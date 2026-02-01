https://ukraina.ru/20260201/v-posolstve-rf-v-kishinve-nazvali-realnuyu-prichinu-otklyucheniya-elektrichestva-v-moldove-1075068336.html

В посольстве РФ в Кишинёве назвали реальную причину отключения электричества в Молдове

Посольство РФ в Кишинёве заявило, что причина отключения электричества в Молдове. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

По данным посольства, отключение одной фазы высоковольтной линии произошло на территории Украины. Предположительно, причиной стали неблагоприятные погодные условия. Сообщается, что в данный момент электростанция работает в штатном режиме.31 января в украинской энергосистеме произошёл сбой, что привело к массовому отключению электроэнергии в ряде областей. Подробнее. в материале Шмыгаль прокомментировал ситуацию с блэкаутом на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

