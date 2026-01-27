Украинское помешательство национального масштаба - 27.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260127/ukrainskoe-pomeshatelstvo-natsionalnogo-masshtaba-1074881391.html
Украинское помешательство национального масштаба
Украинское помешательство национального масштаба - 27.01.2026 Украина.ру
Украинское помешательство национального масштаба
Село поглотило город на Украине не только в культурологическом смысле, но и эволюционном. Причем подготовка населения к этому велась давно через СМИ и соцсети.
2026-01-27T16:06
2026-01-27T16:06
эксклюзив
владимир кличко
украина
сша
владимир путин
киев
эксперты
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074881782_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_1809a073edaa1baff22ceaf0ae6e28fe.jpg
Многие заметили пик популярности деревенского блогерства, популяризации переезда в сельские хаты, ведения первобытного хозяйства – печное отопление и примитивное сельское хозяйство. Теперь в города пришёл тренд на "экологичность", следом за магическим патриотизмом и колдовством. Новость о том, что в Киеве районные власти будут рыть выгребные ямы под туалеты, уже облетела все местные новостные сводки. Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы. "Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Вы знаете, какова ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе", - заявил глава местной администрации Бахматов.Решение это не выглядит таким фантастическим или юмористическим – военные палатки для обогрева киевлян уже появились на улицах города. Эксперты в этих условиях рекомендуют всем надеяться только на себя и решать свои коммунальные проблемы сообща с соседями. Некоторые даже советуют читать сказки и верить в чудеса. Впрочем, и ответственность за бесхозяйственность мэров городов тоже возлагают на самих украинских граждан. И вот почему – объясняют эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Влад СидоренкоГосподин Бахматов размышляет о том, чтобы начать рыть ямы по Киеву, для туалетов, как в селе, говорит он. В принципе, я поддерживаю. Ведь, тут есть некая безусловность.За 10 лет абсолютной власти в городе, некий Виталик и так превратил древнейший город в один, большой (туалет – ред.). Поэтому, создать, скажем так, опорные пункты — хорошая идея. Она дополняет ансамбль и фоновое погружение, антураж, дополненную реальность.Еще раз. Безусловно, безальтернативно, лично я — поддерживаю! Другое дело, можно было бы обратиться за помощью к партнерам, попросить собрать денег, выделить кредит на биотуалеты. Представляете, как красиво звучит? Поляки скинулись и передали 10 000 тысяч биотуалетов для киевлян. Кайф. Кстати, тема туалетов киевским властям не чужда.В 2020 году я писал о том, как они сделали ремонт в общественном туалете на Андреевском спуске (15 кв м) за 200 000 долларов США. Я тогда сокрушался, что чемпион мира мало того, что превратил город в один большой (нужник – ред.), так еще и на ремонтах туалетов не может позволить себе не украсть. Но, киевляне не очень жаловали эти публикации. Теперь, вот, нам выгребные ямы по городу предлагают рыть.Так сказать, завершить переход из туалета в выгребную яму. Не знаю, дошло ли наконец-то до масс, улавливает ли сегодня кто-то эту последовательность, от разграбления города десятилетиями Виталиком с его кентами и до трындеца за окном. Но, я не унываю. Не сомневаюсь, что еще и президентом его выберем. Мне нравится. Надежда есть.Философ Сергей ДацюкГуманитарная катастрофа не бывает гуманной, потому что в ней акцентуированные люди теряют человечность. Не верьте и не слушайте акцентуированных людей, особенно дистанцируйтесь от пропаганды. Институты, службы и организации среди катастрофы в принципе человечными не бывают. Не слишком надейтесь на институты и службы. Власть в катастрофе теряет лидерство, все время лжет процентами преодоления проблем, оставляет людей на произвол судьбы. Не обращайте внимания на власть. Надейтесь на родных и близких, ближний круг друзей, ОСМД (общественный совет многоквартирного дома - ред.). Берите судьбу в свои руки, верьте только в свои силы. Благородство – это золото катастрофы, но многие люди не имеют этого золота.Политолог Дмитрий ЗолотухинНаше состояние сейчас – это следствие суммы наших предыдущих выборов. Мы избрали мэром Кличко. Мы избрали президента и парламент. Мы делегировали во власть и разведывательные органы тех людей, на которых были способны. Все, что вокруг нас происходит – это наша ответственность. Если вы начали образовывать ОСМД только после того, как государство продемонстрировало свою коммунальную несостоятельность мыслить стратегически – это исключительно ваша ответственность.Политический аналитик Валерий ПекарУже вижу в картине посты и комментарии о необходимости капитуляции. Как будто после капитуляции появятся свет, вода и тепло. Это даже не магическое мышление – это отказ от мышления. Объясню. Магическое мышление предполагает наличие субъекта волшебного действия. Кто-то сделает нам хорошо: волшебник, фея, духи предков, аннунаки, баал, золотая рыбка, конек-горбунок, жар-птица, добрый царь, нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть. В этом же случае субъект магического действия отсутствует: наше действие обращено не к нему, а в пустоту. Кто сделает нам свет, воду и тепло после капитуляции? Путин? Как и зачем? Знатоки эволюции мышления знают, что это не магическая (фиолетовая), а инстинктивная (бежевая) парадигма. Почему-то часто думают, что в состоянии доминантной бежевой парадигмы человек не способен формулировать предложения или даже выступать по телевидению. Еще как способна. Но говорит устами этого человека не мышление (пусть магическое), а боль. Боль невыносимая до невозможности мыслить. Во-первых, не доводите себя до этого. Чтобы подняться с инстинктивного уровня хотя бы до магического, существует множество упражнений, психологи пишут о них каждый день. Если не хотите или не можете делать упражнения, возьмите себе хотя бы детскую сказку почитайте (я не шучу). Все-таки магическое мышление лучше отсутствия мышления. Во-вторых, падение вниз на ноль, на инстинктивный уровень возможно тогда, когда человек один. Когда он оторван от других (или сам себя отрезал). Не доводите себя до такого.Подробнее о происходящем на Украине - Энергетическая кома: какая ситуация в украинских городах
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074881782_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3fd362d4531789fa1f1fa46046e2724.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир кличко, украина, сша, владимир путин, киев, эксперты, соцсети
Эксклюзив, Владимир Кличко, Украина, США, Владимир Путин, Киев, эксперты, соцсети

Украинское помешательство национального масштаба

16:06 27.01.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Село поглотило город на Украине не только в культурологическом смысле, но и эволюционном. Причем подготовка населения к этому велась давно через СМИ и соцсети.
Многие заметили пик популярности деревенского блогерства, популяризации переезда в сельские хаты, ведения первобытного хозяйства – печное отопление и примитивное сельское хозяйство. Теперь в города пришёл тренд на "экологичность", следом за магическим патриотизмом и колдовством. Новость о том, что в Киеве районные власти будут рыть выгребные ямы под туалеты, уже облетела все местные новостные сводки.
Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы.
"Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Вы знаете, какова ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе", - заявил глава местной администрации Бахматов.
Решение это не выглядит таким фантастическим или юмористическим – военные палатки для обогрева киевлян уже появились на улицах города. Эксперты в этих условиях рекомендуют всем надеяться только на себя и решать свои коммунальные проблемы сообща с соседями. Некоторые даже советуют читать сказки и верить в чудеса. Впрочем, и ответственность за бесхозяйственность мэров городов тоже возлагают на самих украинских граждан. И вот почему – объясняют эксперты в своих соцсетях.
Политический аналитик Влад Сидоренко
Господин Бахматов размышляет о том, чтобы начать рыть ямы по Киеву, для туалетов, как в селе, говорит он. В принципе, я поддерживаю. Ведь, тут есть некая безусловность.
За 10 лет абсолютной власти в городе, некий Виталик и так превратил древнейший город в один, большой (туалет – ред.). Поэтому, создать, скажем так, опорные пункты — хорошая идея. Она дополняет ансамбль и фоновое погружение, антураж, дополненную реальность.
Еще раз. Безусловно, безальтернативно, лично я — поддерживаю! Другое дело, можно было бы обратиться за помощью к партнерам, попросить собрать денег, выделить кредит на биотуалеты. Представляете, как красиво звучит? Поляки скинулись и передали 10 000 тысяч биотуалетов для киевлян. Кайф. Кстати, тема туалетов киевским властям не чужда.
В 2020 году я писал о том, как они сделали ремонт в общественном туалете на Андреевском спуске (15 кв м) за 200 000 долларов США. Я тогда сокрушался, что чемпион мира мало того, что превратил город в один большой (нужник – ред.), так еще и на ремонтах туалетов не может позволить себе не украсть. Но, киевляне не очень жаловали эти публикации. Теперь, вот, нам выгребные ямы по городу предлагают рыть.
Так сказать, завершить переход из туалета в выгребную яму. Не знаю, дошло ли наконец-то до масс, улавливает ли сегодня кто-то эту последовательность, от разграбления города десятилетиями Виталиком с его кентами и до трындеца за окном. Но, я не унываю. Не сомневаюсь, что еще и президентом его выберем. Мне нравится. Надежда есть.
Философ Сергей Дацюк
Гуманитарная катастрофа не бывает гуманной, потому что в ней акцентуированные люди теряют человечность. Не верьте и не слушайте акцентуированных людей, особенно дистанцируйтесь от пропаганды. Институты, службы и организации среди катастрофы в принципе человечными не бывают. Не слишком надейтесь на институты и службы. Власть в катастрофе теряет лидерство, все время лжет процентами преодоления проблем, оставляет людей на произвол судьбы. Не обращайте внимания на власть. Надейтесь на родных и близких, ближний круг друзей, ОСМД (общественный совет многоквартирного дома - ред.). Берите судьбу в свои руки, верьте только в свои силы. Благородство – это золото катастрофы, но многие люди не имеют этого золота.
Политолог Дмитрий Золотухин
Наше состояние сейчас – это следствие суммы наших предыдущих выборов. Мы избрали мэром Кличко. Мы избрали президента и парламент. Мы делегировали во власть и разведывательные органы тех людей, на которых были способны. Все, что вокруг нас происходит – это наша ответственность. Если вы начали образовывать ОСМД только после того, как государство продемонстрировало свою коммунальную несостоятельность мыслить стратегически – это исключительно ваша ответственность.
Политический аналитик Валерий Пекар
Уже вижу в картине посты и комментарии о необходимости капитуляции. Как будто после капитуляции появятся свет, вода и тепло. Это даже не магическое мышление – это отказ от мышления. Объясню.
Магическое мышление предполагает наличие субъекта волшебного действия. Кто-то сделает нам хорошо: волшебник, фея, духи предков, аннунаки, баал, золотая рыбка, конек-горбунок, жар-птица, добрый царь, нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть. В этом же случае субъект магического действия отсутствует: наше действие обращено не к нему, а в пустоту. Кто сделает нам свет, воду и тепло после капитуляции? Путин? Как и зачем?
Знатоки эволюции мышления знают, что это не магическая (фиолетовая), а инстинктивная (бежевая) парадигма. Почему-то часто думают, что в состоянии доминантной бежевой парадигмы человек не способен формулировать предложения или даже выступать по телевидению. Еще как способна. Но говорит устами этого человека не мышление (пусть магическое), а боль. Боль невыносимая до невозможности мыслить. Во-первых, не доводите себя до этого. Чтобы подняться с инстинктивного уровня хотя бы до магического, существует множество упражнений, психологи пишут о них каждый день. Если не хотите или не можете делать упражнения, возьмите себе хотя бы детскую сказку почитайте (я не шучу). Все-таки магическое мышление лучше отсутствия мышления. Во-вторых, падение вниз на ноль, на инстинктивный уровень возможно тогда, когда человек один. Когда он оторван от других (или сам себя отрезал). Не доводите себя до такого.
Подробнее о происходящем на Украине - Энергетическая кома: какая ситуация в украинских городах
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВладимир КличкоУкраинаСШАВладимир ПутинКиевэкспертысоцсети
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
03:47Мачадо заявила о скором возвращении в Венесуэлу для "строительства новой страны"
Лента новостейМолния