https://ukraina.ru/20260216/flagovtyki-zakonchilis-sereznymi-poteryami-rogov-pro-poteri-vsu-i-situatsiyu-na-zaporozhskom-fronte-1075653696.html

"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте

"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте - 16.02.2026 Украина.ру

"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте

Зеленский четко понимает, что время работает против него, каждый день ВС РФ освобождают новые территории, а переговорная позиция Киева ухудшается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов

2026-02-16T05:40

2026-02-16T05:40

2026-02-16T05:40

россия

киев

запорожье

всу

потери всу

разгром всу

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg

За последнее время обстановка на Запорожском направлении претерпела изменения. На южном фланге группировка войск "Восток" освободила Железнодорожное (Зализничное) – серьезный участок обороны ВСУ. При этом на северном фланге бойцам пришлось временно отойти из Терноватого (важного транспортного центра) из-за контратак противника, которые сейчас гораздо интенсивнее, чем обычно.По мнению Рогова, освобождение Железнодорожного демонстрирует, что русская армия владеет инициативой и идет вперед. Что касается отхода из Терноватого, отметил собеседник Украина.ру, то это связано с тем, что Киев бросил на северный участок Гуляйпольского направления максимум подразделений, как это было во время контрударов ВСУ в Донбассе."Сильно тогда помогло им это? Я бы так не сказал, потому что тогда их "флаговтыки" закончились серьезными потерями, при том, что там наших бойцов было не так много. И сейчас происходит примерно то же самое", — констатировал эксперт.Зеленский четко понимает, что время работает против него, подчеркнул Рогов, добавив, что каждый день ВС РФ освобождают территории, его переговорная позиция ухудшается. "Поэтому перед новым раундом переговоров он пытается принять хоть какие-то косметические меры, чтобы показать, что ВСУ отступают не так быстро", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.

россия

киев

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, киев, запорожье, всу, потери всу, разгром всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, эксперты, украина.ру дзен, дзен сво, спецоперация