Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля - 07.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260207/udar-po-obektam-vpk-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-7-fevralya-1075355170.html
Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля - 07.02.2026 Украина.ру
Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2026-02-07T13:00
2026-02-07T13:00
хроники
эксклюзив
вячеслав гладков
владимир зеленский
херсонская область
украина
россия
руслан марцинкив
вооруженные силы украины
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/07/1075354946_41:209:950:720_1920x0_80_0_0_ce89843422fffce667eafe030d8d4787.jpg
Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины, сообщило в субботу министерство обороны РФ."За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — указывалось в сводке Минобороны РФ.По всей Украине начались перебои со светом, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."В большинстве регионов введены аварийные отключения", — отмечалось в публикации в телеграм-канале компании.По данным энергохолдинга ДТЭК, ситуация затронула в том числе Киев. Сложное положение признал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он посоветовал горожанам готовиться к отключениям света и запасать воду. В Ровенской области поврежден объект критической инфраструктуры, часть региона обесточена.Владимир Зеленский уже призвал страны Запада передать его стране ракеты для систем ПВО.Обстрелы и налётыУтром 7 февраля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 6 февраля до 07:00 по московскому времени 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 45 – над территорией Волгоградской области, 8 – над территорией Брянской области, 6 – над территорией Ростовской области, 6 – над территорией Саратовской области, 4 – над территорией Орловской области, 4 – над территорией Тверской области, 3 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Липецкой области, 1 – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации оборонного ведомства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Новая Каховка — 5; Днепряны — 3; Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Обрывка, Алёшки и Заводовка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на регион."В Волоконовском округе в результате атаки вражеского дрона ранен мирный житель. В селе Погромец беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча. Помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено", — написал он в своём телеграм-канале.Позднее в Белгороде, Шебекино и Белгородском и Шебекинском округах объявлялась ракетная опасность."Очередной обстрел Белгорода. Пошли отключения по городу и районам области. Сейчас выехал на объект, посмотрю, поговорю со специалистами и постараюсь максимально быстро выйти с отчетом перед вами, дорогие друзья, о тех мерах, которые мы предпринимаем по восстановлению подаваемых ресурсов. Слава Богу, что на улице не так холодно - минус 1 - минус 3, но мы все равно понимаем, что минусовая температура – это угроза очень существенная для жизнедеятельности всех жителей приграничья", — писал Гладков в 10:44. Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича """Старлинк" лёг у нас, а не у москалей". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20260207/chto-to-mozhet-proizoyti-peregovory-po-ukraine-khronika-sobytiy-na-utro-7-fevralya-1075348395.html
херсонская область
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/07/1075354946_99:164:710:622_1920x0_80_0_0_af4f250bc9f6882fd20793b2e2c163f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, владимир зеленский, херсонская область, украина, россия, руслан марцинкив, вооруженные силы украины, впк, укрэнерго
Хроники, Эксклюзив, Вячеслав Гладков, Владимир Зеленский, Херсонская область, Украина, Россия, Руслан Марцинкив, Вооруженные силы Украины, ВПК, Укрэнерго

Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля

13:00 07.02.2026
 
© Фото : ДСНС Київщини / ДСНС України / Telegramпожар в Киевской области (склад "Рошен")
пожар в Киевской области (склад Рошен) - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : ДСНС Київщини / ДСНС України / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — указывалось в сводке Минобороны РФ.
По всей Украине начались перебои со светом, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"В большинстве регионов введены аварийные отключения", — отмечалось в публикации в телеграм-канале компании.
По данным энергохолдинга ДТЭК, ситуация затронула в том числе Киев. Сложное положение признал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он посоветовал горожанам готовиться к отключениям света и запасать воду. В Ровенской области поврежден объект критической инфраструктуры, часть региона обесточена.
Владимир Зеленский уже призвал страны Запада передать его стране ракеты для систем ПВО.
Обстрелы и налёты
Утром 7 февраля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 6 февраля до 07:00 по московскому времени 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 45 – над территорией Волгоградской области, 8 – над территорией Брянской области, 6 – над территорией Ростовской области, 6 – над территорией Саратовской области, 4 – над территорией Орловской области, 4 – над территорией Тверской области, 3 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Липецкой области, 1 – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации оборонного ведомства.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Новая Каховка — 5; Днепряны — 3; Каховка — 4", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Обрывка, Алёшки и Заводовка.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
10:10
"Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраляСтали известны подробности о переговорах по конфликту на Украине
Утром 7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на регион.
"В Волоконовском округе в результате атаки вражеского дрона ранен мирный житель. В селе Погромец беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча. Помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено", — написал он в своём телеграм-канале.
Позднее в Белгороде, Шебекино и Белгородском и Шебекинском округах объявлялась ракетная опасность.
"Очередной обстрел Белгорода. Пошли отключения по городу и районам области. Сейчас выехал на объект, посмотрю, поговорю со специалистами и постараюсь максимально быстро выйти с отчетом перед вами, дорогие друзья, о тех мерах, которые мы предпринимаем по восстановлению подаваемых ресурсов. Слава Богу, что на улице не так холодно - минус 1 - минус 3, но мы все равно понимаем, что минусовая температура – это угроза очень существенная для жизнедеятельности всех жителей приграничья", — писал Гладков в 10:44.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича """Старлинк" лёг у нас, а не у москалей". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивВячеслав ГладковВладимир ЗеленскийХерсонская областьУкраинаРоссияРуслан МарцинкивВооруженные силы УкраиныВПКУкрэнерго
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:00Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
12:47Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа
12:09В деле о покушении на замначальника ГРУ Алексеева появился подозреваемый
12:02Пилот БПЛА заявил об уничтожении иностранных диверсантов в зоне СВО. Главное к этому часу
11:58Около трёх тысяч бойцов ВСУ оказались отрезаны в Константиновке из-за подрыва дамбы
11:21Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях атаки ВСУ
11:10Отставной подполковник армии США считает дальнейшую военную поддержку Украины бессмысленной
10:58Генерал Алексеев пришел в сознание после операции
10:47Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию
10:25Глава Минэнерго Украины заявил об ударах по ключевым объектам энергосистемы
10:17ВС РФ нанесли удар по ключевым украинским энергообъектам
10:10"Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраля
10:01Военкор: На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
09:47На складах “Рошен” под Киевом продолжается пожар. Главное к этому часу
08:00Владимир Заманский: 100 лет последнему актёру-фронтовику
07:59Киевский "банкет во время чумы", дождь из рептилий и коллекция "людоеда". Неделя необычных фотофактов
07:44"Валентинка" от Безоса - Трампу, принц Гарри и ВСУшники, черные юмористы вышли из моды. События культуры
07:32Сеанс чёрной магии от Ермака: браслет на могиле и другие артефакты для управления Украиной
07:06""Старлинк" лёг у нас, а не у москалей". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
07:05Чемпионка Сочи-2014, оскандалившийся знаменосец и провокаторы: кто представляет Украину на Олимпиаде
Лента новостейМолния