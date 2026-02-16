https://ukraina.ru/20260216/iskry-ukrainy-kotorye-mogut-vspykhnut-v-evropeyskikh-stolitsakh-1075676405.html

Искры Украины, которые могут вспыхнуть в европейских столицах

Искры Украины, которые могут вспыхнуть в европейских столицах - 16.02.2026 Украина.ру

Искры Украины, которые могут вспыхнуть в европейских столицах

Пока европейские лидеры убеждают себя, что главная угроза — это Москва, в тени остается другой риск: неконтролируемое распространение оружия. Украина ещё... Украина.ру, 16.02.2026

2026-02-16T13:12

2026-02-16T13:12

2026-02-16T13:12

видео

украина

москва

европа

дмитрий бабич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075676238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31fb26c16a5a0dedf0047049a752f4c4.png

Пока европейские лидеры убеждают себя, что главная угроза — это Москва, в тени остается другой риск: неконтролируемое распространение оружия. Украина ещё задолго до 2014 года фигурировала в скандалах, связанных с поставками вооружений. Сегодня требования к контролю фактически снижены. Но любой вооруженный конфликт оставляет "искры", которые могут вспыхнуть уже в европейских столицах. Что может быть в Европе — рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" — Дмитрий Бабич (ГЕО: Москва)

украина

москва

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, москва, европа, дмитрий бабич, видео