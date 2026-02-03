Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина - 03.02.2026 Украина.ру
Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина
Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина - 03.02.2026 Украина.ру
Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина
СВО стала для России испытанием, которое она научилась парировать в ежедневном режиме. Однако кризис вокруг Ирана представляет собой иной, более системный вызов, который может ударить по логистике и энергетике страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2026-02-03T06:10
2026-02-03T06:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101174/29/1011742955_0:75:1996:1198_1920x0_80_0_0_a1ec9d8a23cb2b3fd4c1be60e660b4ee.jpg
Комментируя тезис о том, почему кризис в Иране создаст не меньшие проблемы, чем ситуация на Украине, эксперт объяснил разницу в характере вызовов. По мнению Грозина, прокси-война на Украине стала одним из вызовов, которые Россия парирует в ежедневном режиме. То есть это вызов, но не краш-тест для автомобиля, который врезается в бетонную стену на полной скорости, привел яркое сравнение востоковед.Ситуация с Ираном носит другой характер и бьёт по системным интересам России. "А Иран — это новый фронт гибридной войны. Это проблема, которая возникнет у России с глобальной транспортно-логистической системой, с перестройкой энергетической системы", — пояснил Грозин.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина

06:10 03.02.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СВО стала для России испытанием, которое она научилась парировать в ежедневном режиме. Однако кризис вокруг Ирана представляет собой иной, более системный вызов, который может ударить по логистике и энергетике страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Комментируя тезис о том, почему кризис в Иране создаст не меньшие проблемы, чем ситуация на Украине, эксперт объяснил разницу в характере вызовов. По мнению Грозина, прокси-война на Украине стала одним из вызовов, которые Россия парирует в ежедневном режиме.
"Проблемы, возникающие в связи с СВО, которые нам пытаются создать наши геополитические конкуренты, превратились уже и для российских военных, и для капитанов экономики, бизнеса, финансовой сферы в рутину", — заявил собеседник Украина.ру.
То есть это вызов, но не краш-тест для автомобиля, который врезается в бетонную стену на полной скорости, привел яркое сравнение востоковед.
Ситуация с Ираном носит другой характер и бьёт по системным интересам России. "А Иран — это новый фронт гибридной войны. Это проблема, которая возникнет у России с глобальной транспортно-логистической системой, с перестройкой энергетической системы", — пояснил Грозин.
Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния