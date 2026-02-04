"Все это было ложью". Бывшая сторонница Трампа разоблачает его политику

https://ukraina.ru/20260204/vse-eto-bylo-lozhyu-byvshaya-storonnitsa-trampa-razoblachaet-ego-politiku-1075216991.html

Марджори Тейлор Грин, которую многие годы называли самой преданной сторонницей Дональда Трампа, выступила с резкой критикой его внутренней и внешней политики, обвиняя президента Соединенных Штатов Америки в предательстве интересов собственных избирателей.

"Я думаю, люди начинают понимать, что всё это было ложью. На самом деле MAGA служит интересам своей администрации, интересам своих крупных спонсоров, которые пожертвовали ей деньги. Именно эти люди получают особые привилегии, государственные контракты, помилования, или помилование получают их близкие или друзья.Всем заправляют иностранные государства и крупнейшие корпорации и то, что лучше для мира. Вот что такое MAGA на самом деле. Вот результаты. Вот что мы видим после целого года правления MAGA. Мы видим войну в интересах Израиля. Мы видим, как в Газе убивают сотни тысяч невинных людей, чтобы построить новые жилые комплексы.От обещаний "никаких больше войн за рубежом, никакой смены режимов" во время предвыборной кампании президент и многие другие люди быстро перешли к неоконсервативным играм Линдси Грэма* в стиле "Буш 2.0", где мы собираемся воевать во всех войнах, которых хочет Израиль. Обычным американцам довольно трудно не задаваться вопросом: почему это происходит?", – заявила она в интервью популярной радиоведущей Ким Иверсен.Марджори была членом конгресса США от Джорджии и считалась наиболее заметным представителем движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой") – внутреннего течения в Республиканской партии, которое до недавнего времени объединяло наиболее последовательных трампистов.Она пыталась оспорить результат президентских выборов 2020 года – заявляя, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден победил Трампа в результате масштабных фальсификаций. А затем жестко критиковала демократов, особенно упирая на то, что они устраивают кровавые внешнеполитические авантюры, игнорируя глубокий кризис, в который погрузилась глубинная Америка.Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин демонстративно голосовала против всех законопроектов палаты представителей США, направленных на выделение военной и финансовой помощи Украине. В 2022 году она была единственной, кто публично выступал против "безграничной поддержки" Зеленского, и только в отельных случаях ее поддерживал еще один диссидент в рядах Республиканской партии – конгрессмен он штата Кентукки Томас Масси.Трамп выиграл выборы 2024 года, опираясь на энтузиазм и энергию подобных людей. Тейлор Грин и другие видные активисты MAGA сумели завоевать поддержку простых американцев. Избиратели разных взглядов поверили лозунгам республиканского кандидата, обещавшего покончить с войнами Байдена и разобраться с основными социально-экономическими проблемами внутри страны, защищая простых людей от произвола могущественных корпораций.Многие понимали, что эти обещания являются обыкновенной предвыборной риторикой – напоминая, что американские политики обычно забывают о них уже на второй день после победы. Но Марджори относилась к программе MAGA вполне серьезно, и после переизбрания Дональда Трампа она потребовала реализовать на практике ее основные пункты – включая отказ от поддержки Киева.В прошлом году конгрессвумен от Джорджии усилила критику Зеленского, называя его позицию главным препятствием на пути к миру. А также попыталась провести через конгресс поправку, которая обязывала прекратить военную помощь Украине, заложенную администрацией Трампа в бюджет Пентагона.Белый дом отнесся к этим действиям с явным неудовольствием – тем более, что Тейлор Грин критиковала лидера республиканцев по многим другим вопросам, выступая против силового давления на Иран и Венесуэлу. Кроме того, она настойчиво добивалась публикации всех материалов скандального дела Джеффри Эпштейна, что привело Марджори к окончательному разрыву с президентом США.Трамп обозвал конгрессвумен "разглагольствующей сумасшедшей" и заявил, что Тейлор Грин предала Республиканскую партию, назвав ее взгляды левыми. Кроме того, глава Белого дома поручил секретным службам проверить деятельность своей соратницы, утверждая, что она сообщила пропалестинским активистам, в каком ресторане он собрался поужинать – чтобы они провели там протестную акцию.В ответ на это Марджори громко хлопнула дверью, объявив о решении досрочно уйти из конгресса – что стоило республиканцам потери важного голоса. А затем приступила к публичной критике республиканского истеблишмента, обвиняя команду Трампа в политическом лицемерии."Если военные действия США и смена режима в Венесуэле действительно были направлены на спасение жизней американцев от смертельно опасных наркотиков, то почему администрация Трампа не приняла мер против мексиканских картелей? Очевидный вывод заключается в том, что смещение Мадуро – это явный шаг к установлению контроля над поставками венесуэльской нефти, что обеспечит стабильность в случае следующей войны за смену режима в Иране.Почему Америке допустимо вторгаться в страну, бомбить и арестовывать иностранного лидера, а Россию считают злом за конфликт на Украине, а Китай демонизируют за планы в отношении Тайваня? Это допустимо только если мы сами так поступаем?", – написала она за день до окончаний своих полномочий в американском конгрессе.В новом резонансном интервью Марджори Тейлор Грин пошла еще дальше. Она обвинила американскую пропаганду в умышленной демонизации Ирана и России, которая совершенно сознательно культивировалась в США в течение многих десятилетий, путем насаждения соответствующих клише."Я помню – в девяностых годах в новостях говорили, что Иран через несколько месяцев создаст ядерную бомбу. Сколько раз они это говорили? Но иранцы еще ни разу нас не бомбили... В каждом голливудском фильме, который вы смотрите, плохие парни представляют Россию. Русских так долго называли плохими парнями и злодеями, говорили, что мы должны их ненавидеть. Но Россия ничего мне не сделала. Я не чувствую себя оскорбленной или обиженной Россией", – сказала бывшая конгрессвумен.Эти слова находят поддержку у разочарованных избирателей. Они видят, что администрация Трампа идет на поводу у тех же лоббистов, которые определяли политику администрации Байдена. Белый дом пытается отвлечь общественное внимание от нерешенных внутренних проблем, угрожая Ирану, Венесуэле и Кубе. Но резкое падение рейтингов американского президента указывает на то, что что эта стратегия приведет республиканцев к политическим поражениям."Прогоняя от себя таких как Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп укрепляет собственную власть на оставшиеся три года, но обнуляет дальнейшие перспективы – и своего преемника и всего MAGA-движения. Нет для участников этого движения больше "никакой Америки прежде всего" – и трамповской позиции по Украине это, конечно, тоже касается. Остался только "Трамп прежде всего", и те, кто рядом с ним из личной выгоды. Кто потом первым его сдаст", – пишет об этом из Америки журналист-международник Валентин Богданов.Читайте об этой теме в материале: "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине"* Признан в РФ экстремистов и террористов

