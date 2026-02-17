Для результата нужен психиатр: Делягин о конференции по безопасности в Мюнхене и переговорах в Женеве - 17.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260217/dlya-rezultata-nuzhen-psikhiatr-delyagin-o-konferentsii-po-bezopasnosti-v-myunkhene-i-peregovorakh-v-1075727839.html
Для результата нужен психиатр: Делягин о конференции по безопасности в Мюнхене и переговорах в Женеве
Для результата нужен психиатр: Делягин о конференции по безопасности в Мюнхене и переговорах в Женеве
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии... Украина.ру, 17.02.2026
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру прокомментировал конференцию по безопасности в Мюнхене, а также дал оценку нынешней ситуации на Кубе:00:38 - Конференция по безопасности в Мюнхене;03:43 - Открытие "Украинского дома" в Германии;07:35 - О европейском обществе;08:19 - Переговоры по Украине в Женеве;10:30 - Почему Россия до сих пор находится в переговорном процессе?15:01 - Гуманитарная катастрофа на Кубе.ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyaginКанал Михаила Делягина в МАХ: Делягин в МАХеУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
Для результата нужен психиатр: Делягин о конференции по безопасности в Мюнхене и переговорах в Женеве

13:53 17.02.2026 (обновлено: 13:54 17.02.2026)
 
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру прокомментировал конференцию по безопасности в Мюнхене, а также дал оценку нынешней ситуации на Кубе:

00:38 - Конференция по безопасности в Мюнхене;
03:43 - Открытие "Украинского дома" в Германии;
07:35 - О европейском обществе;
08:19 - Переговоры по Украине в Женеве;
10:30 - Почему Россия до сих пор находится в переговорном процессе?
15:01 - Гуманитарная катастрофа на Кубе.

ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyagin
Канал Михаила Делягина в МАХ: Делягин в МАХе

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
