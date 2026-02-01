В посольстве РФ в Кишинёве назвали реальную причину отключения электричества в Молдове - 01.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260201/v-posolstve-rf-v-kishinve-nazvali-realnuyu-prichinu-otklyucheniya-elektrichestva-v-moldove-1075068336.html
В посольстве РФ в Кишинёве назвали реальную причину отключения электричества в Молдове
В посольстве РФ в Кишинёве назвали реальную причину отключения электричества в Молдове - 01.02.2026 Украина.ру
В посольстве РФ в Кишинёве назвали реальную причину отключения электричества в Молдове
Посольство РФ в Кишинёве заявило, что причина отключения электричества в Молдове. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-01T17:33
2026-02-01T17:33
новости
россия
украина
молдавия
посольство
украина.ру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/28/1020972880_0:245:1920:1325_1920x0_80_0_0_3f20b7c3eaa9a00e6f811fcec245c906.jpg
По данным посольства, отключение одной фазы высоковольтной линии произошло на территории Украины. Предположительно, причиной стали неблагоприятные погодные условия. Сообщается, что в данный момент электростанция работает в штатном режиме.31 января в украинской энергосистеме произошёл сбой, что привело к массовому отключению электроэнергии в ряде областей. Подробнее. в материале Шмыгаль прокомментировал ситуацию с блэкаутом на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
молдавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/28/1020972880_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_45632b075793ab1a4df4915a2050730c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, молдавия, посольство, украина.ру, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Молдавия, посольство, Украина.ру, Украина.ру

В посольстве РФ в Кишинёве назвали реальную причину отключения электричества в Молдове

17:33 01.02.2026
 
© Фото : CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Посольство РФ в Кишинёве заявило, что причина отключения электричества в Молдове. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
По данным посольства, отключение одной фазы высоковольтной линии произошло на территории Украины. Предположительно, причиной стали неблагоприятные погодные условия.
Сообщается, что в данный момент электростанция работает в штатном режиме.
31 января в украинской энергосистеме произошёл сбой, что привело к массовому отключению электроэнергии в ряде областей. Подробнее. в материале Шмыгаль прокомментировал ситуацию с блэкаутом на Украине
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаМолдавияпосольствоУкраина.руУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Дело Эпштейна и Украина. Итоги 1 февраля
17:47На Славянском направлении идут позиционные и встречные бои за ряд населённых пунктов
17:33В посольстве РФ в Кишинёве назвали реальную причину отключения электричества в Молдове
16:00"Дума о Британке": единственный фильм о Баштанской республике 1919 года
15:36Встреча России, США и Украины перенесена на 4-5 февраля. Главное к этому часу
15:12Педофильский скандал уничтожает Карла III. Почему в Британии Эпштейна объявили агентом КГБ
15:07Глава МИД Италии заявил о приоритете Балкан перед Украиной при расширении ЕС
14:59Россия рассмотрит возможность военно-морского эскорта для нефтяных танкеров
14:48Военкор Котенок сообщил о напряжённой обстановке на Добропольском направлении
14:06Конгрессмен США призвал американцев воздержаться от поездок на Кубу. Главное к этому часу
13:20Киев готовит масштабное ужесточение налоговой политики
13:10Иран назвал армии ЕС террористическими формированиями
13:00"Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраля
12:28Москва объявила в розыск и заочно арестовала командующего ВМС Украины
12:00"Вокруг Булгакова": Аркадий Аполлонович Семплеяров
11:52Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин
10:37Россия не допустит размещения войск ЕС и НАТО на Украине. Главное к этому часу
10:24Переговоры в Майами, дело Эпштейна и Майдан. Хроника событий на утро 1 февраля
08:00Трубы для керосина: с чего начинался Никополь-Мариупольский металлургический район
07:30Мадонна в ушанке, Шевченко и бабы, идеологический эксперимент во МХАТе. События культуры
Лента новостейМолния