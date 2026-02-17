Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке - 17.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260217/napadenie-na-iran-seychas-ili-nikogda-lukyanov-o-srokakh-voennoy-operatsii-ssha-na-blizhnem-vostoke-1075682904.html
Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке
Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке - 17.02.2026 Украина.ру
Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке
Военное противостояние в Иране может начаться сейчас или его не будет никогда. В регион стянуты серьезные силы США, а это значит, необходимо добиться результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Среди экспертов есть мнение, что США могут напасть на Иран либо до мая, пока не начался автомобильный сезон и не выросли цены на бензин; либо уже после выборов в Конгресс, когда Дональд Трамп сможет делать, что хочет. Сложно сказать, будут ли после выборов в Конгресс у Трампа связаны или развязаны руки, это зависит от результатов выборов, но не надо их переоценивать, заявил Лукьянов, комментируя тезис о сроках возможного нападения.Что касается силовой операции против Ирана, то, по словам Лукьянова, вряд ли это связано с ценами на бензин или выборами в Конгресс."Военное противостояние может начаться прямо сейчас, а, возможно, его не будет никогда. В регион стянуты существенные военные силы США. А привезти туда несколько авианосных групп — это дорогое удовольствие. Если это делают, значит необходимо добиться результата", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
Военное противостояние в Иране может начаться сейчас или его не будет никогда. В регион стянуты серьезные силы США, а это значит, необходимо добиться результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Среди экспертов есть мнение, что США могут напасть на Иран либо до мая, пока не начался автомобильный сезон и не выросли цены на бензин; либо уже после выборов в Конгресс, когда Дональд Трамп сможет делать, что хочет.
Сложно сказать, будут ли после выборов в Конгресс у Трампа связаны или развязаны руки, это зависит от результатов выборов, но не надо их переоценивать, заявил Лукьянов, комментируя тезис о сроках возможного нападения.
"Условно говоря, даже если республиканцы потеряют одну из палат, это не значит, что Трамп останется без полномочий и сил. И вот тогда у него могут быть развязаны руки по принципу "Да гори оно огнем", — отметил политолог.
Что касается силовой операции против Ирана, то, по словам Лукьянова, вряд ли это связано с ценами на бензин или выборами в Конгресс.
"Военное противостояние может начаться прямо сейчас, а, возможно, его не будет никогда. В регион стянуты существенные военные силы США. А привезти туда несколько авианосных групп — это дорогое удовольствие. Если это делают, значит необходимо добиться результата", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния