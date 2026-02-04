Томаш Мацейчук: Украинский футболист, оскорбивший память поляков, будет иметь дело с британской полицией - 04.02.2026 Украина.ру
Томаш Мацейчук: Украинский футболист, оскорбивший память поляков, будет иметь дело с британской полицией
Томаш Мацейчук: Украинский футболист, оскорбивший память поляков, будет иметь дело с британской полицией - 04.02.2026 Украина.ру
Томаш Мацейчук: Украинский футболист, оскорбивший память поляков, будет иметь дело с британской полицией
Польский журналист Томаш Мацейчук, семья которого в годы Второй Мировой войны, стала свидетелем резни поляков на Волыни и в Восточной Галичине, рассказал изданию Украина.ру о том, что будет с украинским футболистом Михаилом Мудриком, играющим за британский клуб Chelsea, если тот при нем повторит свои оскорбления в адрес жертв Волыни
2026-02-04T15:56
2026-02-04T15:56
интервью
томаш мацейчук
александр чаленко
польша
волынская резня
футбол
великобритания
оун-упа
бандеровцы
волынь
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066491317_95:29:793:422_1920x0_80_0_0_633debae7b3fff8ce58af134e8162478.jpg
польша
великобритания
волынь
Томаш Мацейчук: Украинский футболист, оскорбивший память поляков, будет иметь дело с британской полицией

15:56 04.02.2026
 
© Фото : из личного архиваТомаш Мацейчук
Томаш Мацейчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : из личного архива
Александр Чаленко
Польский журналист Томаш Мацейчук, семья которого в годы Второй Мировой войны, стала свидетелем резни поляков на Волыни и в Восточной Галичине, рассказал изданию Украина.ру о том, что будет с украинским футболистом Михаилом Мудриком, играющим за британский клуб Chelsea, если тот при нем повторит свои оскорбления в адрес жертв Волыни
-Томаш, что произошло? Почему украинский футболист Михаил Мудрик и польский геймер вдруг вспомнили про Волынь?
- Мудрик не может играть в футбол из-за проваленного допинг-теста, который показал, что игрок использовал мельдоний (милдронат), поэтому нашел себе хобби вне футбола - киберспорт, а точнее Counter Strike 2.
Во время одного из таких онлайн матчей, Мудрик начал злиться на польских игроков, поскольку у него не получалось победить "клятых ляхов". Украинец на пустом месте, без каких-либо провокаций со стороны других игроков, написал в адрес поляков "Счастливой Волыни" (имеется в виду волынскую резню), "следующая карта Волынь", "Волынь будешь помнить вечно, бомж", а также "следующая карта 39 год".
Я наткнулся на этот материал, просматривая новости о киберспорте и футболе на Reddit, конкретно в ветках, обсуждающих недавние скандалы в игровых сообществах. Один пост в subreddit r/cs2 ссылался на статьи о бане Михаила Мудрика на платформе FACEIT для Counter-Strike 2, и в нём были скриншоты логов чата в игре, которыми поделился игрок, участвовавший в матче.
Я перешёл по ссылкам, чтобы проверить, и нашёл больше деталей на сайтах вроде Dust2.us и Esports Insider, которые сообщали об инциденте, произошедшем 3 февраля 2026 года.
Сам Мудрик в украинских СМИ (в комментарии для Tribuna.com и других изданиях) фактически признал, что это он писал эти слова в чате. Он прямо заявил что-то вроде "откуда должна появиться любовь к полякам". Это признание крайне важно, поскольку оно подтверждает его авторство сообщений и может послужить прямым доказательством для полиции или правоохранительных органов в случае рассмотрения инцидента как разжигания межнациональной розни или hate speech.
Воздействие такого поведения Мудрика меня сильно расстроило и стало для меня триггерным. Как человек, чьи бабушка и дедушка пережили резню поляков на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй Мировой войны — где с 1943 по 1945 год украинскими националистами было убито до 100 000 польских гражданских лиц, — видеть, как эти отсылки на недавнюю историю, высказанные в самой омерзительной форме, используются как оружие в обычной онлайн-игре, ощущалось мной как прямая атака на историю моей семьи.
В общем, я написал заявление в полицию Англии. Пусть она пообщается с Мудриком. Это приведет его в чуство.
Мудрик, известный украинский футболист из Chelsea FC, играл против команды польских игроков и, после проигрыша в недавнем матче (22-20 на карте Inferno), написал токсичные сообщения вроде "lucky volyn", "volyn next map" и "next map 39".
Это явно отсылало к Волынской резне ("Volyn" — распространённое сокращение) и нацистскому вторжению в Польшу в 1939 году — событиям, которые привели к гибели около шести миллионов поляков в целом во время войны.
Это вызвало у меня тошноту и гнев, поскольку это тривиализирует невообразимые страдания и может побудить других распространять подобную ненависть онлайн. С тех пор у меня проблемы со сном, поскольку это вернуло трагическую историю, которую пережили старшие члены моей семьи, об этнических чистках, и это усиливает разделение между поляками и украинцами, которое многие из нас пытаются преодолеть сегодня.
Мудрик уже находился под временной дисквалификацией в футболе из-за нарушения допинга, что может объяснить его продолжительное времяпрепровождение в онлайн играх, но это не оправдывает использование исторических трагедий для насмешек над оппонентами.
Платформа FACEIT выдала ему бан на 28 дней за разжигание враждебности, но, учитывая его публичный статус (он один из самых дорогих украинских игроков, трансфер за почти €100 млн), информация может стать известной широкой аудитории и поставить заслон подобному ненормальному поведению.
Для потомков поляков вроде меня, чьи предки бежали от массовых убийств в Западной Украине, воздействие огромно: это возрождает травму, может провоцировать реальную ненависть в мире и подрывает усилия по примирению.
- Есть ли реакция польской общественности на высказывания Мудрика о Волыни?
- Данные высказывания украинской звезды сразу стали обсуждаться в социальных сетях, а затем попали в польские СМИ. Поведение Мудрика уже прокомментировали многие известные поляки, например Матеуш Борек, футбольный комментатор и журналист, назвавший украинца "дебилом", и посоветовавший ему больше не появляться в Польше. Польский боец ММА Лукаш Юрковский назвал украинского футболиста "мусором".
- Мудрик извинился? Его извинения приняты поляками?
- После реакции польских СМИ и известных поляков, Мудрик начал оправдываться в украинских СМИ и посетовал, что польские геймеры постоянно булят украинцев в онлайн-играх.
"Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины начинается откровенное неуважение. Я неоднократно сталкивался с тем, как безо всякой причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут „слава россии“ (так написал сам Мудрик – прим.), зато очень возмущаются, когда им напоминают историю", — сказал Михаил.
Проблема в том, что Мудрик врёт. Я лично посмотрел запись матча, и никто там не оскорблял ни его, ни его друзей, не было никаких политических высказываний, никто не писал "Слава России!". Мудрик просто-напросто проиграл матч и сорвался, а сейчас пытается ко всему приплетать Россию, что в глазах украинцев должно оправдывать его мерзкое поведение.
Я прямо сейчас в Англии и, если Мудрик попадется мне на улицах Лондона, я подойду к нему и спрошу, что за хрень он несет? Если он мне прямо в глаза скажет, что желает, чтобы польских женщин и детей резали, как это делали ОУН* и УПА* на Волыни, тогда в интернете появится видео, как Мудрик получает по морде, и, стоя на коленях, просит прощения у польского народа.
Если этот кусок дерьма не был воспитан родителями и украинским обществом, живя в Европе, получит урок воспитания от поляков. Советую ему смотреть по сторонам каждый раз, когда выходит из дома, потому что поляков в Лондоне довольно много и в любой момент с него могут спросить за его позорное поведение. Причем могут это делать не один раз, поэтому лучший вариант для него сейчас - это чемодан, вокзал, Киев.
- Вопрос Волынской резни в польско-украинских отношениях на каком уровне сейчас находится? Есть ли извинения украинской стороны? Проводится ли эксгумация тел погибших?
- Вопрос Волынской резни в польско-украинских отношениях сдвинулся с мертвой точки, но Украина категорически против массовых эксгумаций. Выдают одно разрешение в год и считают, что этого хватит. Нет, не хватит. Такими темпами эксгумации закончатся через несколько сотен лет. Это показывает, насколько неуважительно украинцы относятся к польским жертвам ОУН-УПА.
Но, если честно, в Польше уже никого это не удивляет. И все чаще поляки считают украинские извинения фальшивыми. Кажется, поляки начали понимать украинский менталитет, а также менталитет украинских элит, для которых нет ничего святого, и для которых правда и справедливость не имеют никакого значения.
Кроме того, в Польше видят, как Украина на государственном уровне чтит палачей польских женщин и детей. Это отрезвляет даже самых проукраинских поляков. Единственное, что останавливает Польшу от резких движений в отношении к Украине это война. Но война скоро закончится и закончится "скидка" в теме таких вопросов польско-украинских отношений как эксгумация на Волыни или прославление ОУН-УПА.
По моему мнению, Украина большими шагами идет в сторону политического конфликта с Польшей, возможно, не отдавая себе отчет о том, что происходит. Возможно, украинские элиты настолько поверили в себя и в свою исключительность, что приняли как должное, что несмотря на все их все равно примут в Евросоюз и с ними все равно будут дружить и помогать им. Это ошибка. Уже скоро их ждет неприятное и болезненное отрезвление.
Также читайте интервью Александра Чаленко с польским журналистом на тему польско-украинских взаимоотношений Томаш Мацейчук: Туск не может закрывать глаза на тему резни на Волыни. Мы требуем правды!

*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
ИнтервьюТомаш МацейчукАлександр ЧаленкоПольшаВолынская резняфутболВеликобританияОУН-УПАбандеровцыВолынь
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
