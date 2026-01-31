Материализация "жёлтой опасности" - 31.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260131/materializatsiya-zhltoy-opasnosti-1075050861.html
Материализация "жёлтой опасности"
Материализация "жёлтой опасности" - 31.01.2026 Украина.ру
Материализация "жёлтой опасности"
Чтобы увидеть, как сбываются политические прогнозы надо жить долго. В 1918 году был издан первый том первого издания "Заката Европы" Освальда Шпенглера. Труд многогранный, неоднозначный, философский, но вывод один и он неутешителен: Европа исчерпала свой культурный потенциал и готова пасть под ноги ордам завоевателей из числа "молодых народов".
2026-01-31T16:02
2026-01-31T16:02
европа
россия
сша
ростислав ищенко
феррари
весь ищенко
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1f/1075051452_0:0:271:152_1920x0_80_0_0_003852920c96535a73073a09891c7b3e.jpg
Кстати, молодой культурой Шпенглер считал арабскую (он вообще был немного помешан на "исторической борьбе" "семитских культур Востока" и "фаустовской европейской культуры"). Понятное дело российскую культуру он к фаустовской не относил и считал, что в начале XIX века своего полного расцвета она ещё не достигла, её лучшие дни ещё впереди. В то же время индийскую и китайскую культуру Шпенглер относил к числу старых и исчерпавших свой потенциал.В принципе, труд Шпенглера является талантливой квинтэссенцией страхов декадентски-кокаиновой европейской элиты кануна Первой мировой войны. Только Шпенглер уклоняется в традиционный европейский антисемитизм, а мейнстримом тогда был страх перед "жёлтой опасностью", ожидание нашествия "нового Атиллы или Чингисхана во главе китайско-японских стомиллионных орд". Вырождавшейся европейской аристократии можно простить полное отсутствие понимания геополитических реальностей и тенденций. Для них действительно кочевники-гунны не отличались от кочевников-монголов, вместе они представлялись как своего рода китайцы, различий между китайцами и японцами среднеевропейский убогий наследник великих предков не видел, а кто такие корейцы вообще не знал.Тем не менее, "жёлтая опасность" к началу ХХ века занимала большую часть деинтеллектуализированных умов европейской элиты. Себя они хоронили даже активнее, чем это делал Шпенглер, вырождение и ничтожность традиционной европейской элиты были очевидны в первую очередь ей самой: интернета тогда не было и народ не мог в режиме реального времени изучать образ жизни "лучших людей" в "инстаграме*".Но японо-китайцы под руководством монгольского вождя так и не пришли, они в это время увлечённо воевали друг с другом за господство в Азии. Европа их интересовала исключительно как поставщик кредитов, оружия и военных специалистов. На какое-то время чудом и явно не своим усилиям благодаря, пережившая две мировые войны Европа даже как-то стабилизовалась в тёплой ванне, устроенной ей американцами на вершине глобальной пищевой цепочки, и поверила в свою интеллектуальную, моральную и в целом цивилизационную исключительность. В этот период Европа напоминала разгулявшегося Барбоса, рассказывающего зашедшему в гости Бобику: "Хочу на кровати валяюсь, хочу транзистор слушаю… А дедушка там, у двери на коврике, а не слушается, я его веником!.." Хорошо быть домашним любимцем, если у тебя есть такой защитник и кормилец, как дедушка (ну или применительно к Европе, как США).Но постепенно выяснилось, что "видел Шпенглер далеко, на много лет вперёд". США ещё сохраняли своё могущество, ещё длился краткий миг американской глобальной гегемонии, а расслабленную Европу начали наводнять арабы. Не только арабы, в принципе мигранты из стран третьего мира, но гордые своим "интеллектуальным превосходством" европейцы не отличали араба от мусульманина, а большинство мигрантов было мусульманами. Поначалу европейцы даже радовались и гордились тем, что весь мир осознал превосходство их "расы господ" и хочет приобщиться к их культурным достижениям, но прошло лет двадцать и стало понятно, что это "расу господ" в хвост и в гриву приобщают к "культурным достижениям" третьего мира, причём такими темпами, что скоро от европейской культуры не останется и следа, а континент превратится в традиционную для "третьего мира" помесь базара с помойкой.В общем, на первый взгляд учёный Шпенглер оказался прав и посрамил страхи накокаиненной декадентской европейской элиты начала прошлого века относительно "жёлтой опасности" – старую европейскую культуру уничтожает молодая арабская. Но в реальности всё сложнее.На деле не совсем арабская и даже совсем не арабская, и даже не классическая мусульманская культура уничтожает европейскую. Европа сама гниёт изнутри, и эта гниль моментально распространялась на мигрантов (а сейчас распространилась по миру и зачастую поражает уже "и негра преклонных годов" в самом глухом углу "Чёрной Африки"). Ныне весь мир знает, что "жить по-европейски" – значит "сесть на социал" и (поскольку "не бездельник же") приторговывать наркотиками и прочей запрещёнкой, презирая за "рабскую душонку" тех местных (и мигрантов тоже), которые продолжают работать и пытаются жить по закону.В общем, не Европу убивают "молодые культуры", а Европа разлагает всё, к чему прикоснётся, включая "молодые культуры". И это логично – представители "молодых культур" хотят пользоваться Европой, а для этого Европа должна жить и даже местами процветать. Просто Европа дошла до той степени разложения, когда ни сама не в состоянии обеспечить преемственность трудовых свершений предков, которые некогда и создали великую европейскую цивилизацию, ни мигрантов не в состоянии ассимилировать и научить работать вместо выродившихся коренных.В этот момент ударил колокол, возвещая ошибку Шпенглера и фиксируя интуитивную правоту накокаиненной декадентской европейской элиты начала ХХ века, пуще всех зол страшившейся именно "жёлтой опасности". Чтобы уничтожить цивилизацию, пусть и гниющую, надо самому уметь хотя бы воевать, а лучше ещё и работать в поте лица своего. Иначе бессилие, наложенное на бессилие, лишь добавит гниению новых "ароматов".И то, и другое умеют китайцы. Возможно, воюют они и хуже, чем работают, но и в этом деле давно опередили беспомощных европейцев. К тому же их очень много. Ещё в эпоху поздней осени своей цивилизации европейцы пытались поддержать американский проект создания китайцам альтернативы из Индии и России, но вырождение управленческого класса Запада зашло так далеко, а жадность гниющих обществ оказалась столь велика, что они не смогли решить даже эту задачу, ибо открыто заявляли Москве и Нью Дели, что они ни на минуту не прекратят их грабить и постараются добить сразу же после того, как нейтрализуют Китай. Европейцы с американцами до сих пор удивляются, почему при таких вводных Россия выбрала союз с Китаем, а Индия вооружённый нейтралитет.И вот Blumberg сообщает, что каждый десятый продающийся в Европе автомобиль китайский. Не стоит сравнивать с Россией, чьё законодательство стимулирует производство иностранных брендов на собственных мощностях с целью развития национальной автомобильной промышленности в целом. Европа – автомобильный континент, на рынке которого традиционно конкурировали "Роллс-Ройс" и "Бугатти", "Мерседес", "Ауди" и БМВ, "Порше" и "Фольксваген", "Фиат", "Сеат", "Воксхолл" и "Опель", "Альфа-Ромео", "Феррари" и "Мазератти". На этот рынок с трудом пробивались японцы, на него практически не пускали американцев. И вот, за каких-то пару лет китайцы быстро и незаметно получили десятую часть рынка. И ведь это только начало, и автомобильным рынком Поднебесная не ограничится.На место покинувших Европу американцев, которые позволяли европейцам зарабатывать, производя и реализуя на американском рынке собственные бренды (далеко не только автомобильные), приходят китайцы, которые будут производить и продавать в Европе и за её пределами собственные бренды (не только автомобильные). Вот она "жёлтая опасность", готовая поглотить Европу. Не грозный Атилла, идущий впереди бесчисленных орд с вострой сабелькой, чтобы жечь, разрушать, убивать и грабить, а интеллигентный товарищ Си, ведущий легионы инженеров и квалифицированных рабочих, намеренных строить, созидать и торговать. Не меч и топор, но ватман и циркуль знаменуют закат Европы.Не уверен, что нам следует радоваться тому, что вместо захлёбывающегося "чёрной кровью" гнилого ничтожества у нас на западных границах может появиться филиал великого восточного гиганта. Но для того, чтобы на свято место, лежащее в пустоте, не пришёл кто-то другой, его необходимо освоить самому. Если, конечно, есть время, силы и желание.Подробнее о том, что происходит в руководстве КНР сейчас - в статье Владимира Скачко "Удар по Си из армии. Станет ли генерал Чжан "китайским Тухачевским""*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
европа
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1f/1075051452_23:0:271:186_1920x0_80_0_0_73904b5e34351311d1b6719c681ce745.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европа, россия, сша, ростислав ищенко, феррари, весь ищенко, мнения
Европа, Россия, США, Ростислав Ищенко, Феррари, весь Ищенко, Мнения

Материализация "жёлтой опасности"

16:02 31.01.2026
 
© ФотоОсвальд Шпенглер
Освальд Шпенглер - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Чтобы увидеть, как сбываются политические прогнозы надо жить долго. В 1918 году был издан первый том первого издания "Заката Европы" Освальда Шпенглера. Труд многогранный, неоднозначный, философский, но вывод один и он неутешителен: Европа исчерпала свой культурный потенциал и готова пасть под ноги ордам завоевателей из числа "молодых народов".
Кстати, молодой культурой Шпенглер считал арабскую (он вообще был немного помешан на "исторической борьбе" "семитских культур Востока" и "фаустовской европейской культуры"). Понятное дело российскую культуру он к фаустовской не относил и считал, что в начале XIX века своего полного расцвета она ещё не достигла, её лучшие дни ещё впереди. В то же время индийскую и китайскую культуру Шпенглер относил к числу старых и исчерпавших свой потенциал.
В принципе, труд Шпенглера является талантливой квинтэссенцией страхов декадентски-кокаиновой европейской элиты кануна Первой мировой войны. Только Шпенглер уклоняется в традиционный европейский антисемитизм, а мейнстримом тогда был страх перед "жёлтой опасностью", ожидание нашествия "нового Атиллы или Чингисхана во главе китайско-японских стомиллионных орд". Вырождавшейся европейской аристократии можно простить полное отсутствие понимания геополитических реальностей и тенденций. Для них действительно кочевники-гунны не отличались от кочевников-монголов, вместе они представлялись как своего рода китайцы, различий между китайцами и японцами среднеевропейский убогий наследник великих предков не видел, а кто такие корейцы вообще не знал.
Тем не менее, "жёлтая опасность" к началу ХХ века занимала большую часть деинтеллектуализированных умов европейской элиты. Себя они хоронили даже активнее, чем это делал Шпенглер, вырождение и ничтожность традиционной европейской элиты были очевидны в первую очередь ей самой: интернета тогда не было и народ не мог в режиме реального времени изучать образ жизни "лучших людей" в "инстаграме*".
Но японо-китайцы под руководством монгольского вождя так и не пришли, они в это время увлечённо воевали друг с другом за господство в Азии. Европа их интересовала исключительно как поставщик кредитов, оружия и военных специалистов. На какое-то время чудом и явно не своим усилиям благодаря, пережившая две мировые войны Европа даже как-то стабилизовалась в тёплой ванне, устроенной ей американцами на вершине глобальной пищевой цепочки, и поверила в свою интеллектуальную, моральную и в целом цивилизационную исключительность. В этот период Европа напоминала разгулявшегося Барбоса, рассказывающего зашедшему в гости Бобику: "Хочу на кровати валяюсь, хочу транзистор слушаю… А дедушка там, у двери на коврике, а не слушается, я его веником!.." Хорошо быть домашним любимцем, если у тебя есть такой защитник и кормилец, как дедушка (ну или применительно к Европе, как США).
Но постепенно выяснилось, что "видел Шпенглер далеко, на много лет вперёд". США ещё сохраняли своё могущество, ещё длился краткий миг американской глобальной гегемонии, а расслабленную Европу начали наводнять арабы. Не только арабы, в принципе мигранты из стран третьего мира, но гордые своим "интеллектуальным превосходством" европейцы не отличали араба от мусульманина, а большинство мигрантов было мусульманами. Поначалу европейцы даже радовались и гордились тем, что весь мир осознал превосходство их "расы господ" и хочет приобщиться к их культурным достижениям, но прошло лет двадцать и стало понятно, что это "расу господ" в хвост и в гриву приобщают к "культурным достижениям" третьего мира, причём такими темпами, что скоро от европейской культуры не останется и следа, а континент превратится в традиционную для "третьего мира" помесь базара с помойкой.
В общем, на первый взгляд учёный Шпенглер оказался прав и посрамил страхи накокаиненной декадентской европейской элиты начала прошлого века относительно "жёлтой опасности" – старую европейскую культуру уничтожает молодая арабская. Но в реальности всё сложнее.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
На деле не совсем арабская и даже совсем не арабская, и даже не классическая мусульманская культура уничтожает европейскую. Европа сама гниёт изнутри, и эта гниль моментально распространялась на мигрантов (а сейчас распространилась по миру и зачастую поражает уже "и негра преклонных годов" в самом глухом углу "Чёрной Африки"). Ныне весь мир знает, что "жить по-европейски" – значит "сесть на социал" и (поскольку "не бездельник же") приторговывать наркотиками и прочей запрещёнкой, презирая за "рабскую душонку" тех местных (и мигрантов тоже), которые продолжают работать и пытаются жить по закону.
В общем, не Европу убивают "молодые культуры", а Европа разлагает всё, к чему прикоснётся, включая "молодые культуры". И это логично – представители "молодых культур" хотят пользоваться Европой, а для этого Европа должна жить и даже местами процветать. Просто Европа дошла до той степени разложения, когда ни сама не в состоянии обеспечить преемственность трудовых свершений предков, которые некогда и создали великую европейскую цивилизацию, ни мигрантов не в состоянии ассимилировать и научить работать вместо выродившихся коренных.
В этот момент ударил колокол, возвещая ошибку Шпенглера и фиксируя интуитивную правоту накокаиненной декадентской европейской элиты начала ХХ века, пуще всех зол страшившейся именно "жёлтой опасности". Чтобы уничтожить цивилизацию, пусть и гниющую, надо самому уметь хотя бы воевать, а лучше ещё и работать в поте лица своего. Иначе бессилие, наложенное на бессилие, лишь добавит гниению новых "ароматов".
И то, и другое умеют китайцы. Возможно, воюют они и хуже, чем работают, но и в этом деле давно опередили беспомощных европейцев. К тому же их очень много. Ещё в эпоху поздней осени своей цивилизации европейцы пытались поддержать американский проект создания китайцам альтернативы из Индии и России, но вырождение управленческого класса Запада зашло так далеко, а жадность гниющих обществ оказалась столь велика, что они не смогли решить даже эту задачу, ибо открыто заявляли Москве и Нью Дели, что они ни на минуту не прекратят их грабить и постараются добить сразу же после того, как нейтрализуют Китай. Европейцы с американцами до сих пор удивляются, почему при таких вводных Россия выбрала союз с Китаем, а Индия вооружённый нейтралитет.
И вот Blumberg сообщает, что каждый десятый продающийся в Европе автомобиль китайский. Не стоит сравнивать с Россией, чьё законодательство стимулирует производство иностранных брендов на собственных мощностях с целью развития национальной автомобильной промышленности в целом. Европа – автомобильный континент, на рынке которого традиционно конкурировали "Роллс-Ройс" и "Бугатти", "Мерседес", "Ауди" и БМВ, "Порше" и "Фольксваген", "Фиат", "Сеат", "Воксхолл" и "Опель", "Альфа-Ромео", "Феррари" и "Мазератти". На этот рынок с трудом пробивались японцы, на него практически не пускали американцев. И вот, за каких-то пару лет китайцы быстро и незаметно получили десятую часть рынка. И ведь это только начало, и автомобильным рынком Поднебесная не ограничится.
На место покинувших Европу американцев, которые позволяли европейцам зарабатывать, производя и реализуя на американском рынке собственные бренды (далеко не только автомобильные), приходят китайцы, которые будут производить и продавать в Европе и за её пределами собственные бренды (не только автомобильные). Вот она "жёлтая опасность", готовая поглотить Европу. Не грозный Атилла, идущий впереди бесчисленных орд с вострой сабелькой, чтобы жечь, разрушать, убивать и грабить, а интеллигентный товарищ Си, ведущий легионы инженеров и квалифицированных рабочих, намеренных строить, созидать и торговать. Не меч и топор, но ватман и циркуль знаменуют закат Европы.
Не уверен, что нам следует радоваться тому, что вместо захлёбывающегося "чёрной кровью" гнилого ничтожества у нас на западных границах может появиться филиал великого восточного гиганта. Но для того, чтобы на свято место, лежащее в пустоте, не пришёл кто-то другой, его необходимо освоить самому. Если, конечно, есть время, силы и желание.
Подробнее о том, что происходит в руководстве КНР сейчас - в статье Владимира Скачко "Удар по Си из армии. Станет ли генерал Чжан "китайским Тухачевским""
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЕвропаРоссияСШАРостислав ИщенкоФерраривесь ИщенкоМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Блэкаут на Украине. Итоги 31 января
18:13Россия бьёт по портам, власти рубят парки на дрова. Что происходит в Одессе
18:08Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома
18:03На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
17:55Морпехи угнали два Хамви. Военкор Александр Коц рассказал необычную фронтовую историю
17:48Украинский мирный процесс: логика сторон
17:36Армия России ударила по военной логистике и технике ВСУ в Днепропетровской области
17:20На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный Лиман
17:00Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие"
16:37Никакой Украины в ЕС, в 2027-ом! За что Мерц обозлился на Украину
16:02Материализация "жёлтой опасности"
16:00Молодогвардейцы настоящие и мнимые
15:46Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?
15:26Le monde прокомментировала сегодняшние отключения электроэнергии на Украине. Главное к этому часу
15:21Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове
15:18Власти Черниговской области заявили о переводе больниц и коммунальных объектов на генераторы
15:14На Украину идут арктические морозы. Спасет ли энергетическое перемирие
15:03ВС РФ активно продвигаются на Добропольском направлении
14:51Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов
14:26Нардеп: Света и воды на Украине может не быть более суток
Лента новостейМолния