Для результата нужен психиатр: Делягин о конференции по безопасности в Мюнхене и переговорах в Женеве

2026-02-17T13:53

Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру прокомментировал конференцию по безопасности в Мюнхене, а также дал оценку нынешней ситуации на Кубе:00:38 - Конференция по безопасности в Мюнхене;03:43 - Открытие "Украинского дома" в Германии;07:35 - О европейском обществе;08:19 - Переговоры по Украине в Женеве;10:30 - Почему Россия до сих пор находится в переговорном процессе?15:01 - Гуманитарная катастрофа на Кубе.ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyaginКанал Михаила Делягина в МАХ: Делягин в МАХеУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

