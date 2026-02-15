https://ukraina.ru/20260215/cherez-5-let-evropy-ne-budet-budem-podavat-chay-kitaytsam-pora-zvonit-v-kreml-i-drugie-tsitaty--1075642524.html

"Через 5 лет Европы не будет", "Будем подавать чай китайцам", "Пора звонить в Кремль" и другие цитаты

В Европе - тревога и волнение. И у каждого руководителя - свой план на будущее, располагающиеся в пространстве от угроз России до необходимости с ней срочно наладить диалог.

"Сломают ноги, так побегут в Москву"Такой прогноз дает премьер Словакии Роберт Фицо:"Когда закончится конфликт, все поломают себе ноги, так побегут в Россию делать бизнес".А пока что, поскольку Совет ЕС и Европарламент приняли решение о постепенном отказе от российских нефти и газа, Словакия подаёт иск в суд ЕС, чтобы отменить это решение."Мы потребуем, чтобы этот регламент был признан противоречащим базовым принципам ЕС", - сказал Роберт Фицо.Премьер Словакии считает, что "Европейская комиссия обманула всех", так как для таких санкций требуется единогласное решение.Но разве это в первый раз? Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, снова и снова изыскивает любые способы, чтобы обойти регламент ЕС и протащить нужные ей решения.То же самое было с пресловутой "конфискацией российских активов", когда Урсула в паре с другим немцем, канцлером Германии Фридрихом Мерцем (и однопартийцем Урсулы, ХДС/ХСС) нацелились на кражу денег России.Номер не прошёл, так как несмотря на всю казуистику, изобретённую Урсулой (принимать решение не единогласно, а "квалифицированным большинством"), против выступили не только Венгрия и Словакия. Но и Франция, Италия, Бельгия. И даже маленький Люксембург добавил свою гирьку на чашу весов.Та неудавшаяся кража уже продемонстрировала раскол в ЕС.Раскол с тех пор всё больше углубляется. А очень большой степени кризис в ЕС происходит из-за Украины, из-за денег и вооружения для Украины, которые далеко не все члены ЕС готовы поставлять.Чешское "Радио Юниверсум" заявляет: "совсем скоро ЕС пойдёт под снос". И всё это - из-за антироссийских санкций.Ногами или ползком?Кстати, Роберт Фицо дал свой прогноз по поводу окончания военных действий: 1 ноября 2027 года.Вот тогда все и "побегут в Россию делать бизнес, ломая ноги, говорю ещё раз" - подытожил Роберт Фицо.Он не обосновал свой прогноз. Но возможно, он опирается на книгу французского социолога Эммануэля Тодда, который дал подобный прогноз ещё в 2022 году: военные действия завершатся в 2027 году победой России.Правда, вопрос: все ли смогут добежать до России в 2027 году? Некоторые будут способны к тому времени уже только ползком пересекать границу."Через пять лет Европы не будет"Такое заявление сделал президент Франции Макрон в интервью немецкой газете "Бильд".Но это понимает не он один!На прошлой неделе в Бельгии в старинном замке собрались лидеры большинства стран Европы, чтобы на тихой дружеской вечеринке обсудить: как им жить дальше.Вот что сказал ещё до встречи бельгийский премьер Барт де Вевер:"Мы неконкурентоспособны, мы рискуем потерять всю сталелитейную и нефтехимическую промышленность, металлургию, а ведь это основа нашего процветания.""Нужны меры по снижению стоимости энергии".Иначе, как сказал бельгийский премьер, "мы станем полностью зависимыми от США и Китая."Формально европейцы собрались в замке, чтобы обсудить доклад Марио Драги, бывшего премьера Италии, о спасении европейской экономики. Докладу уже два года, но выяснилось, что реализован он только на 11 процентов.Вот и опять: встреча в средневековом замке закончилась ничем.Договорились "продолжать реформы".Покупай европейское!В качестве такой "реформы" Франция предложила пропагандистские меры "покупай европейское!" Но к чему же они могут привести?Фирмы покидают Европу и уже строят заводы в Китае или в США. Китайские товары в самой Европе почти вытеснили европейские. Газ Европа теперь в большой степени покупает у США. Уже скоро ничего не будет "европейского", что можно будет покупать.Бывший премьер Франции Габриэль Атталь так рассказал о будущих рабочих местах во Франции в самом ближайшем будущем:"Французы будут подавать чай китайцам или кофе американцам, когда они приедут в Париж."Да это, наверное, уже не будущее, а самое что ни есть настоящее?Вместо безликих "реформ" и "сплоченности" надо предложить что-то конкретное?"Не отправляйте деньги Украине"Выход, конечно же, есть, и все его прекрасно знают: получить дешевые энергоносители Европа может только из России. Без этого никакие "либеральные реформы" не сработают.Кратко описал свой план "выхода Европы из кризиса" премьер Венгрии Виктор Орбан:"Во-первых, остановить войну. Война - это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не отправляйте ваши деньги кому-то другому, если они вам нужны для конкурентоспособности. Поэтому не отправляйте деньги Украине."Третьим пунктом Орбан назвал "снижение цен на энергоносители".Вот такой простой и ясный план Виктора Орбана."Самый простой рецепт победы для Европы", - так назвал свой план премьер Венгрии.Нападение галла на ТрампаНо кто же мешает вернуться к поставкам газа из России? Эммануэль Макрон указывает пальцем: это США.Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с несколькими воинственными и любопытными заявлениями.Агентство "Рейтерс" сообщает:"Макрон заявил, что Трамп собирается "расчленить Европу", президент Франции призвал европейские страны "готовиться к противостоянию с США и бросить вызов гегемонии доллара. "Макрон ещё больше разговорился в интервью "Экономист". Он заявил, что Европа находится в "чрезвычайном положении", и пора диверсифицировать поставщиков, снизить зависимость от американского природного газа и "облачных вычислений".Очевидно, что бойкий и говорливый галл решил возглавить "европейский поход против Трампа".Макрону очень не понравилось то, что Трамп опубликовал в прессе текст его записки перед встречей в Давосе ("не понимаю, что ты делаешь с Гренландией? Давай поужинаем вместе, Дональд!")Эммануэль тогда даже уехал с форума в Давосе за час до того, как туда прибыл Трамп. Но не только по причине личной обиды.Трамп резко поменял повестку Давоса: с Украины, которую все очень хотели обсудить, на Гренландию, которую европейцы просто боятся обсуждать.Вот и на ночном ужине в Брюсселе главы правительств стран Европы опять думали, что делать с Трампом и Гренландией. Решили: действовать закулисно, с помощью дипломатии и тарифов.Но Макрон подбивает всех "выступать сплочённо" и открыто.Проблемы Франции и МакронаМакрон развил необыкновенную активность и пропагандирует свои новые идеи.Газета "Ле Монд" приводит такие "три проблемы Европы", которые упоминает президент Франции: во-первых, нет больше дешевых энергоресурсов из России, во-вторых, Китай перестал быть экспортным рынком для Европы, а в-третьих, США "вводят пошлины на нашу экономику и используют механизм принуждения."Но ведь именно при Макроне госдолг Франции достиг 3,3 триллиона евро. Впервые в истории страна обратится за помощью к МВФ!И это при том, что Франции от предыдущих президентов досталась атомная энергетика, благодаря которой Франция даже и сейчас не просто обладает энергобезопасностью, но даже торгует электроэнергией.Но Макрон всё равно сумел добиться ошеломительного спада в экономике страны.Виноваты в этом не только "пошлины США", но и сам Макрон и его неумелое правительство, вернее, правительства, которые во Франции меняются с бешеной скоростью.И для Макрона теперь очень удобно свалить все проблемы на "США, пошлины и отказ от российского газа". Что конечно же, правда, но не вся.Бегом звонить в Кремль!А ведь только недавно мсье Макрон: собирал "коалицию решительных", шел на войну, вводил французские войска под Одессу, под Львов (всё это были прожекты, о которых он сообщал в своих грозных речах).И вот что президент Франции говорит сейчас:"Я хочу, чтобы Европа села за стол переговоров как можно быстрее.""Рано или поздно Европе придется говорить с Путиным."И вот, кстати, последние новости:"Я решил создать канал прямой связи с Россией", - заявляет Макрон.Европейские интересы он не хочет никому делегировать, особенно США.Вопрос только в том, кто поедет на переговоры?Макрон, конечно, всегда готов поблистать перед камерами. Но насколько он годится для подобной роли?Высказывалось мнение, что переговорщиком должен быть Марио Драги, бывший премьер Италии, бывший глава ЕЦБ, бывший член Совета директоров Всемирного банка, профессор экономики. Чей доклад и обсуждали в бельгийском замке главы правительств зоны ЕС.Очень интересный человек, которого называют "техническим Папой Римским".Европа судорожно ищет выход из положения, в которое попала по собственной воле.И что обидно, европейские страны сейчас даже не приглашают принять участие в переговорах о мире. Даже понаблюдать не зовут!Макрон уже и так, и сяк намекает: мы готовы! Но на пути сближения Франции (и других стран) и России находится "украинский вопрос".Как выйти из этой ситуации Макрону, не потеряв лица? Он же вот буквально пару месяцев назад требовал расквартировать французские войска в районе Одессы?"Мы стремимся избежать эскалации, - скромно отвечает сегодня Макрон на вопрос, почему он всё ещё не послал доблестные французские войска на Украину, - и потом, у нас нет консенсуса".Но что-то подсказывает, что Макрон найдёт выход. И с криками "пора звонить в Кремль!" - первым кинется в переговорный процесс.О том, что говорил на Мюнхенской конференции Марко Рубио о ситуации в Европе и в мире - ""Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США"

