https://ukraina.ru/20260203/novyy-front-gibridnoy-voyny-kak-krizis-v-irane-udarit-po-logistike-i-energetike-rossii--mnenie-1075115106.html
Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина
Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина - 03.02.2026 Украина.ру
Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина
СВО стала для России испытанием, которое она научилась парировать в ежедневном режиме. Однако кризис вокруг Ирана представляет собой иной, более системный вызов, который может ударить по логистике и энергетике страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2026-02-03T06:10
2026-02-03T06:10
2026-02-03T06:10
новости
иран
россия
украина
андрей грозин
украина.ру
снг
ближний восток
геополитика
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101174/29/1011742955_0:75:1996:1198_1920x0_80_0_0_a1ec9d8a23cb2b3fd4c1be60e660b4ee.jpg
Комментируя тезис о том, почему кризис в Иране создаст не меньшие проблемы, чем ситуация на Украине, эксперт объяснил разницу в характере вызовов. По мнению Грозина, прокси-война на Украине стала одним из вызовов, которые Россия парирует в ежедневном режиме. То есть это вызов, но не краш-тест для автомобиля, который врезается в бетонную стену на полной скорости, привел яркое сравнение востоковед.Ситуация с Ираном носит другой характер и бьёт по системным интересам России. "А Иран — это новый фронт гибридной войны. Это проблема, которая возникнет у России с глобальной транспортно-логистической системой, с перестройкой энергетической системы", — пояснил Грозин.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
иран
россия
украина
ближний восток
средняя азия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101174/29/1011742955_150:0:1847:1273_1920x0_80_0_0_16494a3be9f409114821df6d9dbd59ae.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, россия, украина, андрей грозин, украина.ру, снг, ближний восток, геополитика, логистика, энергетика, украина.ру дзен, эксперты, аналитика, средняя азия
Новости, Иран, Россия, Украина, Андрей Грозин, Украина.ру, СНГ, Ближний Восток, геополитика, логистика, энергетика, Украина.ру Дзен, эксперты, Аналитика, Средняя Азия
Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина
СВО стала для России испытанием, которое она научилась парировать в ежедневном режиме. Однако кризис вокруг Ирана представляет собой иной, более системный вызов, который может ударить по логистике и энергетике страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин