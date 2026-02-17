Кого стережет "Арктический часовой"? Военный эксперт о рисках ракетного удара через полярные районы - 17.02.2026 Украина.ру
Кого стережет "Арктический часовой"? Военный эксперт о рисках ракетного удара через полярные районы
Кого стережет "Арктический часовой"? Военный эксперт о рисках ракетного удара через полярные районы - 17.02.2026 Украина.ру
Кого стережет "Арктический часовой"? Военный эксперт о рисках ракетного удара через полярные районы
Арктика относится к району активного морского плавания Северного флота, включая подводные ракетные крейсеры стратегического назначения. Обретение американцами Гренландии ставит эту отработанную систему под угрозу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
В феврале этого года Североатлантический альянс запустил новую миссию под названием "Арктический часовой", направленную на расширение военного присутствия стран НАТО в Арктике.Отвечая на вопрос про возможные угрозы НАТО для арктических владений России, Горбачев подчеркнул, что регион относится к району активного морского плавания Северного флота, в том числе подводных ракетных крейсеров стратегического назначения – части ядерной триады РФ. "И обретение американцами Гренландии ставит эту систему, которая отрабатывалась десятилетиями, под угрозу. США организуют систему обнаружения наших подлодок и контроля над их деятельностью, чтобы в угрожаемый период иметь возможность их уничтожения", — подчеркнул собеседник издания.Он напомнил, что свое время существовала система SOSUS, это Фареро-Исландский противолодочный рубеж, которая препятствовала отечественным лодкам выходить в Атлантический океан. "Подобного рода система может создаваться в приполярных районах, чтобы контролировать выходы наших подводных лодок из баз. Кроме того, достаточно посмотреть на карту, Гренландия обеспечивает малое подлетное время для нанесения ракетных ударов", — констатировал Горбачев.То есть можно спрогнозировать развитие событий, при котором такие удары могут быть нанесены по российской территории через полярные районы, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.О том, какую тактику избрали Россия и США — в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру" на сайте Украина.ру.
арктика
сша
россия
Украина.ру
Арктика относится к району активного морского плавания Северного флота, включая подводные ракетные крейсеры стратегического назначения. Обретение американцами Гренландии ставит эту отработанную систему под угрозу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
В феврале этого года Североатлантический альянс запустил новую миссию под названием "Арктический часовой", направленную на расширение военного присутствия стран НАТО в Арктике.
Отвечая на вопрос про возможные угрозы НАТО для арктических владений России, Горбачев подчеркнул, что регион относится к району активного морского плавания Северного флота, в том числе подводных ракетных крейсеров стратегического назначения – части ядерной триады РФ.
"И обретение американцами Гренландии ставит эту систему, которая отрабатывалась десятилетиями, под угрозу. США организуют систему обнаружения наших подлодок и контроля над их деятельностью, чтобы в угрожаемый период иметь возможность их уничтожения", — подчеркнул собеседник издания.
Он напомнил, что свое время существовала система SOSUS, это Фареро-Исландский противолодочный рубеж, которая препятствовала отечественным лодкам выходить в Атлантический океан.
"Подобного рода система может создаваться в приполярных районах, чтобы контролировать выходы наших подводных лодок из баз. Кроме того, достаточно посмотреть на карту, Гренландия обеспечивает малое подлетное время для нанесения ракетных ударов", — констатировал Горбачев.
То есть можно спрогнозировать развитие событий, при котором такие удары могут быть нанесены по российской территории через полярные районы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.
О том, какую тактику избрали Россия и США — в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру" на сайте Украина.ру.
Арктика, США, НАТО, угроза, Россия, ракетный удар, Гренландия, подлодка, крейсер, флот, север, Сергей Горбачев
 
