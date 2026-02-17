https://ukraina.ru/20260217/napadenie-na-iran-seychas-ili-nikogda-lukyanov-o-srokakh-voennoy-operatsii-ssha-na-blizhnem-vostoke-1075682904.html
Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке
Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке - 17.02.2026 Украина.ру
Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке
Военное противостояние в Иране может начаться сейчас или его не будет никогда. В регион стянуты серьезные силы США, а это значит, необходимо добиться результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-02-17T05:50
2026-02-17T05:50
2026-02-17T10:11
новости
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
украина.ру
тегеран
нападение
война
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074797803_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_201af4ced8a5b6e82c66abe95946378b.jpg
Среди экспертов есть мнение, что США могут напасть на Иран либо до мая, пока не начался автомобильный сезон и не выросли цены на бензин; либо уже после выборов в Конгресс, когда Дональд Трамп сможет делать, что хочет. Сложно сказать, будут ли после выборов в Конгресс у Трампа связаны или развязаны руки, это зависит от результатов выборов, но не надо их переоценивать, заявил Лукьянов, комментируя тезис о сроках возможного нападения.Что касается силовой операции против Ирана, то, по словам Лукьянова, вряд ли это связано с ценами на бензин или выборами в Конгресс."Военное противостояние может начаться прямо сейчас, а, возможно, его не будет никогда. В регион стянуты существенные военные силы США. А привезти туда несколько авианосных групп — это дорогое удовольствие. Если это делают, значит необходимо добиться результата", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
иран
сша
ближний восток
тегеран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074797803_96:0:1185:817_1920x0_80_0_0_c47545cdddb8cf311a9213e4dfac269c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, тегеран , нападение, война, геополитика, эксперты, аналитики, аналитика, выборы
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, Тегеран , нападение, война, геополитика, эксперты, аналитики, Аналитика, выборы
Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке
05:50 17.02.2026 (обновлено: 10:11 17.02.2026)
Военное противостояние в Иране может начаться сейчас или его не будет никогда. В регион стянуты серьезные силы США, а это значит, необходимо добиться результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Среди экспертов есть мнение, что США могут напасть на Иран либо до мая, пока не начался автомобильный сезон и не выросли цены на бензин; либо уже после выборов в Конгресс, когда Дональд Трамп сможет делать, что хочет.
Сложно сказать, будут ли после выборов в Конгресс у Трампа связаны или развязаны руки, это зависит от результатов выборов, но не надо их переоценивать, заявил Лукьянов, комментируя тезис о сроках возможного нападения.
"Условно говоря, даже если республиканцы потеряют одну из палат, это не значит, что Трамп останется без полномочий и сил. И вот тогда у него могут быть развязаны руки по принципу "Да гори оно огнем", — отметил политолог.
Что касается силовой операции против Ирана, то, по словам Лукьянова, вряд ли это связано с ценами на бензин или выборами в Конгресс.
"Военное противостояние может начаться прямо сейчас, а, возможно, его не будет никогда. В регион стянуты существенные военные силы США. А привезти туда несколько авианосных групп — это дорогое удовольствие. Если это делают, значит необходимо добиться результата", — подытожил собеседник издания.