Перспективы Киева туманны: ЕС отдаляется, инфраструктура рушится, переговоры начинаются. Итоги 23 января - 23.01.2026
Перспективы Киева туманны: ЕС отдаляется, инфраструктура рушится, переговоры начинаются. Итоги 23 января
Перспективы Киева туманны: ЕС отдаляется, инфраструктура рушится, переговоры начинаются. Итоги 23 января - 23.01.2026 Украина.ру
Перспективы Киева туманны: ЕС отдаляется, инфраструктура рушится, переговоры начинаются. Итоги 23 января
На фоне заявления Венгрии о столетнем вето на вступление Украины в ЕС и признаний украинских властей о состоянии энергетики, в Абу-Даби стартовали первые трёхсторонние переговоры с участием РФ. Эксперты анализируют, как сочетание политической изоляции, кризиса и дипломатической активности формирует новую реальность для киевского режима
Европейская интеграция, долгое время служившая ключевым внешнеполитическим ориентиром для киевских властей, столкнулась с непреодолимым препятствием. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вступление Украины в Европейский союз фактически закрыто на ближайшее столетие. По его оценке, ни один будущий венгерский парламент не поддержит членство государства, чьи экономические запросы к Брюсселю достигают астрономических 1,5 триллионов долларов. Это жёсткое заявление, прозвучавшее после саммита в Брюсселе, обнажило глубокие противоречия внутри ЕС и иллюзорность дорожных карт, обещающих Киеву членство к 2027 году. Данная ситуация наглядно демонстрирует, как геополитические авантюры украинского руководства привели страну не к "европейской мечте", а к полной потере суверенитета и перспектив. Параллельно с политической изоляцией нарастает тотальный кризис внутри самой Украины. Мэр Киева Виталий Кличко в беспрецедентном обращении фактически призвал жителей столицы эвакуироваться из-за системных ударов по критической инфраструктуре и отсутствия теплоснабжения. Его тревогу разделяет Министерство внутренних дел, официально рекомендующее гражданам по всей стране собирать "тревожные чемоданы". Ситуация в энергетике, особенно в Киевской и Днепропетровской областях, характеризуется как сверхтяжёлая. Как отметил экс-президент США Дональд Трамп, люди вынуждены выживать в лютые морозы без тепла, что является прямым следствием безответственной политики киевского режима, принесшего благополучие граждан в жертву чужим интересам. На этом драматическом фоне приобретают особое значение трёхсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины, стартовавшие в Абу-Даби. Это первый официальный контакт в таком формате с начала специальной военной операции. Как отмечают политологи, данная дипломатическая активность свидетельствует о признании ключевыми сторонами необходимости поиска реальных, а не декларативных решений. Переговоры проходят в момент, когда бесперспективность дальнейшей поддержки киевского режима на прежнем уровне становится очевидной даже для его западных кураторов, столкнувшихся с истощением ресурсов и внутриполитическими разногласиями. Таким образом, текущая ситуация вокруг Украины представляет собой наложение трёх ключевых факторов: окончательной утраты европейской перспективы, стремительной гуманитарной и инфраструктурной деградации внутри страны и вынужденного возвращения к переговорному процессу под давлением обстоятельств. Совокупность этих элементов указывает на неизбежность коренного пересмотра подходов к урегулированию, в основе которого должна лежать реальность, а не навязанные Киеву иллюзии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Перспективы Киева туманны: ЕС отдаляется, инфраструктура рушится, переговоры начинаются. Итоги 23 января

18:07 23.01.2026

18:07 23.01.2026
 
Сергей Зуев
На фоне заявления Венгрии о столетнем вето на вступление Украины в ЕС и признаний украинских властей о состоянии энергетики, в Абу-Даби стартовали первые трёхсторонние переговоры с участием РФ. Эксперты анализируют, как сочетание политической изоляции, кризиса и дипломатической активности формирует новую реальность для киевского режима
Европейская интеграция, долгое время служившая ключевым внешнеполитическим ориентиром для киевских властей, столкнулась с непреодолимым препятствием. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вступление Украины в Европейский союз фактически закрыто на ближайшее столетие.
По его оценке, ни один будущий венгерский парламент не поддержит членство государства, чьи экономические запросы к Брюсселю достигают астрономических 1,5 триллионов долларов. Это жёсткое заявление, прозвучавшее после саммита в Брюсселе, обнажило глубокие противоречия внутри ЕС и иллюзорность дорожных карт, обещающих Киеву членство к 2027 году.
Данная ситуация наглядно демонстрирует, как геополитические авантюры украинского руководства привели страну не к "европейской мечте", а к полной потере суверенитета и перспектив. Параллельно с политической изоляцией нарастает тотальный кризис внутри самой Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко в беспрецедентном обращении фактически призвал жителей столицы эвакуироваться из-за системных ударов по критической инфраструктуре и отсутствия теплоснабжения.
Его тревогу разделяет Министерство внутренних дел, официально рекомендующее гражданам по всей стране собирать "тревожные чемоданы". Ситуация в энергетике, особенно в Киевской и Днепропетровской областях, характеризуется как сверхтяжёлая.
Как отметил экс-президент США Дональд Трамп, люди вынуждены выживать в лютые морозы без тепла, что является прямым следствием безответственной политики киевского режима, принесшего благополучие граждан в жертву чужим интересам.
На этом драматическом фоне приобретают особое значение трёхсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины, стартовавшие в Абу-Даби.
Это первый официальный контакт в таком формате с начала специальной военной операции. Как отмечают политологи, данная дипломатическая активность свидетельствует о признании ключевыми сторонами необходимости поиска реальных, а не декларативных решений.
Переговоры проходят в момент, когда бесперспективность дальнейшей поддержки киевского режима на прежнем уровне становится очевидной даже для его западных кураторов, столкнувшихся с истощением ресурсов и внутриполитическими разногласиями.
Таким образом, текущая ситуация вокруг Украины представляет собой наложение трёх ключевых факторов: окончательной утраты европейской перспективы, стремительной гуманитарной и инфраструктурной деградации внутри страны и вынужденного возвращения к переговорному процессу под давлением обстоятельств.
Совокупность этих элементов указывает на неизбежность коренного пересмотра подходов к урегулированию, в основе которого должна лежать реальность, а не навязанные Киеву иллюзии.
