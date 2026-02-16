https://ukraina.ru/20260216/pochemu-nelzya-raz-i-navsegda-prekratit-zhd-postavki-oruzhiya-iz-polshi-na-ukrainu--ischenko-1075687304.html

Почему нельзя раз и навсегда прекратить ж/д поставки оружия из Польши на Украину — Ищенко

Почему нельзя раз и навсегда прекратить ж/д поставки оружия из Польши на Украину — Ищенко - 16.02.2026 Украина.ру

Почему нельзя раз и навсегда прекратить ж/д поставки оружия из Польши на Украину — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:53 - Можно ли прекратить ж/д поставки на Украину из Польши?03:45 - О... Украина.ру, 16.02.2026

2026-02-16T16:31

2026-02-16T16:31

2026-02-16T16:31

видео

украина

польша

индия

ростислав ищенко

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075687136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b48c53dcc9bfc6e49ddc1766bcf68986.png

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:53 - Можно ли прекратить ж/д поставки на Украину из Польши?03:45 - О возврате прав русскоязычным гражданам Украины;05:02 - Фазы боевых действий в 2026 году; 09:38 - Почему люди не усваивают уроков истории?13:08 - Альтернативное завершение украинского конфликта;13:53 - О пониманиях, достигнутых в Анкоридже;14:48 - Индия и закупки российской нефти;15:58 - О судьбе сотрудников ТЦК после СВО;17:05 - Политическая судьба Кубы;19:34 - Почему Сталин не добил Финляндию в 1944 году?37:48 - О труде Карамзина "История государства Российского";38:56 - О деле Тухачевского, Якира и Уборевича;42:30 - Смена летоисчисления и жизнь славян;47:33 - О личностях, оказавших влияние на ход истории.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

украина

польша

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, польша, индия, ростислав ищенко, тцк, видео