"Из-за политики Макрона мы потеряли независимость": эксперт — о подчинении Франции НАТО

Политика французского руководства привела к утрате страной ядерного суверенитета. Россия больше не рассматривает Францию как независимого игрока в сфере стратегических вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

На днях истек срок действия договора между США и Россией о контроле над ядерными вооружениями. По мнению издания Politico,это может впервые со времен холодной войны спровоцировать глобальную гонку ядерных вооружений.Комментируя истечение договора СНВ и гипотетическую гонку вооружений, Моро выразил менее пессимистичный взгляд, но указал на требование Москвы. "Россия требует, чтобы и ядерные арсеналы Великобритании и Франции тоже учитывались в этом договоре, потому что Россия больше не считает Францию независимой", — заявил эксперт.Он противопоставил нынешнюю ситуацию заветам основателя Пятой республики. "Генерал [Шарль] де Голль хотел, чтобы Франция сохраняла свой суверенитет, но сейчас из-за политики Макрона мы вынуждены подчиняться НАТО и потеряли свою независимость в области ядерного оружия", — констатировал Моро.Аналитик добавил, что та же проблема касается и ключевого союзника. "Добавлю, что и у Великобритании нет суверенитета относительно ядерного оружия. Британия не сможет применить его без разрешения США", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про обострение ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.

