Для результата нужен психиатр: Делягин о конференции по безопасности в Мюнхене и переговорах в Женеве
2026-02-17T13:53
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру прокомментировал конференцию по безопасности в Мюнхене, а также дал оценку нынешней ситуации на Кубе:00:38 - Конференция по безопасности в Мюнхене;03:43 - Открытие "Украинского дома" в Германии;07:35 - О европейском обществе;08:19 - Переговоры по Украине в Женеве;10:30 - Почему Россия до сих пор находится в переговорном процессе?15:01 - Гуманитарная катастрофа на Кубе.ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyaginКанал Михаила Делягина в МАХ: Делягин в МАХеУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
видео, россия, куба, германия, михаил делягин, украина.ру, итоги переговоров, новости о переговорах россии и украины, переговоры по украине 2026, женева, гуманитарная катастрофа, санкции, мюнхенская конференция по безопасности, фрг, ес, украина, сша, элита, дипломатические отношения, видео
