Искры Украины, которые могут вспыхнуть в европейских столицах
Пока европейские лидеры убеждают себя, что главная угроза — это Москва, в тени остается другой риск: неконтролируемое распространение оружия. Украина ещё задолго до 2014 года фигурировала в скандалах, связанных с поставками вооружений. Сегодня требования к контролю фактически снижены. Но любой вооруженный конфликт оставляет "искры", которые могут вспыхнуть уже в европейских столицах. Что может быть в Европе — рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" — Дмитрий Бабич (ГЕО: Москва)
