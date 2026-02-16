https://ukraina.ru/20260216/chto-ne-tak-s-telegram-v-rossii-i-chto-zhdt-makh-geller-o-borbe-vetryanymi-melnitsami-i-svobode-slova-1075679246.html

Что не так с Телеграм в России и что ждёт МАХ? Геллер о борьбе ветряными мельницами и свободе слова

Что не так с Телеграм в России и что ждёт МАХ? Геллер о борьбе ветряными мельницами и свободе слова - 16.02.2026

Что не так с Телеграм в России и что ждёт МАХ? Геллер о борьбе ветряными мельницами и свободе слова

Главный разработчик сайта Президента России Артём Геллер в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в российском видеохостинге, а также высказал своё мнение о

Главный разработчик сайта Президента России Артём Геллер в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в российском видеохостинге, а также высказал своё мнение о перспективах развития мессенджера МАХ и оценил степень риска полной блокировки Телеграм:00:29 - Ситуация в российском видеохостинге;02:43 - Жив ли российский блогинг?05:15 - О вероятности разблокировки зарубежных видеоплощадок;06:21 - Блокировка с российской стороны;08:20 - Чем привлекателен мессенджер МАХ и что будет с Телеграм в России? 11:26 - Сложности, возникающие у пользователей при блокировке ТГ;13:14 - Запрет VPN на государственном уровне;15:45 - Свобода слова и персональная ответственность;17:50 - Есть будущее у сайтов?*В интервью упоминаются WhatsApp и Facebook, принадлежащие компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РоссииУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

