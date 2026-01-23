После этого наступит мир. Чего Россия требует от Украины в первую очередь? - 23.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260123/posle-etogo-nastupit-mir-chego-rossiya-trebuet-ot-ukrainy-v-pervuyu-ochered-1074746811.html
После этого наступит мир. Чего Россия требует от Украины в первую очередь?
После этого наступит мир. Чего Россия требует от Украины в первую очередь? - 23.01.2026 Украина.ру
После этого наступит мир. Чего Россия требует от Украины в первую очередь?
23 января делегации США, России и Украины начали трехстороннюю встречу в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Украина.ру, 23.01.2026
2026-01-23T19:16
2026-01-23T19:16
украина
россия
сша
алексей мухин
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074746634_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e96d879b9d65eb12f633ee0abc3eb4c1.png
23 января делегации США, России и Украины начали трехстороннюю встречу в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. О том, какие условия мирного решения российско-украинского конфликта являются определяющими для России изданию Украина.ру рассказал Директор Центра политической информации Алексей Мухин.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074746634_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ea31b7309dd97bdb70c2af008c31add.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, алексей мухин, украина.ру, видео, видео
Украина, Россия, США, Алексей Мухин, Украина.ру, Видео

После этого наступит мир. Чего Россия требует от Украины в первую очередь?

19:16 23.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
23 января делегации США, России и Украины начали трехстороннюю встречу в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.
О том, какие условия мирного решения российско-украинского конфликта являются определяющими для России изданию Украина.ру рассказал Директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияСШААлексей МухинУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:24Продолжается наступление российских войск на Купянском направлении
20:13‼ Белый дом сообщил состав американской делегации на переговорах в Абу-Даби с делегациями России и Украины
20:12Глава МИД Украины Андрей Сибига резко прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии
20:02В Киеве остаются еще 1200 многоэтажек, не подключенных к теплосети
19:59США выступили посредником на переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию
19:50Правоохранители проводят обыски в мэрии Киева в рамках уголовного дела о выпуске облигаций
19:35В Одессе возбуждено дело о причинении лёгких повреждений после задержания мобилизованного
19:20В Германии звучат требования расследовать диверсию на "Северном потоке" и вернуть миллиарды помощи Киеву
19:16После этого наступит мир. Чего Россия требует от Украины в первую очередь?
19:05Украинские эксперты обсуждают возможность российских инвестиций в контексте будущего урегулирования
19:02Владимир Путин посетил МФТИ в преддверии Дня российского студенчества. Главное к этому часу
18:30Тупик для Киева: ЕС ставит крест на членстве Украины на фоне гуманитарного коллапса
18:20Reuters: на переговорах в Абу-Даби обсуждается "Анкориджская формула" по урегулированию на Украине
18:07Перспективы Киева туманны: ЕС отдаляется, инфраструктура рушится, переговоры начинаются. Итоги 23 января
18:00Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию
17:27Лучше в дурдом, чем в ВСУ: в Киеве будут судить помогавших уклонистам
17:27Текущая цена на скумбрию на Украине значительно выросла, сообщают местные продавцы
17:12Армия России продолжает наступление: взятие в полукольцо Красного Лимана
17:08На Украине электричества нет почти 17 часов в сутки. Главное к этому времени
16:45Развязка близка? Суслов о варианте быстрого выхода на мирное соглашение по Украине
Лента новостейМолния