https://ukraina.ru/20260217/napadenie-na-iran-seychas-ili-nikogda-lukyanov-o-srokakh-voennoy-operatsii-ssha-na-blizhnem-vostoke-1075682904.html

Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке

Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке - 17.02.2026 Украина.ру

Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке

Военное противостояние в Иране может начаться сейчас или его не будет никогда. В регион стянуты серьезные силы США, а это значит, необходимо добиться результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-02-17T05:50

2026-02-17T05:50

2026-02-17T10:11

новости

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

украина.ру

тегеран

нападение

война

геополитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074797803_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_201af4ced8a5b6e82c66abe95946378b.jpg

Среди экспертов есть мнение, что США могут напасть на Иран либо до мая, пока не начался автомобильный сезон и не выросли цены на бензин; либо уже после выборов в Конгресс, когда Дональд Трамп сможет делать, что хочет. Сложно сказать, будут ли после выборов в Конгресс у Трампа связаны или развязаны руки, это зависит от результатов выборов, но не надо их переоценивать, заявил Лукьянов, комментируя тезис о сроках возможного нападения.Что касается силовой операции против Ирана, то, по словам Лукьянова, вряд ли это связано с ценами на бензин или выборами в Конгресс."Военное противостояние может начаться прямо сейчас, а, возможно, его не будет никогда. В регион стянуты существенные военные силы США. А привезти туда несколько авианосных групп — это дорогое удовольствие. Если это делают, значит необходимо добиться результата", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.

иран

сша

ближний восток

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, тегеран , нападение, война, геополитика, эксперты, аналитики, аналитика, выборы