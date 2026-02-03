https://ukraina.ru/20260203/novyy-front-gibridnoy-voyny-kak-krizis-v-irane-udarit-po-logistike-i-energetike-rossii--mnenie-1075115106.html

Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина

Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина - 03.02.2026 Украина.ру

Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина

СВО стала для России испытанием, которое она научилась парировать в ежедневном режиме. Однако кризис вокруг Ирана представляет собой иной, более системный вызов, который может ударить по логистике и энергетике страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2026-02-03T06:10

2026-02-03T06:10

2026-02-03T06:10

новости

иран

россия

украина

андрей грозин

украина.ру

снг

ближний восток

геополитика

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101174/29/1011742955_0:75:1996:1198_1920x0_80_0_0_a1ec9d8a23cb2b3fd4c1be60e660b4ee.jpg

Комментируя тезис о том, почему кризис в Иране создаст не меньшие проблемы, чем ситуация на Украине, эксперт объяснил разницу в характере вызовов. По мнению Грозина, прокси-война на Украине стала одним из вызовов, которые Россия парирует в ежедневном режиме. То есть это вызов, но не краш-тест для автомобиля, который врезается в бетонную стену на полной скорости, привел яркое сравнение востоковед.Ситуация с Ираном носит другой характер и бьёт по системным интересам России. "А Иран — это новый фронт гибридной войны. Это проблема, которая возникнет у России с глобальной транспортно-логистической системой, с перестройкой энергетической системы", — пояснил Грозин.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.

иран

россия

украина

ближний восток

средняя азия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, россия, украина, андрей грозин, украина.ру, снг, ближний восток, геополитика, логистика, энергетика, украина.ру дзен, эксперты, аналитика, средняя азия