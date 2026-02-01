"Дума о Британке": единственный фильм о Баштанской республике 1919 года - 01.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260201/duma-o-britanke-edinstvennyy-film-o-bashtanskoy-respublike-1919-goda-1075057721.html
"Дума о Британке": единственный фильм о Баштанской республике 1919 года
"Дума о Британке": единственный фильм о Баштанской республике 1919 года - 01.02.2026 Украина.ру
"Дума о Британке": единственный фильм о Баштанской республике 1919 года
1 февраля 1970 года состоялась премьера почти забытого сегодня фильма с таким вот странным названием. Нет уверенности, что у читателя получится его посмотреть в сети, беглый поиск не дал положительных результатов. А жаль – по ряду причин кино это весьма примечательное, поскольку основано на реальных событиях
2026-02-01T16:00
2026-02-01T16:00
история
история
история украины
история ссср
история новороссии
херсонская область
антон деникин
белая армия
красная армия
гражданская война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/01/1075057411_0:0:439:248_1920x0_80_0_0_0e7142b3633a2c2663909587b2442f68.jpg
Снимали "Думу о Британке" в 1969 году на киностудии им. Довженко режиссёры Николай Винграновский и Игорь Ветров по одноимённой пьесе украинского советского писателя Юрия Яновского, которую тот написал в Харькове в 1937 году.Само название "дума" говорит в первую очередь, о поэзии, поскольку так назывались украинские былины, которые народные певцы – кобзари – пели простому народу за чарку горилки и шмат хлеба, подыгрывая себе на кобзе. Полурифмованный народный эпос расходился среди народа, сохраняя в его памяти героев прошлого, сражавшихся за его свободу. Но только если раньше героями дум были лихие запорожцы, то у Юрия Яновского ими стали селяне из херсонских селений, которые в лихие годы Гражданской войны создали свою независимую республику.Сюжет и сложен, и прост одновременно. Войска Деникина проводят мобилизацию населения, и, конечно же, экспроприации нажитого добра. Селяне восстают против этого и объявляют в своём отдельно взятом селе республику.Офицер-деникинец Андрей Середенко (его в фильме сыграл замечательный советский актёр Николай Олялин) как раз в этот период времени возвращается на побывку в родной хутор. Там от отца он узнаёт, что его жена Варка, пока он воевал на разных войнах, ушла к его бывшему другу Мамаю, который и стал главным организатором Республики. Мамая сыграл Виктор Мирошниченко – актёр, который в фильме "В бой идут одни старики" изобразил командира комэска Титаренко: "А сбил, сбил-то как!.. Ну, чего ржёте? Отстань! Чего ржёте? Учитесь! Почерк… против всех законов физики… на взлёте!" В "Думе о Британке" именно ему досталась главная роль.Несмотря на измену жены герой Олялина переходит на сторону восставших крестьян. Бывшая жена Андрея, Варка, относится к этой его внезапной метаморфозе очень настороженно, и не зря. Узнав о конфискации своей земли в пользу Республики, Андрей убивает комиссара, и сбегает назад к деникинцам. Однако, спустя некоторое время, он возвращается, чтобы предупредить Мамая о готовящемся наступлении Деникина на село. Окончательно запутавшись в чувствах, понимая, что был предан и предал сам, Андрей теперь пытается убить своего бывшего друга, но при этом погибает. Благодаря его информации, все жители села от мала до велика поднимаются на защиту своей Республики и побеждают регулярную Белую армию в неравном бою.Реальность была намного и прозаичней, и суровей одновременно. Начнём с названия села. Называлось оно не Британка, а Британ или Британы, а в 1946 года его переименовали в Днепряны. Сегодня это сельское поселение находится на левом берегу Днепра, в российской части Херсонской области и примыкает с запада к Новой Каховке. Баштанская республика, которая послужила прообразом для Республики в "Думе о Британке", существовала на правом берегу в 100 километрах северо-западнее Днепрян.Писатель Яновский ездил в город Баштанку в 30-е годы, общался с многочисленными свидетелями тех событий. В 1919-м году она называлась Полтавкой – республику назвали Баштанской по названию лежащей рядом балки Баштанки, а потом в 1926 году в честь происходивших здесь революционных событий село переименовали. Баштан в переводе с татарского означает сад, огород, а с украинского – бахча.Несмотря на хорошую осведомлённость о реальной истории республики, Яновский перенёс её в другое место. Видимо, ему понравилось необычное название приднепровского села Британ, происхождение которого доподлинно неизвестно. Британцы там не селились, были переселенцы из Германии и Швейцарии. Может среди них и затесался какой-нибудь выходец с Туманного Альбиона... Как бы там ни было, в остальном у Яновского события более-менее совпадают с реальностью.Летом 1919 года войска генерала Деникина развивали наступление против Красной армии на Украине и в Черноземье, побеждали, но несли потери – им требовались пополнения, фураж, провиант. Денег не хватало, поэтому шла насильственная мобилизация и принудительные реквизиции. Селяне от белых и так ничего хорошего не слышали, кроме обещаний забрать разделенную помещичью землю и наказать за разграбление имений. А угон в армию молодых парней и насильственный отбор фуража и хлеба вообще встали им поперёк горла.15 сентября 1919 года в Полтавке и ещё четырёх близлежащих сёлах поднялось восстание. Через две недели, 30 сентября, восставшие сформировали штаб и объявили о создании Баштанской республики. Главными организаторами стали член Украинской партии социалистов-революционеров (боротьбистов) Павел Тур и его беспартийный брат Иван.Боротьбисты – украинский вариант левых эсеров, только в отличие от своих российских коллег они против большевиков открытое восстание не поднимали. Однако небольшие расхождения в идеологии между ними были, от чего во время репрессий 30-х годов практически всех бывших боротьбистов, к тому времени уже членов КП(б)У, истребили. Но тогда, в 1919 году, они выступали за союз с коммунистами против и петлюровцев, и деникинцев, и махновцев, и флаг у них был красный.Павел Тур провёл против белых несколько успешных боевых операций – взрывал железнодорожные пути, уничтожал телеграфную связь, захватил несколько населённых пунктов, в том числе один (станцию Водопой) в черте современного Николаева. Нужно заметить, что происходило всё это безобразие в тылу у белых в разгар решающего Орловско-Кромского сражения. Так что "баштанцы" внесли разгром Белой армии свою существенную лепту. К середине ноября 1919 года её дивизии начали откатываться назад, что и предопределило конец Баштанской республики.12 ноября 1919 года село Полтавка захватил войска генерал-майора Якова Слащёва – они отходили в Крым, чтобы сохранить его для Белой армии. Центр республики переместился в еврейскую сельхозколонию Ефингар – современное село Плющёвка. Крестьяне использовали тактику партизанской войны в степи. Их отряд рассеивались, если противник его превосходил по силам, и собирался вновь, чтобы нанести удар в другом месте.Смертельные "кошки-мышки" закончились 27 декабря 1919 года, когда отряд окончательно разгромили – никакого "хэппи-энда", который присутствует в "Думе о Британке", в реальности не было. Белогвардейцы только в самой Полтавке расстреляли 852 повстанца и сожгли 350 дворов. Кстати, буквально в 30 км восточнее в то же самое время существовала точно такая же Висунская республика, история которой закончилась также трагично. Но, на то она и Дума – поэтическая форма народного эпоса, который может действительности и не соответствовать.Поэзией в советское время "болели" все поколения – современным людям этого ажиотажа не понять, они более прагматичны и менее романтичны. Многие писали стихи, песни, а кто не писал, те переписывали и учили наизусть чужие произведения, устраивали поэтические вечера, посиделки с гитарами и бардовскими песнями. Один из режиссёров фильма, ученик Довженко, писатель-шестидесятник Николай Винграновский, тоже не только снимал кино, но и писал стихи, прозу. Во время работы над фильмом он написал одноименное стихотворение "Дума о Британке". В сети оно есть, есть даже варианты, положенные искусственным интеллектом на музыку.Украинские режиссёры, ориентируясь на творчество Довженко, Кавалеридзе и других довоенных режиссёров, которые задали тон украинскому поэтическому кино ещё в 20-30-е годы, теперь во многом им подражали. Некоторые сделанные в этом направлении кинокартины находили своё признание, правда, не столько у зрителей, сколько у зарубежных ценителей, как это было с "Тенями забытых предков" (1964) Параджанова, или "Белой птицей с чёрной отметиной" (1971) Ильенко.Есть такая поэтичность и метафоричность и в "Думе о Британке", и это неудивительно, если вспомнить, у кого учился Винграновский. Он сам, вспоминая о картине, говорил, что у него была идея "сделать каждый кадр, как строку". Поэтичность органично оттеняет сложность сюжета, построенного на внутреннем конфликте личности героя Олялина – моральном тупике и мучительном поиске выхода. Документальность событий в совокупности с поэтической метафорой выводят этот фильм за рамки привычной "героической" ленты. Рецензии того времени в журнале "Советский экран" говорят:"Фильм отличается от привычных "революционных" картин своей сдержанностью и трагизмом, без излишней героики. Режиссёры Ветров и Винграновский сумели сохранить дух пьесы Юрия Яновского, где война показана как катастрофа для народа, а не только, как борьба за власть".Зрители также отмечали, что фильм получился "жёстким и честным". И мрачная драма, и тяжёлая атмосфера, говорят в первую очередь о том, что война "свой против своего" – это самая страшная из войн, ведь в ней нет победителя. В этом страшном противостоянии, неизбежны личные драмы и трагедии. Это и демонстрируют на экране замечательные актёры, например, сыгравший Андрея Николай Олялин, для которого этот фильм стал важнейшим шагом в карьере. Он дал ему путёвку в такие картины, как "Освобождение" и "Обратной дороги нет". Олялин вспоминал, что старался не изображать героизм, а передать внутреннюю драму запутавшегося героя. Смог удержаться от героического пафоса и картонности и Виктор Мирошниченко.Константин Степанков, к тому времени уже признанный мастер театра и кино, традиционно правдиво и органично сыграл роль комиссара. В одном из документальных фильмов он сказал, что "Дума о Британке" была для него одной из самых честных работ о войне. Не прибегая к лишнему натурализму, в ней получилось, в отличие от большинства "революционных" картин того времени, показать не только и не столько героизм, сколько потрясающую и ужасную жестокость разорванного на части народа.Автор пьесы, Юрий Яновский, был соавтором и первым же цензором сценария, который пришлось по сравнению с пьесой сильно смягчить: сделать не такими людоедскими образы петлюровцев, убрать излишний "анархизм" махновцев. Удивительным образом это пошло на пользу – ушла карикатурность изображения ряда персонажей, и проявилась вся сложность той самой классовой борьбы, где нет простых решений, нет абсолютных злодеев и героев, где все решения, часто неверные, принимают простые люди, за что расплачиваются своими жизнями. Этим "Дума о Британке" пожалуй, сильнее всего выделяется из ряда фильмов о Гражданской войне. И тем удивительней и обидней, что кино это незаслуженно забыто и практически не доступно для просмотра.
https://ukraina.ru/20230413/1045271390.html
https://ukraina.ru/20251117/1025595878.html
https://ukraina.ru/20240717/1056223702.html
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Алексей Стаценко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg
Алексей Стаценко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/01/1075057411_0:0:439:330_1920x0_80_0_0_167ea98d68aba62584bae60b2fbc3441.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история ссср, история новороссии, херсонская область, антон деникин, белая армия, красная армия, гражданская война, 1919 год, кино, фильм, кинематограф, киностудия им. довженко, 1960-е годы, режиссер, актер
История, История, история Украины, история СССР, история Новороссии, Херсонская область, Антон Деникин, Белая Армия, Красная Армия, гражданская война, 1919 год, кино, фильм, кинематограф, Киностудия им. Довженко, 1960-е годы, режиссер, актер

"Дума о Британке": единственный фильм о Баштанской республике 1919 года

16:00 01.02.2026
 
© commons.wikimedia.org"Дума о Британке". Постер
Дума о Британке. Постер - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© commons.wikimedia.org
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
1 февраля 1970 года состоялась премьера почти забытого сегодня фильма с таким вот странным названием. Нет уверенности, что у читателя получится его посмотреть в сети, беглый поиск не дал положительных результатов. А жаль – по ряду причин кино это весьма примечательное, поскольку основано на реальных событиях
Снимали "Думу о Британке" в 1969 году на киностудии им. Довженко режиссёры Николай Винграновский и Игорь Ветров по одноимённой пьесе украинского советского писателя Юрия Яновского, которую тот написал в Харькове в 1937 году.
Само название "дума" говорит в первую очередь, о поэзии, поскольку так назывались украинские былины, которые народные певцы – кобзари – пели простому народу за чарку горилки и шмат хлеба, подыгрывая себе на кобзе. Полурифмованный народный эпос расходился среди народа, сохраняя в его памяти героев прошлого, сражавшихся за его свободу. Но только если раньше героями дум были лихие запорожцы, то у Юрия Яновского ими стали селяне из херсонских селений, которые в лихие годы Гражданской войны создали свою независимую республику.
Сюжет и сложен, и прост одновременно. Войска Деникина проводят мобилизацию населения, и, конечно же, экспроприации нажитого добра. Селяне восстают против этого и объявляют в своём отдельно взятом селе республику.
Офицер-деникинец Андрей Середенко (его в фильме сыграл замечательный советский актёр Николай Олялин) как раз в этот период времени возвращается на побывку в родной хутор. Там от отца он узнаёт, что его жена Варка, пока он воевал на разных войнах, ушла к его бывшему другу Мамаю, который и стал главным организатором Республики. Мамая сыграл Виктор Мирошниченко – актёр, который в фильме "В бой идут одни старики" изобразил командира комэска Титаренко: "А сбил, сбил-то как!.. Ну, чего ржёте? Отстань! Чего ржёте? Учитесь! Почерк… против всех законов физики… на взлёте!" В "Думе о Британке" именно ему досталась главная роль.
Несмотря на измену жены герой Олялина переходит на сторону восставших крестьян. Бывшая жена Андрея, Варка, относится к этой его внезапной метаморфозе очень настороженно, и не зря. Узнав о конфискации своей земли в пользу Республики, Андрей убивает комиссара, и сбегает назад к деникинцам. Однако, спустя некоторое время, он возвращается, чтобы предупредить Мамая о готовящемся наступлении Деникина на село. Окончательно запутавшись в чувствах, понимая, что был предан и предал сам, Андрей теперь пытается убить своего бывшего друга, но при этом погибает. Благодаря его информации, все жители села от мала до велика поднимаются на защиту своей Республики и побеждают регулярную Белую армию в неравном бою.
Александр Довженко
13 апреля 2023, 17:56История
"Украинская трилогия" Александра Довженко: прорыв в мировой кинематограф
Реальность была намного и прозаичней, и суровей одновременно. Начнём с названия села. Называлось оно не Британка, а Британ или Британы, а в 1946 года его переименовали в Днепряны. Сегодня это сельское поселение находится на левом берегу Днепра, в российской части Херсонской области и примыкает с запада к Новой Каховке. Баштанская республика, которая послужила прообразом для Республики в "Думе о Британке", существовала на правом берегу в 100 километрах северо-западнее Днепрян.
Писатель Яновский ездил в город Баштанку в 30-е годы, общался с многочисленными свидетелями тех событий. В 1919-м году она называлась Полтавкой – республику назвали Баштанской по названию лежащей рядом балки Баштанки, а потом в 1926 году в честь происходивших здесь революционных событий село переименовали. Баштан в переводе с татарского означает сад, огород, а с украинского – бахча.
Несмотря на хорошую осведомлённость о реальной истории республики, Яновский перенёс её в другое место. Видимо, ему понравилось необычное название приднепровского села Британ, происхождение которого доподлинно неизвестно. Британцы там не селились, были переселенцы из Германии и Швейцарии. Может среди них и затесался какой-нибудь выходец с Туманного Альбиона... Как бы там ни было, в остальном у Яновского события более-менее совпадают с реальностью.
Николай Винграновский. Фото из социальных сетей
Николай Винграновский. Фото из социальных сетей
Николай Винграновский. Фото из социальных сетей
Летом 1919 года войска генерала Деникина развивали наступление против Красной армии на Украине и в Черноземье, побеждали, но несли потери – им требовались пополнения, фураж, провиант. Денег не хватало, поэтому шла насильственная мобилизация и принудительные реквизиции. Селяне от белых и так ничего хорошего не слышали, кроме обещаний забрать разделенную помещичью землю и наказать за разграбление имений. А угон в армию молодых парней и насильственный отбор фуража и хлеба вообще встали им поперёк горла.
15 сентября 1919 года в Полтавке и ещё четырёх близлежащих сёлах поднялось восстание. Через две недели, 30 сентября, восставшие сформировали штаб и объявили о создании Баштанской республики. Главными организаторами стали член Украинской партии социалистов-революционеров (боротьбистов) Павел Тур и его беспартийный брат Иван.
Боротьбисты – украинский вариант левых эсеров, только в отличие от своих российских коллег они против большевиков открытое восстание не поднимали. Однако небольшие расхождения в идеологии между ними были, от чего во время репрессий 30-х годов практически всех бывших боротьбистов, к тому времени уже членов КП(б)У, истребили. Но тогда, в 1919 году, они выступали за союз с коммунистами против и петлюровцев, и деникинцев, и махновцев, и флаг у них был красный.
Николай Олялин фильм Освобождение - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
17 ноября 2025, 16:00История
Человек с "рублёным" лицом и рубцами на сердце. Памяти Николая ОлялинаСоветский актёр Николай Олялин родился 22 мая 1941 года в Вологодской области, а умер 17 ноября 2009 года в Киеве. Он не воевал, его семьи не коснулись горести войны, но его словно высеченное из мрамора лицо для нескольких советских поколений стало символом Великой Победы
Павел Тур провёл против белых несколько успешных боевых операций – взрывал железнодорожные пути, уничтожал телеграфную связь, захватил несколько населённых пунктов, в том числе один (станцию Водопой) в черте современного Николаева. Нужно заметить, что происходило всё это безобразие в тылу у белых в разгар решающего Орловско-Кромского сражения. Так что "баштанцы" внесли разгром Белой армии свою существенную лепту. К середине ноября 1919 года её дивизии начали откатываться назад, что и предопределило конец Баштанской республики.
12 ноября 1919 года село Полтавка захватил войска генерал-майора Якова Слащёва – они отходили в Крым, чтобы сохранить его для Белой армии. Центр республики переместился в еврейскую сельхозколонию Ефингар – современное село Плющёвка. Крестьяне использовали тактику партизанской войны в степи. Их отряд рассеивались, если противник его превосходил по силам, и собирался вновь, чтобы нанести удар в другом месте.
Смертельные "кошки-мышки" закончились 27 декабря 1919 года, когда отряд окончательно разгромили – никакого "хэппи-энда", который присутствует в "Думе о Британке", в реальности не было. Белогвардейцы только в самой Полтавке расстреляли 852 повстанца и сожгли 350 дворов. Кстати, буквально в 30 км восточнее в то же самое время существовала точно такая же Висунская республика, история которой закончилась также трагично. Но, на то она и Дума – поэтическая форма народного эпоса, который может действительности и не соответствовать.
Николай Олялин. Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Николай Олялин. Кадр из фильма Джентльмены удачи
Николай Олялин. Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Поэзией в советское время "болели" все поколения – современным людям этого ажиотажа не понять, они более прагматичны и менее романтичны. Многие писали стихи, песни, а кто не писал, те переписывали и учили наизусть чужие произведения, устраивали поэтические вечера, посиделки с гитарами и бардовскими песнями. Один из режиссёров фильма, ученик Довженко, писатель-шестидесятник Николай Винграновский, тоже не только снимал кино, но и писал стихи, прозу. Во время работы над фильмом он написал одноименное стихотворение "Дума о Британке". В сети оно есть, есть даже варианты, положенные искусственным интеллектом на музыку.
Украинские режиссёры, ориентируясь на творчество Довженко, Кавалеридзе и других довоенных режиссёров, которые задали тон украинскому поэтическому кино ещё в 20-30-е годы, теперь во многом им подражали. Некоторые сделанные в этом направлении кинокартины находили своё признание, правда, не столько у зрителей, сколько у зарубежных ценителей, как это было с "Тенями забытых предков" (1964) Параджанова, или "Белой птицей с чёрной отметиной" (1971) Ильенко.
Есть такая поэтичность и метафоричность и в "Думе о Британке", и это неудивительно, если вспомнить, у кого учился Винграновский. Он сам, вспоминая о картине, говорил, что у него была идея "сделать каждый кадр, как строку". Поэтичность органично оттеняет сложность сюжета, построенного на внутреннем конфликте личности героя Олялина – моральном тупике и мучительном поиске выхода. Документальность событий в совокупности с поэтической метафорой выводят этот фильм за рамки привычной "героической" ленты. Рецензии того времени в журнале "Советский экран" говорят:
Белая птица с чёрной отметиной (кадр из фильма)
17 июля 2024, 16:00История
"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа1 июля 1971 года в Москве в зале Дворца съездов в рамках VІІ Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма, снятого украинскими кинематографистами. Когда съёмочная группа предстала перед публикой, начались овации, которые продолжались полчаса. Фильм стал настоящей победой украинского кино – это понимали все находившиеся в зале
"Фильм отличается от привычных "революционных" картин своей сдержанностью и трагизмом, без излишней героики. Режиссёры Ветров и Винграновский сумели сохранить дух пьесы Юрия Яновского, где война показана как катастрофа для народа, а не только, как борьба за власть".
Зрители также отмечали, что фильм получился "жёстким и честным". И мрачная драма, и тяжёлая атмосфера, говорят в первую очередь о том, что война "свой против своего" – это самая страшная из войн, ведь в ней нет победителя. В этом страшном противостоянии, неизбежны личные драмы и трагедии. Это и демонстрируют на экране замечательные актёры, например, сыгравший Андрея Николай Олялин, для которого этот фильм стал важнейшим шагом в карьере. Он дал ему путёвку в такие картины, как "Освобождение" и "Обратной дороги нет". Олялин вспоминал, что старался не изображать героизм, а передать внутреннюю драму запутавшегося героя. Смог удержаться от героического пафоса и картонности и Виктор Мирошниченко.
Константин Степанков, к тому времени уже признанный мастер театра и кино, традиционно правдиво и органично сыграл роль комиссара. В одном из документальных фильмов он сказал, что "Дума о Британке" была для него одной из самых честных работ о войне. Не прибегая к лишнему натурализму, в ней получилось, в отличие от большинства "революционных" картин того времени, показать не только и не столько героизм, сколько потрясающую и ужасную жестокость разорванного на части народа.
Фильм "Дума о Ковпаке"
Фильм Дума о Ковпаке
Фильм "Дума о Ковпаке"
Автор пьесы, Юрий Яновский, был соавтором и первым же цензором сценария, который пришлось по сравнению с пьесой сильно смягчить: сделать не такими людоедскими образы петлюровцев, убрать излишний "анархизм" махновцев. Удивительным образом это пошло на пользу – ушла карикатурность изображения ряда персонажей, и проявилась вся сложность той самой классовой борьбы, где нет простых решений, нет абсолютных злодеев и героев, где все решения, часто неверные, принимают простые люди, за что расплачиваются своими жизнями. Этим "Дума о Британке" пожалуй, сильнее всего выделяется из ряда фильмов о Гражданской войне. И тем удивительней и обидней, что кино это незаслуженно забыто и практически не доступно для просмотра.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория Украиныистория СССРистория НовороссииХерсонская областьАнтон ДеникинБелая АрмияКрасная Армиягражданская война1919 годкинофильмкинематографКиностудия им. Довженко1960-е годырежиссерактер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Дело Эпштейна и Украина. Итоги 1 февраля
17:47На Славянском направлении идут позиционные и встречные бои за ряд населённых пунктов
17:33В посольстве РФ в Кишинёве назвали реальную причину отключения электричества в Молдове
16:00"Дума о Британке": единственный фильм о Баштанской республике 1919 года
15:36Встреча России, США и Украины перенесена на 4-5 февраля. Главное к этому часу
15:12Педофильский скандал уничтожает Карла III. Почему в Британии Эпштейна объявили агентом КГБ
15:07Глава МИД Италии заявил о приоритете Балкан перед Украиной при расширении ЕС
14:59Россия рассмотрит возможность военно-морского эскорта для нефтяных танкеров
14:48Военкор Котенок сообщил о напряжённой обстановке на Добропольском направлении
14:06Конгрессмен США призвал американцев воздержаться от поездок на Кубу. Главное к этому часу
13:20Киев готовит масштабное ужесточение налоговой политики
13:10Иран назвал армии ЕС террористическими формированиями
13:00"Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраля
12:28Москва объявила в розыск и заочно арестовала командующего ВМС Украины
12:00"Вокруг Булгакова": Аркадий Аполлонович Семплеяров
11:52Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин
10:37Россия не допустит размещения войск ЕС и НАТО на Украине. Главное к этому часу
10:24Переговоры в Майами, дело Эпштейна и Майдан. Хроника событий на утро 1 февраля
08:00Трубы для керосина: с чего начинался Никополь-Мариупольский металлургический район
07:30Мадонна в ушанке, Шевченко и бабы, идеологический эксперимент во МХАТе. События культуры
Лента новостейМолния