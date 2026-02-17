1 июня в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится форсайт-форум “КАКАЯ УКРАИНА НАМ НУЖНА?”
Создание враждебного государства на коренной российской территории до предела обострило актуальность проблемы силового и идеологического переустройства Украины. Это вопрос стратегической безопасности России.
Что дальше? Что будет на пост-Украине? Как осуществить демонтаж неонацистской бандеровской идеи? Будет ли реализована стратегия собирания русских земель?
Ответы на эти вопросы поможет найти форсайт-форум «КАКАЯ УКРАИНА НАМ НУЖНА?», организованный мультимедийным изданием Украина.ру
Участники форсайт-форума смогут посетить панельные дискуссии о кризисе миропорядка и роли Украины в нем, о процессе демилитаризации украинского государства и денацификации украинского общества.
Отдельная сессия о происходящих актуальных интеграционных процессах новых российских регионов позволит сделать прогнозы о создании макрорегионального пространства Большой России.
В форсайт-форуме примут участие более 200 представителей федеральных и региональных органов власти, экспертных и научных сообществ, масс-медиа, общественных объединений, студенческая молодежь. Освещение форсайт-форума будет осуществляться с участием ведущих российских средств массовой информации.
В преддверии форсайт-форума
