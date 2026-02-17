https://ukraina.ru/20260217/morskaya-svinka-evropy-i-koronatsiya-rubio-maksim-bardin-o-tom-chto-proizoshlo-na-vstreche-v-myunkhene-1075704632.html

"Морская свинка" Европы и коронация Рубио. Максим Бардин о том, что произошло на встрече в Мюнхене

"Морская свинка" Европы и коронация Рубио. Максим Бардин о том, что произошло на встрече в Мюнхене - 17.02.2026 Украина.ру

"Морская свинка" Европы и коронация Рубио. Максим Бардин о том, что произошло на встрече в Мюнхене

Марко Рубио начал "сезон обещаний" в Европе, связанный с его желанием стать президентом США в 2028 году. А Европа продолжает через Зеленского транслировать инициативы и отслеживать общественную реакцию на это.

интервью

европа

россия

марко рубио

владимир зеленский

дональд трамп

ес

украина

фридрих мерц

эммануэль макрон

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.С 13 по 15 февраля в Германии прошла ежегодная, 62-я Мюнхенская конференция по безопасности, на которой присутствовали 100 мировых лидеров, министров обороны и иностранных дел. Госсекретарь США Марко Рубио на мероприятии призвал Европу к сотрудничеству, но раскритиковал ее за те же проблемы, на которые указывает президент США Дональд Трамп. В Евросоюзе его речь восприняли неоднозначно.— Максим, Рубио заявил, что разногласия между США и европейскими странами объясняются глубокой обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы, при этом Соединенные Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что судьбы двух сторон "всегда будут переплетены". Что стоит за этим словами Рубио?— За этими словами стоит желание Марко Рубио стать президентом США в 2028 году. Госсекретарь США, который в настоящее время является самым влиятельным политиком в администрации Дональда Трампа, оттеснил вице-президента Ди Джей Вэнса и теперь пытается претендовать уже на большее.Его высказывания можно интерпретировать следующим образом — если я встану во главе США, то мы с вами все решим, добьемся консенсуса, найдем точки соприкосновения. Дело только за малым, поддерживайте меня в течение ближайших двух лет, и будем вам счастье. С Трампом вы каши не сварите, с Вэнсом — тем более, а вот со мной вполне.Конечно, радикальное отличие между выступлением Рубио и прошлогодним выступлением Вэнса. В прошлом году — откровенное противопоставление; в этом — примирение и желание формировать единый курс безопасности, а также предложение действовать сообща против оппонентов.Рубио уже начал предвыборную президентскую кампанию, хотя до выборов еще далеко.— Почему его речь интерпретируется некоторыми западными СМИ как очередная издевка над Европой?— Удивительно, но Мюнхенская конференция по безопасности была наполнена противоречиями. Кто-то увидел в словах Рубио издевку, а кто-то — желание госсекретаря США формировать с Европой единую архитектуру безопасности, отчасти против России и Китая.Кая Каллас выступает с откровенно русофобской речью, ей вторит Рютте, а также лидеры Норвегии и Дании, но Макрон, в свою очередь, говорит о том, что с Россией необходимо как-то договариваться. Политики много говорят о безопасности, но президент Польши Кароль Навроцкий говорит о желании обзавестись собственным ядерным оружием. И это с учетом того, что в Польше к настоящему времени не построено ни одной атомной станции.Интеллектуальный сумбур, идеологический хаос — это все можно сказать о Мюнхенской конференции. Плохой сигнал, который говорит о разброде и шатании в рядах Европы. Поэтому и появляются разные взгляды на то, что мог иметь в виду Марко Рубио. Не было бы кризиса, то гадать бы не пришлось на кофейной гуще.— Зеленский в интервью Politico в матерной форме призвал выслать из западных стран граждан России вместе с их детьми. Он последнее время стал позволять себе много вольностей в отношении Европы, означает ли это, что Зеленский хочет угодить Трампу?— Нет. Здесь другое. Зеленский стал очень удобен "эскалаторам" войны, которых, в большинстве случаев, представляют европейские политики. Напомним, что Зеленский на Мюнхенской конференции хамил также в сторону Виктора Орбана.Очень удобно через заявления Зеленского транслировать какие-то инициативы, отслеживать общественную реакция. Ведь если идея не "зашла", то всегда можно сказать, что это личная инициатива Зеленского, он, мол, представляет Украину, которая является суверенным государством, не входящим в ЕС или в НАТО.Но на самом деле, все высказывания или инициативы согласованы. Брюссель может либо продолжить реализацию идеи, озвученной Зеленским, либо наоборот, сыграть роль зрелого и справедливого политика и инициативу отвергнуть.То есть с помощью высказываний Зеленского можно кого-то напугать, а кого-то повоспитывать. Так по крайней мере считают руководители Евросоюза. В общем, все роли в этом политическом театре распределены. В том числе и роль Верховного представителя ЕС по международной политики и вопросам безопасности.— В кулуарах Мюнхенской конференции, как пишут западные СМИ, обсуждали также ситуацию с российскими активами, а точнее, их изъятие для финансирования Украины. Европейские лидеры не договорились, как именно использовать эти деньги при закупке вооружений. Как эти противоречия повлияют на атмосферу внутри политического истеблишмента Европы? Отношения между Мерцем и Макроном явно натянуты…— С одной стороны, вроде бы да — отношения Макрона и Мерца натянуты. С другой — распределенные им роли изначально различны. Нет у Мерца серьезной харизмы, эту роль несколько по-наполеоновски играет Макрон. В то же время, у Мерца не такая расшатанная различными скандалами репутация. А вообще процесс "обналичивания" российских активов далеко не быстрый.Золотовалютные резервы — это не пачки банкнот, упакованных в гараже. Здесь все сложнее. Их надо будет еще суметь перевести в деньги и только потом делать на них какие-то закупки. Полагаю, что вопрос не в том – у кого покупать оружие. У США или у Европы.В Европе пока еще нет консенсуса в отношении объемов помощи Киеву, а также механизмов изъятия российских активов. Процесс затягивается. Отсюда и появляются слухи о том, что, мол, Макрон с Мерцем не договорились — у кого оружие покупать. А вот если бы они договорились, тогда бы да.Вообще-то российские активы Европа хотела бы для себя приберечь. В этом главная причина. Под видом изъятия российских резервов для помощи Киеву, их, в итоге, оставили бы в Европе. То есть оставили бы в том же городе — Брюсселе, в котором они сейчас и хранятся.— В Мюнхене Кая Каллас заявила, что Россия получает больше за столом переговоров, чем добилась на поле боя. По ее словам, если ВСУ должны быть ограничены по численности, то и у России армия тоже должны быть ограничена. Что значат такие оценки переговоров со стороны еврочиновника?— Это означает желание "евробюрократии" продолжать курс на эскалацию конфликта. Пока там в сторону мира двигаться не собираются. Договариваться тоже не собираются. По крайней мере в настоящий момент.Можно делать разные заявления об истории, о численности войск, о поле боя. Но все это информационный шум. Главное — это устойчивый курс на эскалацию, на попытку поставить под контроль политические процессы, происходящие в России. Кая Каллас практически каждый день делает очень своеобразные заявления. Анализировать каждое из них — дело бессмысленное. Да и расчет там другой — уходить от реального движения к миру, камуфлируя этот процесс рассказами про "войну и историю".Вместе с тем, Кая Каллас остается на своем посту. Причем, достаточно высоком. А это значит, что ее деятельность полностью устраивает руководителей ЕС и их партнеров из-за океана. В данном случае имеется в виду не Трамп, а его политические оппоненты.Подробнее о конференции в Мюнхене - Украина за неделю. Мюнхенский говор.

