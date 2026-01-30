https://ukraina.ru/20260130/chrezvychaynyy-tramp-1075005284.html

Чрезвычайный Трамп

Дональд Трамп ввёл в США режим чрезвычайного положения. Потому, что его беспокоит Куба. Говорит, вот-вот на острове должна произойти масштабная социально-экономическая катастрофа, поскольку Трамп якобы лишил Кубу венесуэльской нефти. Поэтому в США просто необходимо чрезвычайное положение.

Куба, правда, когда-то уже жила в условиях отчаянного дефицита энергоносителей и вообще всего. Это было когда СССР распался и братские поставки прекратились. Состояние это продолжалось годами, наряду с экономическими санкциями США против Кубы, которые к тому времени действовали уже почти полвека и не прекращавшимися (так и не прекратившимися до сих пор) происками ЦРУ и других американских спецслужб.В общем, Куба устояла, а США нанёс значительный ущерб ураган "Катрина", но и тогда режим ЧП понадобился только в Новом Орлеане и соседних, поражённых стихией регионах. Сейчас речь идёт обо всей стране.Режим ЧП в США вводит президент по любому поводу, представляющему, с его точки зрения, угрозу национальной безопасности. Если через год президент его не продляет, он автоматически отменяется (раньше действовал бессрочно, но это привело к тому, что несколько режимов ЧП просто забыли отменить).В принципе, вроде бы ничего особенного во введении режима ЧП из-за Кубы нет, но как-то раньше подобные режимы вводились в основном по внутриамериканским поводам: Великая депрессия, массовые забастовки, масштабные стихийные бедствия, городские бунты и прочие реальные угрозы. С точки же зрения внешних угроз далеко не каждая военная кампания США за рубежом приводила к введению режима ЧП – большей частью обходились стандартными полномочиями.Кстати интересно, что режим ЧП предоставляет президенту США обширные, слабо отрегулированные в законе чрезвычайные полномочия. Сферы экономики и обороны переходят под его полный контроль. В экономической сфере, помимо всего прочего под абсолютный президентский контроль переходят энергетика (кровь экономики) и транспорт (логистика). Президент получает помимо конгресса контроль над обширными неподотчётными ресурсами, которые может использовать по своему усмотрению. Для примера, прошлый раз Трамп хотел ввести ЧП в ходе своего первого срока во время попытки конгресса урезать финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Тогда администрация рассчитывала аккумулировать в своих руках, за счёт ЧП необходимые ей для финансирования работ 8,5 миллиардов долларов. Но это далеко не предел.Режим ЧП, безусловно, не предоставляет президенту США диктаторские полномочия. Но только потому, что работа конгресса и обычный политический процесс не останавливаются и не поддаются ревизии. А это значит, что конгресс, в рамках своих полномочий, продолжает осуществлять контроль над деятельностью администрации и может блокировать какие-то её инициативы. Трудность заключается в том, что, как сказано выше, в полном соответствии с американской политической традицией, полномочия органов власти в условиях режима ЧП слабо конкретизированы. В результате периодически возникают споры вокруг прав и полномочий различных ветвей власти. Разрешаются они в судах, но пока суды рассматривают вопрос, каждая из ветвей власти пытается продавить своё понимание ситуации, а нижестоящие ведомства и территории сами решают кому подчиняться. Оперативно чаще удаётся продавить свою линию администрации, в долгую чаще выигрывает конгресс. Но его победы, как правило, запаздывают, ибо к тому времени, администрация уже решает свои проблемы. Однако многое зависит от партийной принадлежности и политической ориентации губернатора штата или руководителя федерального органа власти. В целом, резко усиливая возможности президента, режим ЧП может также вызывать разбалансированность системы управления США, особенно в условиях, подобных нынешним, когда администрация ведёт жёсткую идеологическую борьбу на выживание со своими внутриполитическими оппонентами.В таких условиях, Куба представляется только предлогом, а целью – концентрация в руках Трампа и его команды дополнительного административного и материального ресурса накануне принципиальных промежуточных выборов в конгресс, в ходе которых позиции республиканцев довольно шаткие, а позиции команды Трампа, которая не представляет всех республиканцев и, по мере ухудшения внутриполитической и экономической ситуации, а также отсутствия внешних побед, сталкивается со всё более сильной внутрипартийной оппозицией, являются шаткими вдвойне.В принципе непонятно зачем Трампу ЧП из-за ситуации на Кубе. Катастрофа там пока не случилась. Если Трамп считает, что предполагаемая катастрофа на Кубе несёт эсхатологическую опасность для США, то предотвратить её достаточно просто. Президент сам указывает на то, что негативное развитие событий в экономике и социальной сфере острова возникает в связи с американской агрессией – блокадой поставок нефти. Если ситуация так опасна для США, достаточно прекратить блокаду поставок энергоносителей на Кубу и проблема исчезнет без всякого ЧП.На всякий случай сообщу, что введение ЧП практически не увеличивает возможности президента по началу военной операции без санкции конгресса. Если не называть войну войной, а скажем операцией "Буря в стакане", направленной на защиту гражданских прав кубинского народа и предотвращение гуманитарной катастрофы на острове, то санкция конгресса не требуется. Если же конгресс сочтёт нужным ввести специальный запрет на действия против Кубы, то любая агрессия против неё будет незаконной и может стать поводом для начала процедуры импичмента.Таким образом, есть все основания полагать, что действия Трампа по введению ЧП вызваны не желанием и/или необходимостью усилить позиции США на кубинском направлении, а исключительно желанием сконцентрировать в руках администрации ресурсы для обеспечения победы трампистов на начинающихся промежуточных выборах. В том числе, учитывая неоднозначные отношения Трампа и его команды с прессой, режим ЧП может быть использован как предлог для введения фактической цензуры (путём необоснованного контроля над содержанием распространяемой информации) и усилением давления на оппозиционные режиму СМИ.В целом, действия Трампа по введению ЧП свидетельствуют о неуверенности его команды в достаточной поддержке избирателей и в её неспособности обеспечить рост этой поддержки традиционными средствами. Команда Трампа не рассчитывает на серьёзные реальные победы во внутренней и внешней политике, которые помогли бы ей склонить сомневающихся на свою сторону. Она пытается купить избирателей за счёт временно (на период ЧП) сконцентрированного в своих руках ресурса, а также создать условия для силового подавления критики со стороны оппозиции.В условиях длительного (с 2016 года) жёсткого внутриполитического противостояния в США, такой подход несомненно вызовет соответствующую реакцию демократов и части антитрампистски настроенных республиканцев. США в очередной раз сделали шаг к силовому разрешению внутриполитических противоречий. Причём если раньше такие шаги, в основном инициировали противники Трампа, а он отступал (особенно во время своего первого срока), то теперь инициатива за трампистами, а значит (поскольку их противники и раньше были настроены на силовое разрешение внутриполитического кризиса), политическую систему США в ближайшее время ожидают новые серьёзные потрясения.Другие подробности по теме - Трамп ввёл режим ЧП в США из-за Кубы, в Киеве военные похитили священника. Главное к 9.00.

