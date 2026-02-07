https://ukraina.ru/20260207/udar-po-obektam-vpk-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-7-fevralya-1075355170.html

Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля

Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины, сообщило в субботу министерство обороны РФ."За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — указывалось в сводке Минобороны РФ.По всей Украине начались перебои со светом, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."В большинстве регионов введены аварийные отключения", — отмечалось в публикации в телеграм-канале компании.По данным энергохолдинга ДТЭК, ситуация затронула в том числе Киев. Сложное положение признал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он посоветовал горожанам готовиться к отключениям света и запасать воду. В Ровенской области поврежден объект критической инфраструктуры, часть региона обесточена.Владимир Зеленский уже призвал страны Запада передать его стране ракеты для систем ПВО.Обстрелы и налётыУтром 7 февраля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 6 февраля до 07:00 по московскому времени 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 45 – над территорией Волгоградской области, 8 – над территорией Брянской области, 6 – над территорией Ростовской области, 6 – над территорией Саратовской области, 4 – над территорией Орловской области, 4 – над территорией Тверской области, 3 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Липецкой области, 1 – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации оборонного ведомства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Новая Каховка — 5; Днепряны — 3; Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Обрывка, Алёшки и Заводовка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на регион."В Волоконовском округе в результате атаки вражеского дрона ранен мирный житель. В селе Погромец беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча. Помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено", — написал он в своём телеграм-канале.Позднее в Белгороде, Шебекино и Белгородском и Шебекинском округах объявлялась ракетная опасность."Очередной обстрел Белгорода. Пошли отключения по городу и районам области. Сейчас выехал на объект, посмотрю, поговорю со специалистами и постараюсь максимально быстро выйти с отчетом перед вами, дорогие друзья, о тех мерах, которые мы предпринимаем по восстановлению подаваемых ресурсов. Слава Богу, что на улице не так холодно - минус 1 - минус 3, но мы все равно понимаем, что минусовая температура – это угроза очень существенная для жизнедеятельности всех жителей приграничья", — писал Гладков в 10:44. Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича """Старлинк" лёг у нас, а не у москалей". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

