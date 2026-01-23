https://ukraina.ru/20260123/posle-etogo-nastupit-mir-chego-rossiya-trebuet-ot-ukrainy-v-pervuyu-ochered-1074746811.html

После этого наступит мир. Чего Россия требует от Украины в первую очередь?

После этого наступит мир. Чего Россия требует от Украины в первую очередь?

23 января делегации США, России и Украины начали трехстороннюю встречу в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Украина.ру, 23.01.2026

23 января делегации США, России и Украины начали трехстороннюю встречу в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. О том, какие условия мирного решения российско-украинского конфликта являются определяющими для России изданию Украина.ру рассказал Директор Центра политической информации Алексей Мухин.

