https://ukraina.ru/20260124/osnova-ukrainofilstva-panteleymona-kulisha-1074654830.html

"Основа" украинофильства Пантелеймона Кулиша

"Основа" украинофильства Пантелеймона Кулиша - 24.01.2026 Украина.ру

"Основа" украинофильства Пантелеймона Кулиша

24 января 1861 года в Санкт-Петербурге появился первый номер южнорусского вестника "Основа". Хотя журнал выходил меньше двух лет, он действительно заложил основу украинофильских настроений в России

2026-01-24T08:00

2026-01-24T08:00

2026-01-24T08:00

история

история

россия

санкт-петербург

украина

тарас шевченко

алексей миллер

издание

малороссия

история малороссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074653989_0:114:1024:690_1920x0_80_0_0_1270f72b5e60d78257764f6c86fc26a1.jpg

С восшествием на престол Александра II Российская империя всё либеральнее относилась к украинофилам. Так, в 1857 году был освобождён с воинской службы Тарас Шевченко, которого в Санкт-Петербурге радушно принял вице-президент Академии художеств граф Фёдор Толстой. В том же году в столице России открыл собственную типографию Пантелеймон Кулиш, который всего за десять лет до этого проходил по делу "Кирилло-Мефодиевского братства" (собственно, как и Шевченко).Но если Шевченко по возвращении в Санкт-Петербург всё больше куролесил, то у Кулиша были далеко идущие планы. В столице империи он хотел открыть журнал, который пропагандировал бы идеи отделения её части – Украины. В октябре 1858 года Пантелеймон Кулиш обратился в Министерство народного просвещения России с ходатайством об открытии "Южно-Русского журнал словесности, истории, этнографии и сельскаго хозяйства" под названием "Хата", но получил отказ.Однако причиной отказа властей была именно личность просителя и его предыдущая деятельность, а не сама идея создания журнала. В 1859 году заявку на издание аналогичного журнала под названием "Основа" подал Василий Белозерский (на его сестре был женат Кулиш), и после недолгих колебаний разрешение было получено, – хотя заявитель в прошлом был видным членом "Кирилло-Мефодиевского братства". Дело оставалось за малым – найти деньги.Небольшую часть необходимой суммы удалось выручить с продажи тиража альманаха "Хата", – его Кулиш издал в феврале 1860 года, использовав прозаические и поэтические произведения, собранные ещё перед подачей ходатайства на открытие одноимённого журнала. И тогда Василий Белозерский обратился к дяде своей жены, надворному советнику Михаилу Катенину, предводителю дворян Кологривского уезда Костромской губернии. Тот был меценатом – скажем, земской управе передал 2500 томов для создания публичной библиотеки, и решил помочь племяннице и её мужу.Какую сумму пожертвовал Катенин – неизвестно, но в июне 1860 года в газетах Санкт-Петербурга было напечатано объявление о скором выходе журнала "Основа", а 24 января 1861-го появился на свет его первый номер. "Основа" позиционировала себя как "Южно-Русский литературно-учёный вестник", однако с самого начала в журнале для обозначения юго-западной ветви русского народа использовались как термины "южнорусский" и "малорусский", так и "украинский". Большая часть текстов в "Основе" печаталась на украинском языке с использованием изобретённого Кулишом правописания ("кулишовки"), но были и публикации на нормативном русском языке.Популярности "Основы" поначалу в немалой мере способствовал тот факт, что в каждом номере печатались ранее неизданные стихотворения Тараса Шевченко. Но литература изначально была для нового журнала на втором плане. Как обтекаемо написал позже Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, "руководители "Основы" проникнуты были стремлением к изучению малорусской старины и народности, и поставили себе задачей защиту прав малорусской народности и малорусской литературы на самостоятельное существование".На самом деле с первых же номеров журнала занял чёткую политическую позицию: противопоставление малорусского/украинского всему русскому, причём с позиций украинского этнического и культурного превосходства.Хотя официально главным редактором "Основы" значился Василий Белозерский, ведущие роли в редакции играли Пантелеймон Кулиш и Николай Костомаров. Последний в статье "Две русские народности", опубликованной в "Основе" в 1861-м, противопоставил "общинных" великороссов и "свободолюбивых" южнороссов (термина "украинец" тогда попросту не существовало). Изложенные Костомаровым идеи были позже использованы идеологами украинского национализма, и до сих пор кочуют из публикации в публикацию в современной Украине.На той же позиции стоял и Пантелеймон Кулиш: "Европейская цивилизация не представляет для нас чего-то ненавистного, как для московских славянофилов, которые объявили Запад гнилым и изобрели какое-то "русское воззрение" на науки и искусства. Мы изучаем дружески всё, что выработано другими обществами и народностями, но благ для нашего народа только от своеобразного развития его собственных нравственных сил и от увеличения средств к жизни на его родной почве" (под "нашим народом" подразумевался только украинский).Публицистика "Основы", особенно статьи Кулиша и Костомарова, являлась мощным орудием пропаганды украинофильства, и достигала желаемого эффекта. Современный российский историк Алексей Миллер опубликовал в своей книге цитату из письма украинского автора того периода, перлюстрированного Охранным отделением: "бо́льшая часть молодого поколения заражена украинофильством; за что, конечно, нужно благодарить „Основу".Упомянутый словарь Брокгауза и Ефрона назвал журнал "наиболее крупным проявлением так наз. украинофильства". Но кроме эффекта пробуждения национальных чувств, публицистика журнала имела и другой, побочный эффект: журнал внимательно читали в русском обществе, которое постепенно, во многом благодаря "Основе", начало осознавать действительные цели украинофильского движения.Первая реакция российской прессы на появление "Основы" была вполне благожелательной, но впоследствии журнал начал подвергаться всё возрастающей критике. У каждого из оппонентов были для этого свои соображения: неприятие украинофильства, отрицание существования самостоятельного украинского языка и украинского народа, политический консерватизм и явно антисемитские публикации. Солидарная критика "Основы" по еврейскому вопросу со стороны различных российских изданий позволила впоследствии Драгоманову утверждать, что именно с этого и начались нападки русской прессы на этот журнал.Примечательно, что безоговорочно позицию "Основы" поддерживал только антироссийский "Колокол" Александра Герцена. А "Московские ведомости", "Русский вестник", "Русская речь", "Русское слово" обвиняли "Основу" в предпочтении национального общечеловеческому, в стремлении к расторжению "единства русской жизни", к "разделению и разложению государства", а сотрудников журнала и его подписчиков называли "врагами политической целости России, противниками единовластия".Из-за недостаточного числа подписчиков журнал стал испытывать всё большую нехватку денежных средств. Тираж 1861 года не был распродан до конца, а с начала 1862 года выпуск очередных номеров регулярно задерживался. В то же время среди ключевых авторов возникли существенные расхождения в редакционной политике. Михаил Катенин не хотел больше финансировать журнал, который в его кругу считался антирусским, а других источников финансирования изыскать не удалось.Василий Белозерский пытался реорганизовать ежемесячник в двухнедельное издание и сделать его самоокупающимся, однако потерпел неудачу, – министр внутренних дел России граф Пётр Валуев не дал санкцию на издание "Основы" по обновленной программе. Однако вряд ли реализация идеи Белозерского спасла бы журнал, популярность которого резко падала: например, в Полтаве (центре украинофильства на Левобережье) число подписчиков с 53 человек в 1861 году уменьшилось до 24 в 1862-м. В конце концов, главред "Основы" 19 декабря 1862 года обратился в цензурный комитет с отношением о прекращении издания журнала, который и так не выходил с августа. До "Валуевского циркуляра" оставалось более полугода.Алексей Миллер опровергает широко распространённый в украинской историографии тезис о том, что журнал закрылся из-за преследования российских властей. Степень вмешательства цензуры в деятельность "Основы" была не выше, чем в отношении других печатных изданий, ни одного предупреждения редактору за всё время существования журнала вынесено не было.В 1862 году Василий Белозерский спокойно вернулся на государственную службу, а в 1864-68 годах он вместе с Пантелеймоном Кулишом служил в Варшаве, в Комитете по делам Царства Польского. Этот орган был создан после польского восстания 1863-64 годов с целью русификации польских губерний, которые теперь всё чаще называли "Привислянским краем". И если Белозерский попросту отошёл от публицистической деятельности, то Кулиш, как и Костомаров, к концу жизни занял русофильскую позицию.Но опубликованные на страницах их "Основы" украинофильские идеи продолжили жить собственной жизнью – ведь, как написал один великий уроженец Киева, "рукописи не горят".

https://ukraina.ru/20240807/1024540094.html

https://ukraina.ru/20240309/1044506008.html

https://ukraina.ru/20250729/1048316723.html

россия

санкт-петербург

украина

малороссия

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, россия, санкт-петербург, украина, тарас шевченко, алексей миллер, издание, малороссия, история малороссии, литература, шевченко, российская империя, xix век, украинский язык