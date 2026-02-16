"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/flagovtyki-zakonchilis-sereznymi-poteryami-rogov-pro-poteri-vsu-i-situatsiyu-na-zaporozhskom-fronte-1075653696.html
"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте - 16.02.2026 Украина.ру
"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
Зеленский четко понимает, что время работает против него, каждый день ВС РФ освобождают новые территории, а переговорная позиция Киева ухудшается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
2026-02-16T05:40
2026-02-16T05:40
россия
киев
запорожье
всу
потери всу
разгром всу
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg
За последнее время обстановка на Запорожском направлении претерпела изменения. На южном фланге группировка войск "Восток" освободила Железнодорожное (Зализничное) – серьезный участок обороны ВСУ. При этом на северном фланге бойцам пришлось временно отойти из Терноватого (важного транспортного центра) из-за контратак противника, которые сейчас гораздо интенсивнее, чем обычно.По мнению Рогова, освобождение Железнодорожного демонстрирует, что русская армия владеет инициативой и идет вперед. Что касается отхода из Терноватого, отметил собеседник Украина.ру, то это связано с тем, что Киев бросил на северный участок Гуляйпольского направления максимум подразделений, как это было во время контрударов ВСУ в Донбассе."Сильно тогда помогло им это? Я бы так не сказал, потому что тогда их "флаговтыки" закончились серьезными потерями, при том, что там наших бойцов было не так много. И сейчас происходит примерно то же самое", — констатировал эксперт.Зеленский четко понимает, что время работает против него, подчеркнул Рогов, добавив, что каждый день ВС РФ освобождают территории, его переговорная позиция ухудшается. "Поэтому перед новым раундом переговоров он пытается принять хоть какие-то косметические меры, чтобы показать, что ВСУ отступают не так быстро", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.
россия
киев
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_049b111f3329f151c3d0958ca04bcba2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, киев, запорожье, всу, потери всу, разгром всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, эксперты, украина.ру дзен, дзен сво, спецоперация
Россия, Киев, Запорожье, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, эксперты, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Спецоперация

"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте

05:40 16.02.2026
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : David Young/Global Look Press
Читать в
ДзенTelegram
Зеленский четко понимает, что время работает против него, каждый день ВС РФ освобождают новые территории, а переговорная позиция Киева ухудшается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
За последнее время обстановка на Запорожском направлении претерпела изменения. На южном фланге группировка войск "Восток" освободила Железнодорожное (Зализничное) – серьезный участок обороны ВСУ. При этом на северном фланге бойцам пришлось временно отойти из Терноватого (важного транспортного центра) из-за контратак противника, которые сейчас гораздо интенсивнее, чем обычно.
По мнению Рогова, освобождение Железнодорожного демонстрирует, что русская армия владеет инициативой и идет вперед.
Что касается отхода из Терноватого, отметил собеседник Украина.ру, то это связано с тем, что Киев бросил на северный участок Гуляйпольского направления максимум подразделений, как это было во время контрударов ВСУ в Донбассе.
"Сильно тогда помогло им это? Я бы так не сказал, потому что тогда их "флаговтыки" закончились серьезными потерями, при том, что там наших бойцов было не так много. И сейчас происходит примерно то же самое", — констатировал эксперт.
Зеленский четко понимает, что время работает против него, подчеркнул Рогов, добавив, что каждый день ВС РФ освобождают территории, его переговорная позиция ухудшается.
"Поэтому перед новым раундом переговоров он пытается принять хоть какие-то косметические меры, чтобы показать, что ВСУ отступают не так быстро", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияКиевЗапорожьеВСУпотери ВСУразгром ВСУСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руэкспертыУкраина.ру Дзендзен СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния