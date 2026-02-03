Ловушки по образцу Купянска: военкор о том, как ВС РФ выманивают и "разматывают" бригады ВСУ - 03.02.2026 Украина.ру
Ловушки по образцу Купянска: военкор о том, как ВС РФ выманивают и "разматывают" бригады ВСУ
Ловушки по образцу Купянска: военкор о том, как ВС РФ выманивают и "разматывают" бригады ВСУ - 03.02.2026 Украина.ру
Ловушки по образцу Купянска: военкор о том, как ВС РФ выманивают и "разматывают" бригады ВСУ
На ход будущих боёв серьёзно повлияет умение создавать для противника ловушки по образцу Купянска. Сейчас Украина в обязательном порядке бросает туда личный состав, который потом не возвращается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Оценивая ситуацию на Запорожском направлении, Линин отметил, что на ход боев серьезно повлияет то, насколько эффективно удастся создавать для ВСУ новые ловушки. "Еще на ход боев за Орехов серьезно повлияет то, насколько эффективно нам удастся создавать для противника новые ловушки по образцу Купянска, куда Украина в обязательном порядке бросает со всех окрестностей личный состав, который потом оттуда не возвращается", — говорит он.Ключевое — заставить врага перебросить силы с других участков. "Создать такие Купянски сложно. Противник же должен осознать, почему ему стоит лезть в эту ловушку. А если ловушка срабатывает, враг засовывает туда целую бригаду, которую мы методично разматываем", — поясняет эксперт.Он напомнил про события на Купянском направлении. "Что случилось в Купянске? ВСУ туда зашли и решили, что всех победили. А потом оказалось, что победы нет. И они там увязли надолго", — отмечает Линин.Такой подход позволяет успешно действовать на других участках. "А наши в этот момент просачиваются в другом месте. Вообще я должен сказать, что армия выполняет конкретные задачи", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
купянск
украина
россия
купянское направление
харьков новости
харьковская область
харьковскийфронт
Ловушки по образцу Купянска: военкор о том, как ВС РФ выманивают и "разматывают" бригады ВСУ

05:30 03.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
На ход будущих боёв серьёзно повлияет умение создавать для противника ловушки по образцу Купянска. Сейчас Украина в обязательном порядке бросает туда личный состав, который потом не возвращается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Оценивая ситуацию на Запорожском направлении, Линин отметил, что на ход боев серьезно повлияет то, насколько эффективно удастся создавать для ВСУ новые ловушки.
"Еще на ход боев за Орехов серьезно повлияет то, насколько эффективно нам удастся создавать для противника новые ловушки по образцу Купянска, куда Украина в обязательном порядке бросает со всех окрестностей личный состав, который потом оттуда не возвращается", — говорит он.
Ключевое — заставить врага перебросить силы с других участков. "Создать такие Купянски сложно. Противник же должен осознать, почему ему стоит лезть в эту ловушку. А если ловушка срабатывает, враг засовывает туда целую бригаду, которую мы методично разматываем", — поясняет эксперт.
Он напомнил про события на Купянском направлении. "Что случилось в Купянске? ВСУ туда зашли и решили, что всех победили. А потом оказалось, что победы нет. И они там увязли надолго", — отмечает Линин.
Такой подход позволяет успешно действовать на других участках. "А наши в этот момент просачиваются в другом месте. Вообще я должен сказать, что армия выполняет конкретные задачи", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.
О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния