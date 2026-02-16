Искры Украины, которые могут вспыхнуть в европейских столицах - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/iskry-ukrainy-kotorye-mogut-vspykhnut-v-evropeyskikh-stolitsakh-1075676405.html
Искры Украины, которые могут вспыхнуть в европейских столицах
Искры Украины, которые могут вспыхнуть в европейских столицах - 16.02.2026 Украина.ру
Искры Украины, которые могут вспыхнуть в европейских столицах
Пока европейские лидеры убеждают себя, что главная угроза — это Москва, в тени остается другой риск: неконтролируемое распространение оружия. Украина ещё... Украина.ру, 16.02.2026
2026-02-16T13:12
2026-02-16T13:12
видео
украина
москва
европа
дмитрий бабич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075676238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31fb26c16a5a0dedf0047049a752f4c4.png
Пока европейские лидеры убеждают себя, что главная угроза — это Москва, в тени остается другой риск: неконтролируемое распространение оружия. Украина ещё задолго до 2014 года фигурировала в скандалах, связанных с поставками вооружений. Сегодня требования к контролю фактически снижены. Но любой вооруженный конфликт оставляет "искры", которые могут вспыхнуть уже в европейских столицах. Что может быть в Европе — рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" — Дмитрий Бабич (ГЕО: Москва)
украина
москва
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075676367_0:0:967:955_1920x0_80_0_0_baded604ce1344dc55e85de265d6064e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, москва, европа, дмитрий бабич, видео
Видео, Украина, Москва, Европа, Дмитрий Бабич

Искры Украины, которые могут вспыхнуть в европейских столицах

13:12 16.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Пока европейские лидеры убеждают себя, что главная угроза — это Москва, в тени остается другой риск: неконтролируемое распространение оружия. Украина ещё задолго до 2014 года фигурировала в скандалах, связанных с поставками вооружений. Сегодня требования к контролю фактически снижены. Но любой вооруженный конфликт оставляет "искры", которые могут вспыхнуть уже в европейских столицах.
Что может быть в Европе — рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" — Дмитрий Бабич (ГЕО: Москва)
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаМоскваЕвропаДмитрий Бабич
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
23:21Американский противолодочный самолет провел разведку у берегов Ирана. Главные новости к этому часу
23:10Германия исчерпала запасы ракет для систем ПВО и не может поставлять их Украине
22:51Украинский антикоррупционный суд отменяет решения НАБУ и САП, оправдывая взяточников
21:49В Одессе возобновились перекрытия дорог из-за отключений электроэнергии
21:44На Киевщине освобождены 48 человек, которыхудерживали в неволе
21:15Вооруженные силы России продолжают наступление на Константиновском направлении
21:00Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Главные новости к 21:00
20:38Лондон гарантирует Киеву финансирование затяжного конфликта и передачу новых дальнобойных ракет
20:33Галущенко в суде рассказал о знакомстве с фигурантом дела о госизмене
20:12В России испытывают стратосферные интернет-передатчики для СВО
20:09Севастополь отражает атаку ВСУ, Степногорск уже отразил. Новости к этому часу
19:32Российские FPV-дроны десятками уничтожают технику неприятеля во временно оккупированном Краматорске
19:28Глава Харьковской ВГА сообщил о давлении силовиков на мирное население региона
19:09Украину активно подтапливает, Порошенко призвал к перевороту, Польшу тревожит финал СВО. Главное к 19.00
18:53Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США
18:48Крымский мост возобновил автосообщение, ВСУ разрушили дорогу в Запорожской области. Новости к этому часу
18:17СК РФ рассказал, кого осудили вместе с контр-адмиралом Коваленко
18:16Белгород под ракетным ударом. Алехин о том, чем остановить ВСУ
17:57Убийство бывшего военнослужащего заказала дочь с сожителем
17:48Кого довело нытье Зеленского и почему Киев бросает от своих. Итоги 16 февраля
Лента новостейМолния