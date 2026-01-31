https://ukraina.ru/20260131/na-ukrainu-idut-arkticheskie-morozy-spaset-li-energeticheskoe-peremirie--1075049785.html

На Украину идут арктические морозы. Спасет ли энергетическое перемирие

"Жизнь дала трещину — переехал на Троещину". Вот эта киевская присказка, очень популярная и в своё время вполне весёлая, сегодня приобретает совершенно особое звучание.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074881782_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_1809a073edaa1baff22ceaf0ae6e28fe.jpg

Потому что Троещина, крупнейший спальный район на северо-востоке украинской столицы, до сих пор остаётся фактически полностью отключённым от тепла и частично от электроэнергии. И это, по сути, такой пролог к большому комплексу вопросов, которые сейчас стоит обсуждать всерьёз. В первую очередь, о так называемом энергетическом перемирии. Почему это важно? Потому что на Украину, и в частности на Киев, идут по-настоящему арктические морозы. Вся следующая неделя обещает быть крайне холодной. Особенно её первая часть, до минус тридцати в Киеве.Ситуация, откровенно говоря, аховая. В наибольшей степени за последние недели пострадали ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Причём киевская ТЭЦ-6, расположенная в Деснянском районе, как раз на Троещине, по той информации, которая до меня доходит и которую вы вряд ли услышите в украинских медиа, по сути, не подлежит восстановлению. Если когда-нибудь на её месте и появится новая теплоэлектроцентраль, то это будет уже полностью заново построенное генерирующее предприятие. Дать тепло сейчас просто невозможно, возможны только полумеры. Технически нет такой возможности. А Троещина, это, на минуту, минимум триста тысяч человек. Ну, и в целом ситуация с отоплением в Киеве остаётся критической. Я уже не говорю про электроэнергию, про постоянные отключения. Я уже не говорю про перебои с водой, про массово замерзающие трубы по всему городу. Сейчас речь даже не об этом. Сейчас речь именно о тепле.И вот что мне рассказывают сами киевляне. В домах, по которым и Кличко, и военно-гражданская администрация, и Кабмин уже отчитались, что тепло якобы подано, температура всё равно остаётся крайне низкой. Формально отопление есть, но по факту в квартирах хорошо, если четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать градусов. И люди уже радуются этому, потому что во многих квартирах и этого нет. Соответственно, идущие морозы это ещё то испытание. Причём не только для Киева. Целый ряд украинских городов сейчас балансирует на грани подобной коммунальной катастрофы.Ну, как говорится по-украински, "бачили очі — що купували". Сами видели, за что голосовали и на что подписывались. Извините за цинизм, но это факт. Впрочем, речь сейчас не об этом. Вернусь к тому, с чего начал. К энергетическому перемирию. Уже и Дональд Трамп публично заявил, что он якобы попросил Владимира Путина на неделю прекратить удары по энергетике и теплогенерации Украины. И Зеленский тут же выступил с благодарностями "прекрасным партнёрам" из США за это самое перемирие. Так давайте разбираться, что это вообще такое. А это ни что иное как жест доброй воли. И подобные жесты доброй воли со стороны России уже бывали. И всегда они были связаны с одним и тем же обстоятельством — с переговорным процессом. Причём демонстрировать эту самую добрую волю Москва старалась не упырям киевского режима, а реальной стороне переговоров. То есть Соединённым Штатам. Москва всегда прямо говорила: разговаривать нужно с Вашингтоном. И этот диалог сейчас идёт. Он непростой. Но он и не плохой. Он достаточно конструктивный.И вот сейчас, первого–второго февраля, пройдет очередной раунд переговоров в Абу-Даби. Да, Соединённые Штаты формально уже не будут частью трёхстороннего процесса, но при этом они там будут присутствовать. Предполагаю, что со стороны США будет министр армии Дрисколл. Уиткоффа и Кушнера, скорее всего, не будет. А, собственно, что им там делать, если вся политическая составляющая переговорного процесса в целом уже урегулирована, если вся экономическая составляющая в целом тоже согласована. Об этом, кстати, на днях довольно много говорил сам Уиткофф на телевидении. И, соответственно, всё это выглядит совсем не так, как об этом наговорил Марко Рубио. Я не устаю комментировать его заявление последние сутки и снова говорю вам: пользуйтесь логикой профессора Преображенского. Если хотите понимать позицию Соединённых Штатов по украинскому кризису и понимать, что реально происходит на переговорах, по крайней мере со стороны Вашингтона, не слушайте Рубио. Вообще. Потому,что он не в курсе. Мы с вами можем быть информированы лучше, чем этот кубинский фраер. Он наломал дров, опозорил Трампа в Женеве перед Аллой Борисовной Ермак, получил жёсткий втык и был полностью отстранён от украинского направления. Сейчас он отвечает за венесуэльское и кубинское направления, тоже, прямо скажем, так себе участок. Но бог с ним. Сейчас не об этом. По украинскому кризису Рубио не в теме и не в доле, как говорят в Одессе. И то, что он наговорил в Сенате, будто остался только один территориальный вопрос, а всё остальное решено, это ерунда. На самом деле решено вообще всё. Но ни один вопрос пока не завершён. Вот это важно понимать. Есть вопросы решённые, но не завершённые. И ровно об этом, как мне кажется, говорит и российская сторона, аккуратно комментируя слова Рубио.Да, есть принципиальное понимание по всем позициям. Иначе бы никакого нового раунда в Абу-Даби просто не было. Но каждый пункт ещё нужно довести до финала. Напомню, как Путин говорил в Кыргызстане: есть план Трампа, набор тезисов, который теперь нужно перевести в дипломатический язык. Так вот, не только в дипломатический. Его нужно ещё перевести в язык документов, карт, схем, конкретных координат. Помните, как Трамп говорил про улицы, реки, локации. Речь идёт ровно об этом. Сейчас обсуждают километры, квадратные километры, реки, границы, линии отвода, параметры буферных зон. Обсуждают вопросы отвода войск с Донбасса, создание демилитаризованной зоны, совместную эксплуатацию Запорожской АЭС, использование Днепровской акватории, судьбу Каховской ГЭС и целый огромный комплекс сопутствующих тем. Обсуждают, что будет в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Сохранятся ли буферные зоны и в каком виде. В основном этим занимаются военные и разведчики. Причём даже с украинской стороны в первую очередь люди из военной и разведывательной среды. В том числе тот же бывший разведчик Буданов*. Хотя, как известно, в этой сфере бывших не бывает.Поэтому энергетическое перемирие уже является фактом. Надолго ли оно продлится? Не думаю. Посмотрим, как пройдут переговоры первого–второго февраля. Выручит ли это жителей Украины и особенно Киева? Честно говоря, сомневаюсь.Та катастрофа, которая сейчас разворачивается в Киеве, мало связана с действиями российских ВКС. Это проблема самого Киева и украинского правительства, проблема управленческой импотенции киевского режима. Половину времени после вывода из строя генерирующих мощностей они занимались не спасением населения, а политической грызнёй, взаимными подставами, борьбой за бюджеты и полномочия.Сейчас все забегали, засуетились, начали изображать бурную деятельность. Шмыгаль отчитывается про сто тридцать генераторов из Польши и ещё девяносто в пути. Кличко рассказывает что-то своё. Но даже украинские эксперты прямо говорят: сколько ни вези этих генераторов, гигантские советские мощности они не заменят. Дефицит электроэнергии в Киеве даже с учётом перетоков извне превышает сорок процентов. И даже потепление здесь принципиально не спасёт ситуацию.Скорее всего, пройдут переговоры — и всё вернётся на круги своя. Классическая военная логика изоляции театра военных действий, уничтожения логистики, промышленной базы, инфраструктуры противника продолжится. Может быть, киевляне как-то перетерпят начало недели с морозами под минус тридцать. Но вопрос сейчас не в том, прилетит или не прилетит. Вопрос в другом: смогут ли упыри на Банковой и Грушевского и Кличко сделать хоть что-то по-настоящему эффективное. Получится у них или нет? Или всё так и останется, как сейчас, когда политика в абсолютном приоритете, а люди в самом конце списка.Подробнее об энергетическом перемирии - в статье ""Энергетическое перемирие": кто и как его использует"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

