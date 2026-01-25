https://ukraina.ru/20260125/novye-rekordy-legendarnogo-kievskogo-avtosalona-1074784359.html

В то время как показатели украинской экономики демонстрируют беспрецедентное падение: сокращение ВВП в первый год СВО составило более 30%, а к 2026 году государственный долг уверенно перешагнул отметку в 110% от этого самого ВВП — сегмент легковых автомобилей премиального и люксового классов выявил аномальную, почти мистическую резистентность.

Это явление стоит назвать "киевским автосалоном" или даже "выставкой достижений коррупционного хозяйства", где каждый новый BMV X7 или Mercedes-Maybach лучше всех телеобращений показывает отношение банды Зеленского к людям, которым из-за неработающей канализации запрещают ходить в туалеты и рекомендуют согреваться вибраторами.Когда BMW заменяет хлебСтатистика — дама сухая, но в украинских реалиях она начинает петь голосом сирен, завлекающих в пучину когнитивного диссонанса. Анализ данных ассоциации "Укравтопром" и агентства AUTO-Consulting безжалостно и очень красноречиво говорит: кому война, а кому — новая "тачка". Пока средний класс, некогда мечтавший о бюджетных седанах, методично перемалывается фискальными жерновами и мобилизационными мероприятиями, элита демонстрирует покупательную способность, которой позавидовали бы арабские шейхи в период нефтяного бума.В 2021 году рынок новых легковых автомобилей Украины составлял около 103,3 тысячи единиц. После закономерного шока 2022 года премиальный сегмент восстановился со скоростью, нарушающей все законы: гравитации, логики, здравого смысла, об антикоррупционных вежливо умолчим. Уже в августе 2022 года бренд BMW неожиданно занял третье место в общем рейтинге продаж по стране, опередив десятки массовых марок. К 2024 году регистрация новых легковых автомобилей составила 69,6 тысячи единиц, что на 14% больше, чем в 2023 году, но внутри этой цифры скрывается настоящая "элитарная революция": продажи BMW в первой половине 2024 года составили более 2,1 тысячи единиц, что на 7,5% выше рекордных показателей даже мирного 2008 года.Особого внимания заслуживает 2025 год, когда на украинский рынок буквально ворвался китайский люкс в лице бренда BYD. Продажи подскочили на фантастические 401% и сместили с пьедестала многолетнего лидера — Toyota. Ирония: пока в Киеве и окрестностях энергосистема не справляется не то что с освещением улиц — даже с отоплением жилых домов и подачей воды — чинуши с Банковой "рассекают" на модных электрокроссоверах.Географическое распределение этого праздника потребления подтверждает тезис о концентрации капитала в руках тех, кто имеет доступ к "кормушке". Лидерами по количеству регистраций люксовых авто остаются Киев и Киевская область, за ними следуют Днепропетровская, Одесская и Львовская области — куда и сбежала большая часть шайки имени 95-го квартала. Аномальный рост продаж в западных регионах — Тернопольской и Ивано-Франковской областях — коррелирует не столько с экономическим развитием этих территорий, сколько с перемещением туда состоятельных лиц и сосредоточением части гуманитарных и финансовых потоков, которые имеют свойство "прилипать" к рукам в процессе транзита.Кто за рулём?Если статистика дает нам масштаб явления, то конкретные уголовные дела и журналистские расследования позволяют рассмотреть его в деталях, которые порой кажутся слишком гротескными для реальности. В ноябре 2025 года Украину потряс скандал, получивший в прессе название "Миндичгейт" или операция "Мидас". Речь идет о масштабной коррупционной схеме в государственной компании "Энергоатом", через которую, по данным НАБУ, было выведено около 100 миллионов долларов.Организатором схемы называют Тимура Миндича, давнего бизнес-партнера президента и сооснователя студии "Квартал 95". Символизм этого дела зашкаливает: следствие располагает записями, на которых участники группировки обсуждают, что строить защитные сооружения для электростанций от ракетных ударов — это "жалость", так как эти деньги можно просто украсть. Название операции "Мидас" было выбрано не случайно — при обыске в квартире Миндича обнаружили золотой унитаз, что стало своего рода ироничным оммажем эпохе Виктора Януковича, с которой нынешние герои так пафосно боролись на баррикадах.Пока чиновники энергетического ведомства делили миллионы, перевозя их по Киеву в "неудобных больших сумках" и используя кодовые имена вроде "Профессор", "Карлсон" и "Шугармен", рядовые граждане привыкали к жизни по графику включений света. Экс-заместитель премьер-министра Алексей Чернышов, также фигурирующий в деле, предположительно потратил часть незаконных доходов на строительство четырех роскошных особняков на берегу реки к югу от Киева.Особое место в этом паноптикуме коррупционеров занимает бывший одесский военком Евгений Борисов. В период, когда вся страна следила за новостями с фронта, его семья успешно "штурмовала" испанское побережье, приобретя виллу за 4 миллиона евро и обновив автопарк электрическим Mercedes-Benz EQV и Toyota Land Cruiser 2023 года. Тот факт, что один из этих автомобилей был ввезен в страну под видом гуманитарной помощи, добавляет ситуации налет того самого черного юмора, который так ценит современная украинская элита.Как спрятать Maybach? Записать на тёщу! И повысить прожиточный минимум, конечно…Механизмы, с помощью которых украинские чиновники обходят антикоррупционные фильтры, могли бы стать темой для диссертации по прикладной экономике теневого сектора. Основной метод — "институциональная невидимость", достигаемая через регистрацию имущества на подставных лиц. Новые BMW X7 стоимостью от 100 тысяч долларов и выше оформляются на сестер-домохозяек, матерей-пенсионерок, любимых тёщ или аффилированные аграрные компании.Например, депутат Сергей Минько был зафиксирован на BMW X7 2022 года и Mercedes GLE 53 AMG 2023 года. Общая стоимость этих "колесниц" превышает 200 тысяч долларов, но официально они принадлежат компании его сестры "Агрорекавери", зарегистрированной в апреле 2024 года и якобы специализирующейся на выращивании зерновых. Другой народный избранник, Сергей Мандзий, предпочитает схему "аренды" Toyota Land Cruiser Prado у собственной компании, что позволяет ему формально не владеть автомобилем, но пользоваться им за счет налогоплательщиков.Не менее изящно используется и законодательство об электромобилях. На Украине владельцы электрокаров полностью освобождены от уплаты НДС и ввозной пошлины. Это создает уникальную ситуацию, когда люксовый электромобиль, такой как Porsche Taycan или BMW i7, может стоить столько же, сколько автомобиль среднего класса с двигателем внутреннего сгорания, если учитывать полную стоимость растаможки последнего. Таким образом, "зеленая повестка" на Украине стала не инструментом спасения экологии, а способом легальной экономии десятков тысяч долларов для тех, кто и так не привык считать деньги.Даже так называемый "налог на роскошь" в украинских реалиях выглядит как издевка. Ставка налога зафиксирована на уровне 25 000 гривен в год (около 44 000 рублей). Для владельца внедорожника ценой в 150 тысяч долларов эта сумма эквивалентна стоимости пары ужинов в ресторане на Крещатике. Более того, порог стоимости автомобиля, подпадающего под этот налог, привязан к минимальной заработной плате (375 МЗП). С ростом "минималки" этот порог постоянно повышается, в результате чего многие модели премиум-брендов (например, базовые комплектации Audi Q7) формально перестают считаться роскошью.Блеск Киева и нищета провинцииВ то время как "элита" осваивает новые модели BMW, остальная страна погружается в состояние, которое экономисты деликатно называют "кризисом", социологи — "выживанием на грани", а у людей попроще находятся выражения и того покрепче. Для поддержания видимости функциональности экономики режим идет на жесткие ограничения, которые бьют исключительно по рядовым гражданам.С декабря 2024 года ставка военного сбора для физических лиц была поднята с 1,5% до 5%. Для малого бизнеса условия стали еще более суровыми: индивидуальные предприниматели (ФОП) 1-й и 2-й групп с 2026 года обязаны платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты ежемесячно, что при МЗП в 8 647 гривен составляет около 865 гривен (примерно 1500 рублей). При этом сама минимальная зарплата после вычета всех налогов оставляет человеку на жизнь около 6 658 гривен (11 650 рублей).Особенно цинично выглядит ситуация с тарифами на коммунальные услуги. Стоимость электроэнергии для населения была поднята до 4,32 грн за кВт*ч еще в июне 2024 года, что почти в два раза выше по сравнению с периодом до СВО. Хотя правительство обещает не повышать тарифы до апреля 2026 года, эта "стабильность" больше похожа на стабилизацию пациента в реанимации, когда любое резкое движение может стать фатальным. А в это время дружки Зеленского в высоких креслах фиксируют рекордные… нет, не прибыли — откаты."Вопросики-то накопились"Феномен "роскоши во время войны" не остался незамеченным и за пределами Украины. Международные доноры, обеспечивающие макрофинансовую стабильность страны, начинают все чаще задавать неудобные вопросы. Дональд Трамп-младший, выступая на форуме в Дохе в декабре 2025 года, прямо заявил, что Украина "была гораздо более коррумпированной страной, чем Россия" до начала конфликта, и поставил под сомнение разумность дальнейшей финансовой помощи. Он также не преминул назвать президента Зеленского "одним из величайших маркетологов всех времен", намекая на его способность продавать образ борющейся нации, пока его окружение скупает недвижимость в Марбелье.Виктория Нуланд в своих комментариях была не менее жесткой, сравнив коррупцию в Украине с "раковой опухолью", которую необходимо искоренить, начав "сажать людей, которые слишком долго обкрадывали украинское население". Даже традиционно лояльные европейские политики, такие как премьер-министр Польши Дональд Туск, предупреждают, что новые коррупционные скандалы затрудняют сохранение солидарности с Украиной.Тем не менее, за этими громкими заявлениями скрывается сложная геополитическая игра. В то время как администрация Трампа критикует Киев за коррупцию, она одновременно демонтирует внутренние механизмы контроля в США, увольняя инспекторов, ответственных за мониторинг военной помощи. Это создает ситуацию, в которой коррупция в Украине становится удобным предлогом для политических маневров на Западе, но не объектом реальной борьбы.Между тем, МВФ ставит продолжение своих кредитных программ в прямую зависимость от эффективности работы украинских антикоррупционных органов. В ноябре 2025 года было достигнуто соглашение о новом механизме расширенного кредитования на 8,1 миллиарда долларов. Однако каждый такой транш в глазах украинского общества выглядит лишь как новая порция ресурсов для распила элитами.Вывод: "Пусть едят пирожные!"Завершая этот обзор украинского "автосалона", невозможно отделаться от ощущения, что мы наблюдаем финальный акт исторической драмы, поставленной в жанре театра абсурда. Фраза, приписываемая Марии-Антуанетте — "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!" — в современных киевских реалиях звучит как "Если у них нет света, пусть покупают BMW i7".Каста самопровозглашённых киевских "брахманов" в худших языческих традициях складывает тысячи жизней простых граждан на алтарь великого траншевого мамоны — только бы выторговать ещё деньки до следующего "распила", только бы успеть записать очередной внедорожник на любимую бабушку из-под Винницы…"Киевский автосалон" — витрина системы, в которой война стала самым прибыльным бизнесом, а патриотизм — удобной ширмой для грабежа государственного масштаба. Ведь в мире украинского политического цинизма важно не то, как ты сражаешься, а то, на чём ты уедешь с переговоров.Более подробно ор главе украинского режима - в статье Евгении Кондаковой "Владимир Зеленский – "жулик" и "тиран", переодевшийся по указке Трампа, – отмечает день рождения"

