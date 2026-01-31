На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный Лиман - 31.01.2026 Украина.ру
На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный Лиман
На Славянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия: штурм Красного Лимана ведётся с нескольких сторон, в Александровке, Святогорске и районе Ставки идут ожесточённые столкновения. Об этом 31 января сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
🟥 Штурм Красного Лимана продолжается широким охватом от Дробышево на северо-западе, до Диброва на юго-востоке. 🟥 В Александровке российские военные пробиваются в восточную часть населенного пункта. ВСУ продолжают контратаковать из леса со стороны Крымок. 🟥 В Святогорске в районе госпиталя идут интенсивные бои, развивается наступление на юго-запад. 🟥 В районе Яровой и Дробышева продолжаются ожесточенные бои. ВСУ предприняли несколько попыток контратаковать в сторону Новоселовки. ВС РФ успешно отработали задачи по выявлению и ликвидации противника. Остатки личного состава ВСУ откатились назад в леса севернее Дробышево. 🟥 В районе Ставки украинские военные пытаются заскочить на южную часть населенного пункта. ВС РФ успешно отбивают атаки, удерживая ранее освобожденные позиции. 🟥 В самом Красном Лимане есть продвижение ВС РФ с восточной стороны порядка двух километров.На Добропольском направлении российские подразделения продвинулись в нескольких населенных пунктах. Подробнее в материале ВС РФ активно продвигаются на Добропольском направленииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Файлы Эпштейна, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 января
На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный Лиман

17:20 31.01.2026 (обновлено: 17:21 31.01.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
На Славянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия: штурм Красного Лимана ведётся с нескольких сторон, в Александровке, Святогорске и районе Ставки идут ожесточённые столкновения. Об этом 31 января сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
🟥 Штурм Красного Лимана продолжается широким охватом от Дробышево на северо-западе, до Диброва на юго-востоке.
🟥 В Александровке российские военные пробиваются в восточную часть населенного пункта. ВСУ продолжают контратаковать из леса со стороны Крымок.
🟥 В Святогорске в районе госпиталя идут интенсивные бои, развивается наступление на юго-запад.
🟥 В районе Яровой и Дробышева продолжаются ожесточенные бои. ВСУ предприняли несколько попыток контратаковать в сторону Новоселовки. ВС РФ успешно отработали задачи по выявлению и ликвидации противника. Остатки личного состава ВСУ откатились назад в леса севернее Дробышево.
🟥 В районе Ставки украинские военные пытаются заскочить на южную часть населенного пункта. ВС РФ успешно отбивают атаки, удерживая ранее освобожденные позиции.
🟥 В самом Красном Лимане есть продвижение ВС РФ с восточной стороны порядка двух километров.
На Добропольском направлении российские подразделения продвинулись в нескольких населенных пунктах. Подробнее в материале ВС РФ активно продвигаются на Добропольском направлении
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Файлы Эпштейна, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 января
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния