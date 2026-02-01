В посольстве РФ в Кишинёве назвали реальную причину отключения электричества в Молдове
Посольство РФ в Кишинёве заявило, что причина отключения электричества в Молдове. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
По данным посольства, отключение одной фазы высоковольтной линии произошло на территории Украины. Предположительно, причиной стали неблагоприятные погодные условия.
Сообщается, что в данный момент электростанция работает в штатном режиме.
