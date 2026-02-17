https://ukraina.ru/20260217/kogo-sterezhet-arkticheskiy-chasovoy-voennyy-ekspert-o-riskakh-raketnogo-udara-cherez-polyarnye-rayony-1075692246.html

Кого стережет "Арктический часовой"? Военный эксперт о рисках ракетного удара через полярные районы

Арктика относится к району активного морского плавания Северного флота, включая подводные ракетные крейсеры стратегического назначения. Обретение американцами Гренландии ставит эту отработанную систему под угрозу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

В феврале этого года Североатлантический альянс запустил новую миссию под названием "Арктический часовой", направленную на расширение военного присутствия стран НАТО в Арктике.Отвечая на вопрос про возможные угрозы НАТО для арктических владений России, Горбачев подчеркнул, что регион относится к району активного морского плавания Северного флота, в том числе подводных ракетных крейсеров стратегического назначения – части ядерной триады РФ. "И обретение американцами Гренландии ставит эту систему, которая отрабатывалась десятилетиями, под угрозу. США организуют систему обнаружения наших подлодок и контроля над их деятельностью, чтобы в угрожаемый период иметь возможность их уничтожения", — подчеркнул собеседник издания.Он напомнил, что свое время существовала система SOSUS, это Фареро-Исландский противолодочный рубеж, которая препятствовала отечественным лодкам выходить в Атлантический океан. "Подобного рода система может создаваться в приполярных районах, чтобы контролировать выходы наших подводных лодок из баз. Кроме того, достаточно посмотреть на карту, Гренландия обеспечивает малое подлетное время для нанесения ракетных ударов", — констатировал Горбачев.То есть можно спрогнозировать развитие событий, при котором такие удары могут быть нанесены по российской территории через полярные районы, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.О том, какую тактику избрали Россия и США — в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру" на сайте Украина.ру.

