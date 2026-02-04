https://ukraina.ru/20260204/zhaluyutsya-na-impotentsiyu-nato-chto-govoryat-na-ukraine-o-vizite-marka-ryutte-1075199793.html

Жалуются на импотенцию НАТО. Что говорят на Украине о визите Марка Рютте

Во вторник 3 февраля в Киев приехал генсек НАТО Марк Рютте. Выступая в Раде, перед полупустым залом, Рютте пытался приободрить украинскую элиту обещаниями военной помощи, а простых замерзающих украинцев - тем непреложным фактом, что зима когда-нибудь закончится. С тем же успехом он мог глубокомысленно озвучить, что после вторника наступает среда.

С трибуны Рады он также заявил, что "как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились" (пока никто официально не согласился).Другие члены НАТО якобы будут "помогать другим способом". Его слова следует воспринимать, как подрыв любых усилий к достижению перемирия. Вероятность присутствия войск и баз стран НАТО на Украине является одной из причин конфликта. И если Рютте обещает их после перемирия, следовательно, перемирие откладывается. "Понимаете, почему мира не будет, да?", - спрашивает в связи с его заявлением украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада".Впрочем, блогер Анатолий Шарий обращает внимание, что тот "грозный план", который был обнародован Рютте и при котором США вписываются в ситуацию, это - лишь желание. "Наобещал с три короба и "до побачення", - резюмирует Шарий визит генсека.Скептически относится к озвученному Рютте плану и украинский военкор Богдан Мирошников. "Если бои продолжаются - то "запускается реакция коалиции желающих". Что это значит – никто не знает. Наверное, речь идет о не менее мощных дипломатических нотах и возмущенном deeply concerned (глубокой озабоченности). А в течение 72 часов, если бои не прекращаются - будет "скоординирован военный ответ с участием ЕС и США". То есть тоже ни о чем", - комментирует Мирошников заявление генсека НАТО.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель", комментируя слова Рютте о "гарантиях безопасности" для Украины, отмечает, что это в публичном пространстве звучат слова о гарантиях и поддержке, а за кулисами – осторожность, дефицит ресурсов и отсутствие политической воли.Генсек НАТО последнее время лихорадочно мечется между Трампом и европейскими членами Альянса. С одной стороны он неприкрыто лебезит перед президентом США. С другой стороны, всячески противостоит его планам переключиться на Тихоокеанский регион и свалить Украину с плеч долой.Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский пытается обратить внимание генсека НАТО на удары по Украине, проходившие буквально перед его приездом. "Рютте, судя по всему, ехал в поезде в Киев всю ночь, и, по крайней мере, часть этой ночи, в зоне ракетных и дроновых ударов. Мог в полной мере насладиться беспомощностью и беззащитностью, и своей, и организации, которую возглавляет", - пишет нардеп, называя Альянс беспомощной организацией.Политолог Михаил Чаплыга тоже считает, что генсек НАТО оказался "плохим ПВО", намекая на то, что его визит никак не уберег Киев от ударов.В Раде Рютте также заявил, что Альянс учится у Украины. "Особенно внимательно изучают полководческий гений Сырского: Курскую операцию, сражение за Крынки, Покровско-Мирноградский котёл", - иронически комментирует его слова Telegram-канал "Типичная Одесса".Как отмечает депутат Ярослав Железняк, большинство депутатов проигнорировали выступление Рютте. Полторы сотни депутатов без особого энтузиазма выслушали дежурные слова о поддержке Украины, после чего сразу же и разошлись. Западные лидеры настолько часто мотаются в Киев ради выражения "знаков поддержки", что обесценили даже символические жесты, за которыми ничего существенного не стоит.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, отмечает, что на официальном Youtubeканале Рады трансляцию с выступлением Рютте посмотрело даже меньшее количество людей, чем депутатов в Раде.Скандальная депутат Марьяна Безуглая отмечает, что её коллеги в Раде воспринимают "импотентность НАТО", как должное, но при этом генсека "любят и ценят", только вот давайте, дескать, сделаем селфи.Рютте успел действительно поучаствовать в фотосессии с рукопожатием Николая Тищенко, кумом Андрея Ермака. В народе этот бывший ресторатор заслужил прозвище "Котлета", после того как требовал переименовать этот мясной продукт в "митболл", чтобы звучало не как у русских.Приближенный Ермака был фигурантов ряда громких коррупционных скандалов, связанных с "крышеванием" мошеннических колл-центров. Однако, как комментирует фотосессию с генсеком НАТО блогер Анатолий Шарий, там половина Верховной Рады таких, потому Рютте, кому бы руку ни пожал, все равно пожал бы или вору, или коррупционеру, или бандиту.В свою очередь беглый депутат Артем Дмитрук назвал выступление генсека НАТО в Верховной Раде "плясками на крови" и презентацией "войны до последнего украинца".По мнению парламентария, визит Рютте не имеет ничего общего ни с дипломатией, ни с реальной поддержкой Украины. Напротив, Дмитрук считает его визит "жестом умирающей цивилизации", а само выступление в Раде — ритуалом Запада: произнести красивые слова перед камерами, пока украинцы гибнут, страна разрушается, а народ превращают в расходный материал."Без кровавых манипуляций Украиной - они бессильны перед Россией", - пишет из Лондона бывший "слуга народа". Но, чтобы отсрочить собственную смерть, Запад, по словам Дмитрука, использует чужую кровь. В данном случае - кровь украинцев, которые гибнут отнюдь не за себя и не за свои интересы.Другие подробности визита генсека НАТО в Киев - в статье "НАТО обещает весну, Россия дарит незабываемую зиму. Хроника событий на 14:00 3 февраля"

