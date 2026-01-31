https://ukraina.ru/20260131/materializatsiya-zhltoy-opasnosti-1075050861.html

Материализация "жёлтой опасности"

2026-01-31

Чтобы увидеть, как сбываются политические прогнозы надо жить долго. В 1918 году был издан первый том первого издания "Заката Европы" Освальда Шпенглера. Труд многогранный, неоднозначный, философский, но вывод один и он неутешителен: Европа исчерпала свой культурный потенциал и готова пасть под ноги ордам завоевателей из числа "молодых народов".

Кстати, молодой культурой Шпенглер считал арабскую (он вообще был немного помешан на "исторической борьбе" "семитских культур Востока" и "фаустовской европейской культуры"). Понятное дело российскую культуру он к фаустовской не относил и считал, что в начале XIX века своего полного расцвета она ещё не достигла, её лучшие дни ещё впереди. В то же время индийскую и китайскую культуру Шпенглер относил к числу старых и исчерпавших свой потенциал.В принципе, труд Шпенглера является талантливой квинтэссенцией страхов декадентски-кокаиновой европейской элиты кануна Первой мировой войны. Только Шпенглер уклоняется в традиционный европейский антисемитизм, а мейнстримом тогда был страх перед "жёлтой опасностью", ожидание нашествия "нового Атиллы или Чингисхана во главе китайско-японских стомиллионных орд". Вырождавшейся европейской аристократии можно простить полное отсутствие понимания геополитических реальностей и тенденций. Для них действительно кочевники-гунны не отличались от кочевников-монголов, вместе они представлялись как своего рода китайцы, различий между китайцами и японцами среднеевропейский убогий наследник великих предков не видел, а кто такие корейцы вообще не знал.Тем не менее, "жёлтая опасность" к началу ХХ века занимала большую часть деинтеллектуализированных умов европейской элиты. Себя они хоронили даже активнее, чем это делал Шпенглер, вырождение и ничтожность традиционной европейской элиты были очевидны в первую очередь ей самой: интернета тогда не было и народ не мог в режиме реального времени изучать образ жизни "лучших людей" в "инстаграме*".Но японо-китайцы под руководством монгольского вождя так и не пришли, они в это время увлечённо воевали друг с другом за господство в Азии. Европа их интересовала исключительно как поставщик кредитов, оружия и военных специалистов. На какое-то время чудом и явно не своим усилиям благодаря, пережившая две мировые войны Европа даже как-то стабилизовалась в тёплой ванне, устроенной ей американцами на вершине глобальной пищевой цепочки, и поверила в свою интеллектуальную, моральную и в целом цивилизационную исключительность. В этот период Европа напоминала разгулявшегося Барбоса, рассказывающего зашедшему в гости Бобику: "Хочу на кровати валяюсь, хочу транзистор слушаю… А дедушка там, у двери на коврике, а не слушается, я его веником!.." Хорошо быть домашним любимцем, если у тебя есть такой защитник и кормилец, как дедушка (ну или применительно к Европе, как США).Но постепенно выяснилось, что "видел Шпенглер далеко, на много лет вперёд". США ещё сохраняли своё могущество, ещё длился краткий миг американской глобальной гегемонии, а расслабленную Европу начали наводнять арабы. Не только арабы, в принципе мигранты из стран третьего мира, но гордые своим "интеллектуальным превосходством" европейцы не отличали араба от мусульманина, а большинство мигрантов было мусульманами. Поначалу европейцы даже радовались и гордились тем, что весь мир осознал превосходство их "расы господ" и хочет приобщиться к их культурным достижениям, но прошло лет двадцать и стало понятно, что это "расу господ" в хвост и в гриву приобщают к "культурным достижениям" третьего мира, причём такими темпами, что скоро от европейской культуры не останется и следа, а континент превратится в традиционную для "третьего мира" помесь базара с помойкой.В общем, на первый взгляд учёный Шпенглер оказался прав и посрамил страхи накокаиненной декадентской европейской элиты начала прошлого века относительно "жёлтой опасности" – старую европейскую культуру уничтожает молодая арабская. Но в реальности всё сложнее.На деле не совсем арабская и даже совсем не арабская, и даже не классическая мусульманская культура уничтожает европейскую. Европа сама гниёт изнутри, и эта гниль моментально распространялась на мигрантов (а сейчас распространилась по миру и зачастую поражает уже "и негра преклонных годов" в самом глухом углу "Чёрной Африки"). Ныне весь мир знает, что "жить по-европейски" – значит "сесть на социал" и (поскольку "не бездельник же") приторговывать наркотиками и прочей запрещёнкой, презирая за "рабскую душонку" тех местных (и мигрантов тоже), которые продолжают работать и пытаются жить по закону.В общем, не Европу убивают "молодые культуры", а Европа разлагает всё, к чему прикоснётся, включая "молодые культуры". И это логично – представители "молодых культур" хотят пользоваться Европой, а для этого Европа должна жить и даже местами процветать. Просто Европа дошла до той степени разложения, когда ни сама не в состоянии обеспечить преемственность трудовых свершений предков, которые некогда и создали великую европейскую цивилизацию, ни мигрантов не в состоянии ассимилировать и научить работать вместо выродившихся коренных.В этот момент ударил колокол, возвещая ошибку Шпенглера и фиксируя интуитивную правоту накокаиненной декадентской европейской элиты начала ХХ века, пуще всех зол страшившейся именно "жёлтой опасности". Чтобы уничтожить цивилизацию, пусть и гниющую, надо самому уметь хотя бы воевать, а лучше ещё и работать в поте лица своего. Иначе бессилие, наложенное на бессилие, лишь добавит гниению новых "ароматов".И то, и другое умеют китайцы. Возможно, воюют они и хуже, чем работают, но и в этом деле давно опередили беспомощных европейцев. К тому же их очень много. Ещё в эпоху поздней осени своей цивилизации европейцы пытались поддержать американский проект создания китайцам альтернативы из Индии и России, но вырождение управленческого класса Запада зашло так далеко, а жадность гниющих обществ оказалась столь велика, что они не смогли решить даже эту задачу, ибо открыто заявляли Москве и Нью Дели, что они ни на минуту не прекратят их грабить и постараются добить сразу же после того, как нейтрализуют Китай. Европейцы с американцами до сих пор удивляются, почему при таких вводных Россия выбрала союз с Китаем, а Индия вооружённый нейтралитет.И вот Blumberg сообщает, что каждый десятый продающийся в Европе автомобиль китайский. Не стоит сравнивать с Россией, чьё законодательство стимулирует производство иностранных брендов на собственных мощностях с целью развития национальной автомобильной промышленности в целом. Европа – автомобильный континент, на рынке которого традиционно конкурировали "Роллс-Ройс" и "Бугатти", "Мерседес", "Ауди" и БМВ, "Порше" и "Фольксваген", "Фиат", "Сеат", "Воксхолл" и "Опель", "Альфа-Ромео", "Феррари" и "Мазератти". На этот рынок с трудом пробивались японцы, на него практически не пускали американцев. И вот, за каких-то пару лет китайцы быстро и незаметно получили десятую часть рынка. И ведь это только начало, и автомобильным рынком Поднебесная не ограничится.На место покинувших Европу американцев, которые позволяли европейцам зарабатывать, производя и реализуя на американском рынке собственные бренды (далеко не только автомобильные), приходят китайцы, которые будут производить и продавать в Европе и за её пределами собственные бренды (не только автомобильные). Вот она "жёлтая опасность", готовая поглотить Европу. Не грозный Атилла, идущий впереди бесчисленных орд с вострой сабелькой, чтобы жечь, разрушать, убивать и грабить, а интеллигентный товарищ Си, ведущий легионы инженеров и квалифицированных рабочих, намеренных строить, созидать и торговать. Не меч и топор, но ватман и циркуль знаменуют закат Европы.Не уверен, что нам следует радоваться тому, что вместо захлёбывающегося "чёрной кровью" гнилого ничтожества у нас на западных границах может появиться филиал великого восточного гиганта. Но для того, чтобы на свято место, лежащее в пустоте, не пришёл кто-то другой, его необходимо освоить самому. Если, конечно, есть время, силы и желание.Подробнее о том, что происходит в руководстве КНР сейчас - в статье Владимира Скачко "Удар по Си из армии. Станет ли генерал Чжан "китайским Тухачевским""*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

