Почему нельзя раз и навсегда прекратить ж/д поставки оружия из Польши на Украину — Ищенко - 16.02.2026 Украина.ру
Почему нельзя раз и навсегда прекратить ж/д поставки оружия из Польши на Украину — Ищенко
00:53 - Можно ли прекратить ж/д поставки на Украину из Польши?03:45 - О...
видео
украина
польша
индия
ростислав ищенко
тцк
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:53 - Можно ли прекратить ж/д поставки на Украину из Польши?03:45 - О возврате прав русскоязычным гражданам Украины;05:02 - Фазы боевых действий в 2026 году; 09:38 - Почему люди не усваивают уроков истории?13:08 - Альтернативное завершение украинского конфликта;13:53 - О пониманиях, достигнутых в Анкоридже;14:48 - Индия и закупки российской нефти;15:58 - О судьбе сотрудников ТЦК после СВО;17:05 - Политическая судьба Кубы;19:34 - Почему Сталин не добил Финляндию в 1944 году?37:48 - О труде Карамзина "История государства Российского";38:56 - О деле Тухачевского, Якира и Уборевича;42:30 - Смена летоисчисления и жизнь славян;47:33 - О личностях, оказавших влияние на ход истории.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Почему нельзя раз и навсегда прекратить ж/д поставки оружия из Польши на Украину — Ищенко

16:31 16.02.2026
 
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:

00:53 - Можно ли прекратить ж/д поставки на Украину из Польши?
03:45 - О возврате прав русскоязычным гражданам Украины;
05:02 - Фазы боевых действий в 2026 году;
09:38 - Почему люди не усваивают уроков истории?
13:08 - Альтернативное завершение украинского конфликта;
13:53 - О пониманиях, достигнутых в Анкоридже;
14:48 - Индия и закупки российской нефти;
15:58 - О судьбе сотрудников ТЦК после СВО;
17:05 - Политическая судьба Кубы;
19:34 - Почему Сталин не добил Финляндию в 1944 году?
37:48 - О труде Карамзина "История государства Российского";
38:56 - О деле Тухачевского, Якира и Уборевича;
42:30 - Смена летоисчисления и жизнь славян;
47:33 - О личностях, оказавших влияние на ход истории.

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
