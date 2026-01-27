https://ukraina.ru/20260127/800-milliardov-dlya-ukrainy-dengi-za-mir-ili-pustye-obeschaniya-zapada-1074890378.html

800 миллиардов для Украины: деньги за мир или пустые обещания Запада

США и Евросоюз обсуждают план восстановления Украины на сумму до 800 млрд долларов. Почему эти "инвестиции" могут так и остаться на бумаге, и как громкие...

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074889780_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_83b7447fe3d1d1b03e56dfc4514935d6.jpg

США и Евросоюз обсуждают план восстановления Украины на сумму до 800 млрд долларов. Почему эти "инвестиции" могут так и остаться на бумаге, и как громкие обещания Запада влияют на позицию Киева в мирном процессе — рассказала доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

