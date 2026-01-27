https://ukraina.ru/20260127/ukrainskoe-pomeshatelstvo-natsionalnogo-masshtaba-1074881391.html

Украинское помешательство национального масштаба

Украинское помешательство национального масштаба

Село поглотило город на Украине не только в культурологическом смысле, но и эволюционном. Причем подготовка населения к этому велась давно через СМИ и соцсети.

Многие заметили пик популярности деревенского блогерства, популяризации переезда в сельские хаты, ведения первобытного хозяйства – печное отопление и примитивное сельское хозяйство. Теперь в города пришёл тренд на "экологичность", следом за магическим патриотизмом и колдовством. Новость о том, что в Киеве районные власти будут рыть выгребные ямы под туалеты, уже облетела все местные новостные сводки. Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы. "Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Вы знаете, какова ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе", - заявил глава местной администрации Бахматов.Решение это не выглядит таким фантастическим или юмористическим – военные палатки для обогрева киевлян уже появились на улицах города. Эксперты в этих условиях рекомендуют всем надеяться только на себя и решать свои коммунальные проблемы сообща с соседями. Некоторые даже советуют читать сказки и верить в чудеса. Впрочем, и ответственность за бесхозяйственность мэров городов тоже возлагают на самих украинских граждан. И вот почему – объясняют эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Влад СидоренкоГосподин Бахматов размышляет о том, чтобы начать рыть ямы по Киеву, для туалетов, как в селе, говорит он. В принципе, я поддерживаю. Ведь, тут есть некая безусловность.За 10 лет абсолютной власти в городе, некий Виталик и так превратил древнейший город в один, большой (туалет – ред.). Поэтому, создать, скажем так, опорные пункты — хорошая идея. Она дополняет ансамбль и фоновое погружение, антураж, дополненную реальность.Еще раз. Безусловно, безальтернативно, лично я — поддерживаю! Другое дело, можно было бы обратиться за помощью к партнерам, попросить собрать денег, выделить кредит на биотуалеты. Представляете, как красиво звучит? Поляки скинулись и передали 10 000 тысяч биотуалетов для киевлян. Кайф. Кстати, тема туалетов киевским властям не чужда.В 2020 году я писал о том, как они сделали ремонт в общественном туалете на Андреевском спуске (15 кв м) за 200 000 долларов США. Я тогда сокрушался, что чемпион мира мало того, что превратил город в один большой (нужник – ред.), так еще и на ремонтах туалетов не может позволить себе не украсть. Но, киевляне не очень жаловали эти публикации. Теперь, вот, нам выгребные ямы по городу предлагают рыть.Так сказать, завершить переход из туалета в выгребную яму. Не знаю, дошло ли наконец-то до масс, улавливает ли сегодня кто-то эту последовательность, от разграбления города десятилетиями Виталиком с его кентами и до трындеца за окном. Но, я не унываю. Не сомневаюсь, что еще и президентом его выберем. Мне нравится. Надежда есть.Философ Сергей ДацюкГуманитарная катастрофа не бывает гуманной, потому что в ней акцентуированные люди теряют человечность. Не верьте и не слушайте акцентуированных людей, особенно дистанцируйтесь от пропаганды. Институты, службы и организации среди катастрофы в принципе человечными не бывают. Не слишком надейтесь на институты и службы. Власть в катастрофе теряет лидерство, все время лжет процентами преодоления проблем, оставляет людей на произвол судьбы. Не обращайте внимания на власть. Надейтесь на родных и близких, ближний круг друзей, ОСМД (общественный совет многоквартирного дома - ред.). Берите судьбу в свои руки, верьте только в свои силы. Благородство – это золото катастрофы, но многие люди не имеют этого золота.Политолог Дмитрий ЗолотухинНаше состояние сейчас – это следствие суммы наших предыдущих выборов. Мы избрали мэром Кличко. Мы избрали президента и парламент. Мы делегировали во власть и разведывательные органы тех людей, на которых были способны. Все, что вокруг нас происходит – это наша ответственность. Если вы начали образовывать ОСМД только после того, как государство продемонстрировало свою коммунальную несостоятельность мыслить стратегически – это исключительно ваша ответственность.Политический аналитик Валерий ПекарУже вижу в картине посты и комментарии о необходимости капитуляции. Как будто после капитуляции появятся свет, вода и тепло. Это даже не магическое мышление – это отказ от мышления. Объясню. Магическое мышление предполагает наличие субъекта волшебного действия. Кто-то сделает нам хорошо: волшебник, фея, духи предков, аннунаки, баал, золотая рыбка, конек-горбунок, жар-птица, добрый царь, нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть. В этом же случае субъект магического действия отсутствует: наше действие обращено не к нему, а в пустоту. Кто сделает нам свет, воду и тепло после капитуляции? Путин? Как и зачем? Знатоки эволюции мышления знают, что это не магическая (фиолетовая), а инстинктивная (бежевая) парадигма. Почему-то часто думают, что в состоянии доминантной бежевой парадигмы человек не способен формулировать предложения или даже выступать по телевидению. Еще как способна. Но говорит устами этого человека не мышление (пусть магическое), а боль. Боль невыносимая до невозможности мыслить. Во-первых, не доводите себя до этого. Чтобы подняться с инстинктивного уровня хотя бы до магического, существует множество упражнений, психологи пишут о них каждый день. Если не хотите или не можете делать упражнения, возьмите себе хотя бы детскую сказку почитайте (я не шучу). Все-таки магическое мышление лучше отсутствия мышления. Во-вторых, падение вниз на ноль, на инстинктивный уровень возможно тогда, когда человек один. Когда он оторван от других (или сам себя отрезал). Не доводите себя до такого.Подробнее о происходящем на Украине - Энергетическая кома: какая ситуация в украинских городах

