Что не так с Телеграм в России и что ждёт МАХ? Геллер о борьбе ветряными мельницами и свободе слова
Главный разработчик сайта Президента России Артём Геллер в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в российском видеохостинге, а также высказал своё мнение о перспективах развития мессенджера МАХ и оценил степень риска полной блокировки Телеграм:
00:29 - Ситуация в российском видеохостинге;
02:43 - Жив ли российский блогинг?
05:15 - О вероятности разблокировки зарубежных видеоплощадок;
06:21 - Блокировка с российской стороны;
08:20 - Чем привлекателен мессенджер МАХ и что будет с Телеграм в России?
11:26 - Сложности, возникающие у пользователей при блокировке ТГ;
13:14 - Запрет VPN на государственном уровне;
15:45 - Свобода слова и персональная ответственность;
17:50 - Есть будущее у сайтов?
*В интервью упоминаются WhatsApp и Facebook, принадлежащие компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
