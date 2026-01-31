Файлы Эпштейна, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 января - 31.01.2026 Украина.ру
Файлы Эпштейна, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 января
Файлы Эпштейна, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 января - 31.01.2026 Украина.ру
Файлы Эпштейна, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 января
В США завершили публикацию материалов по делу обвинённого в торговле людьми Джеффри Эпштейна. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2026-01-31T13:18
2026-01-31T13:22
хроники
эксклюзив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1f/1075045494_0:87:450:340_1920x0_80_0_0_35fe59b1a682b978b7da22ab1514274d.png
Заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. С учётом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.Согласно обнародованным архивам, переписка ныне покойного финансиста указывает на то, что основатель Microsoft Билл Гейтс обращался к нему за помощью в приобретении антибиотиков для лечения венерических заболеваний, полученных в результате связей с девушками из России."От помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами, до просьб предоставить аддералл (стимулятор концентрации внимания – Ред.) для турниров по бриджу — и всё это при том, что я врач, но не имею права выписывать рецепты", — писал Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года.Кроме того, в обнародованных файлах содержится информация о попытках Гейтса избавиться от компрометирующей переписки. Так, в письме от того же числа Эпштейн прямо напоминает миллиардеру о его просьбах уничтожить данные о его венерической инфекции, а также описания его пениса."В довершение ко всему, вы (Гейтс – Ред.) затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем, вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса", — указано в письме.У миллиардера уже ответили на соответствующие вопросы СМИ."Эти утверждения абсолютно абсурдны и совершенно неверны. Единственное, что демонстрируют эти документы - разочарование Эпштейна из-за отсутствия постоянных отношений с Гейтсом и то, на что он был готов пойти, чтобы заманить его в ловушку и опорочить его репутацию", — заявил представитель Гейтса, комментируя информацию The Telegraph.Также в обнародованных файлах содержится переписка с министром торговли США Говардом Латником. В частности, – скриншоты письма Латника Эпштейну, датированные декабрем 2012 года. В нём нынешний глава минторга указал, что находится на одном из островов в Карибском море и предложил поужинать."Подойдёт ли воскресный вечер для ужина? Со мной на лодке ещё одна пара (Майкл и Марси Лерман) и у каждого из нас по четверо детей: двое 16-летних, двое 14-летних, один 13-летний, один 12-летний, один 11-летний и один 7-летний", – писал Латник.Эпштейн в ответ, отправленный через ассистент, указал название острова – Литл-Сент-Джеймс, где располагалось его поместье, и предложил субботу или воскресенье."Хорошо, обед в воскресенье. Увидимся", — ответил Латник.Встреча, по всей видимости, состоялась. В одном из письме на имя Латника говорится:"Доброе утро, Говард. Джеффри попросил передать вам следующее: "Рад был повидаться"", — отмечалось в публикации.Отправитель этого письма скрыт, дата – 24 декабря 2012 года, понедельник.Сам Латник в комментарии New York Times отверг эти данные, заявив, что "провёл с ним (Эпштейном - Ред.) ноль времени".В опубликованных файлах также содержится информация о миллиардере Илоне Маске, британском принце Эндрю и ряде других известных мировых политиков и бизнесменов.Обстрелы и налётыУтром 31 января Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 БПЛА – над территорией Смоленской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 26 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Коханы — 3; Ивановка — 4; Каховка — 6; Великая Лепетиха — 3; Малая Лепетиха — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Каховка, Пролетарка и Великая Лепетиха.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Грайворонском округе по селу Сподарюшино в ходе одного обстрела выпущено 9 боеприпасов. Также над округом сбиты 2 беспилотника. Вчера за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации дрона 29 января в городе Грайворон. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", — писал Гладков.В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга и селу Староселье произведены атаки 4 беспилотников, 2 из которых подавлены. Последствий нет.Над Прохоровским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых подавлены. В Шебекино от удара FPV-дрона повреждены складское помещение и оборудование предприятия. В селе Зиборовка в результате прилёта боеприпаса повреждены 2 частных дома, газовая труба, 2 автомобиля и линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — указал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О нюансах американской политики — в статье Ростислава Ищенко "Чрезвычайный Трамп".
Хроники, Эксклюзив

Файлы Эпштейна, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 января

13:18 31.01.2026 (обновлено: 13:22 31.01.2026)
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Virgin Islands, Department of JusticeДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© commons.wikimedia.org / U.S. Virgin Islands, Department of Justice
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В США завершили публикацию материалов по делу обвинённого в торговле людьми Джеффри Эпштейна. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. С учётом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Согласно обнародованным архивам, переписка ныне покойного финансиста указывает на то, что основатель Microsoft Билл Гейтс обращался к нему за помощью в приобретении антибиотиков для лечения венерических заболеваний, полученных в результате связей с девушками из России.
"От помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами, до просьб предоставить аддералл (стимулятор концентрации внимания – Ред.) для турниров по бриджу — и всё это при том, что я врач, но не имею права выписывать рецепты", — писал Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года.
Кроме того, в обнародованных файлах содержится информация о попытках Гейтса избавиться от компрометирующей переписки. Так, в письме от того же числа Эпштейн прямо напоминает миллиардеру о его просьбах уничтожить данные о его венерической инфекции, а также описания его пениса.
"В довершение ко всему, вы (Гейтс – Ред.) затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем, вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса", — указано в письме.
У миллиардера уже ответили на соответствующие вопросы СМИ.
"Эти утверждения абсолютно абсурдны и совершенно неверны. Единственное, что демонстрируют эти документы - разочарование Эпштейна из-за отсутствия постоянных отношений с Гейтсом и то, на что он был готов пойти, чтобы заманить его в ловушку и опорочить его репутацию", — заявил представитель Гейтса, комментируя информацию The Telegraph.
Также в обнародованных файлах содержится переписка с министром торговли США Говардом Латником. В частности, – скриншоты письма Латника Эпштейну, датированные декабрем 2012 года. В нём нынешний глава минторга указал, что находится на одном из островов в Карибском море и предложил поужинать.
"Подойдёт ли воскресный вечер для ужина? Со мной на лодке ещё одна пара (Майкл и Марси Лерман) и у каждого из нас по четверо детей: двое 16-летних, двое 14-летних, один 13-летний, один 12-летний, один 11-летний и один 7-летний", – писал Латник.
Эпштейн в ответ, отправленный через ассистент, указал название острова – Литл-Сент-Джеймс, где располагалось его поместье, и предложил субботу или воскресенье.
"Хорошо, обед в воскресенье. Увидимся", — ответил Латник.
Встреча, по всей видимости, состоялась. В одном из письме на имя Латника говорится:
"Доброе утро, Говард. Джеффри попросил передать вам следующее: "Рад был повидаться"", — отмечалось в публикации.
Отправитель этого письма скрыт, дата – 24 декабря 2012 года, понедельник.
Сам Латник в комментарии New York Times отверг эти данные, заявив, что "провёл с ним (Эпштейном - Ред.) ноль времени".
В опубликованных файлах также содержится информация о миллиардере Илоне Маске, британском принце Эндрю и ряде других известных мировых политиков и бизнесменов.
- РИА Новости, 1920, 31.01.2026
10:17
Лучшая гарантия безопасности для Украины. Хроника событий на утро 31 январяВ МИД РФ рассказали, что может гарантировать безопасность Украине
Обстрелы и налёты
Утром 31 января Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 БПЛА – над территорией Смоленской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 26 снарядов по территории этого региона России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Коханы — 3; Ивановка — 4; Каховка — 6; Великая Лепетиха — 3; Малая Лепетиха — 3", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Каховка, Пролетарка и Великая Лепетиха.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Утром 31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Грайворонском округе по селу Сподарюшино в ходе одного обстрела выпущено 9 боеприпасов. Также над округом сбиты 2 беспилотника. Вчера за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации дрона 29 января в городе Грайворон. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", — писал Гладков.
В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга и селу Староселье произведены атаки 4 беспилотников, 2 из которых подавлены. Последствий нет.
Над Прохоровским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых подавлены. В Шебекино от удара FPV-дрона повреждены складское помещение и оборудование предприятия. В селе Зиборовка в результате прилёта боеприпаса повреждены 2 частных дома, газовая труба, 2 автомобиля и линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — указал губернатор.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О нюансах американской политики — в статье Ростислава Ищенко "Чрезвычайный Трамп".
