санкции, но с 2024 года действует запрет на импорт никеля. В части платины США ограничений не вводили. Ввоз российской меди в США под запретом с апреля 2024 года.Что же касается лития, то этот редкий металл вместе с обсуждением гипотетических проектов по добычи редкоземельных металлов содержательно пока никак не наполнен. Редкие и редкоземельные металлы нужны США в том числе и для производства вооружений после того, как КНР ввёл ограничения на поставки РМ и РЗМ. Соответственно, представить себе, что Россия поставляет в США РЗМ, а затем они в составе американских систем вооружения используются против ВС РФ на Украине сложно. Следовательно, этот вопрос будет увязан с проблематикой войны и мира.И, наконец, седьмой пункт — совместная работа над продвижением ископаемого топлива. Собственно, тут и комментировать особо нечего: обе страны являются экспортёрами ископаемого топлива, конкурируют на газовом рынке, и совместное продвижение является не более чем идеологическим реверансом со стороны России Трампу.***СМИ указывают, что есть план на 12 трлн долларов, однако, чем именно являются эти 12 трлн долларов — прибылью или выручкой — не конкретизируют. И этому есть вполне логичное объяснение. 12 трлн долларов — это просто красивая и весьма условная цифра. На текущем этапе переговоров, когда речь идёт об общем предложении, ни один из пунктов не наполнен конкретным, то есть обличённым в форму договоров и контактов, содержанием. Такую работу просто невозможно выполнить силами узкого круга лиц, которые отвечают за переговоры, и потребовало привлечь не только массу чиновников, но и узкоотраслевых экспертов, не говоря уже о топ-менеджерах различных корпораций. В таком случае в прессе была бы масса утечек по предполагаемым параметрам. Поэтому относиться к обозначенной цифре нужно просто как к средству привлечения внимания президента США, на которого этот план и рассчитан — Дональду Трампу нравятся красивые цифры.В целом, план Дмитриева вполне рабочий. Безусловно, пока он является рамочным и, при наличии на то воли сторон, может быть конкретизирован. В него зашит как ряд принципиальных для России вопросов — доллар как средство расчётов, снятие санкций с нефтегазовых компаний, — так и набор "бонусов" для США в виде закупок самолётов и преференциальное возвращение американских товаров на российский рынок.Обсуждать Москве и Вашингтону есть что, однако пока главный камень преткновения — украинский вопрос, в котором увязли и Россия, и США, но каждая из сторон по-своему. И до момента вынесения сторонами украинского вопроса за скобки, подвижек по экономической части ожидать не стоит.Другие подробности "плана Дмитриева" - в статье Экономическое сотрудничество в обмен на геополитические уступки. В чем секрет "плана Дмитриева"

