"Энергетическое перемирие": кто и как его использует

Российская сторона согласилась на предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии с Украиной ради создания благоприятных условий для проведения переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075016395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1301ee68506546e61b9238489c805a22.jpg

Таким образом Россия подтвердила, что до очередной встречи в Абу-Даби обстрелов объектов энергетики не будет. На это Зеленский снова ответил, что на территориальные уступки не пойдёт, мол, стоим, где стоим. Украинские эксперты относятся к энергетическому перемирию скептически, поскольку оно настолько кратковременное, что восставить за это время ТЭЦ и распределительные станции невозможно. На будущей недели синоптики прогнозируют очередную волну аномальных для центральной Украины морозов. Более подробно – в обзоре соцсетей.Дипломат Валерий ЧалыйКакое энергетическое перемирие? В неделю!? О чем вы? Это типичный ход россиян: они переведут удары баллистикой и крылатыми ракетами на другие не менее важные объекты в Украине на пару дней и затем вернутся к террористическим ударам по энергетической инфраструктуре. А американцам скажут, что неделю никто не обещал и вообще о каком-то согласованном недельном перемирии речь не шла. Это Дональд Трамп не так понял их руководителя. Еще и будут давить после первого дня планируемых на первое февраля двусторонних переговоров. То есть это максимум до ночи второго февраля. А там как раз прогноз на несколько дней самых крепких морозов в центральной части Украины, в частности, в Киеве. Но это работает, потому что все, как попугаи, будут повторять эти пару дней: "энергетическое перемирие", "энергетическое перемирие", "энергетическое перемирие"... которого на самом деле НЕТ!Политтехнолог Карл ВолохГод назад он (Трамп - ред.) справедливо настаивал, что условием начала серьезных переговоров о мире является полное прекращение огня. Сегодня искренне радуется, что уговорил Путина на одну неделю остановить атаки по украинской энергетике. Можно использовать этот кейс для иллюстрации метафоры "дойти к мышам". Но мне важнее другое – демонстрация, к какому результату доводит тупость, самовлюбленность и полная неспособность критически переоценить свою ошибочную позицию. Впрочем, что это я о рыжем? По крайней мере, доказательств, что он способен вопреки рапортам всех ведущих разведок мира о скором нападении врага, отказываться готовиться к войне, у нас пока нет.Оппозиционный политик Олег ВолошинНикогда не пойму русскоязычных, отчаянно цепляющихся за это фашистское, тотально враждебное им государство. Какой-то Стокгольмский синдром на основе того, что "полиция первая начала применять насилие". И вера в то, что "на практике будет иначе". Из той же оперы, что и "Путин не решится" в феврале 22-го.Журналист Игорь ГомольскийОднажды, в рамках "Минских соглашений", начались режимы прекращения огня, о которых вам подробнее расскажет Дима Астрахань, который годами ползал по траншеям и фиксировал нарушения. Так вот! Миномет-шестидесятка, который тут долгое время называли "полькой", у ВСУ появился именно для того, чтобы нарушать эти самые режимы. Потому, что 82-й прописали, а 60-й - нет.Это я к чему? Тут умные люди иронически подсказывают, что сейчас может выясниться забавное: территории, которые украинская сторона не признает частью России, в сделку по "инфраструктурному перемирию" не входят. Ну, то есть, новые регионы, ежели подобное выяснится, продолжат выгребать.Не факт, что выяснится, но если таки да, то вот совсем не удивлюсь. Ибо коючкотворством украинская сторона занимается мастерски. Договориться с ними "по-пацански" (это когда дух соглашения важнее, чем буква) невозможно.Политик Александр ДубинскийЕсли энергетическое перемирие существует до 1 февраля - то оно жестко увязано со встречей в Абу-Даби и погодой - как раз с 1.02 в Киеве ждут самые сильные морозы.Итого выбор Зеленскому надо делать сейчас - Донбасс или гуманитарная катастрофа.Учитывая, что он всегда выбирает худший вариант - особых сомнений нет.Путин, тем временем, показывает готовность к компромиссу, который ему ничего не стоит.Читайте также: Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию

