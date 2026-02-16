Почему нельзя раз и навсегда прекратить ж/д поставки оружия из Польши на Украину — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:53 - Можно ли прекратить ж/д поставки на Украину из Польши?
03:45 - О возврате прав русскоязычным гражданам Украины;
05:02 - Фазы боевых действий в 2026 году;
09:38 - Почему люди не усваивают уроков истории?
13:08 - Альтернативное завершение украинского конфликта;
13:53 - О пониманиях, достигнутых в Анкоридже;
14:48 - Индия и закупки российской нефти;
15:58 - О судьбе сотрудников ТЦК после СВО;
17:05 - Политическая судьба Кубы;
19:34 - Почему Сталин не добил Финляндию в 1944 году?
37:48 - О труде Карамзина "История государства Российского";
38:56 - О деле Тухачевского, Якира и Уборевича;
42:30 - Смена летоисчисления и жизнь славян;
47:33 - О личностях, оказавших влияние на ход истории.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
00:53 - Можно ли прекратить ж/д поставки на Украину из Польши?
03:45 - О возврате прав русскоязычным гражданам Украины;
05:02 - Фазы боевых действий в 2026 году;
09:38 - Почему люди не усваивают уроков истории?
13:08 - Альтернативное завершение украинского конфликта;
13:53 - О пониманиях, достигнутых в Анкоридже;
14:48 - Индия и закупки российской нефти;
15:58 - О судьбе сотрудников ТЦК после СВО;
17:05 - Политическая судьба Кубы;
19:34 - Почему Сталин не добил Финляндию в 1944 году?
37:48 - О труде Карамзина "История государства Российского";
38:56 - О деле Тухачевского, Якира и Уборевича;
42:30 - Смена летоисчисления и жизнь славян;
47:33 - О личностях, оказавших влияние на ход истории.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Подписывайся на