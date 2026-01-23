Развязка близка? Суслов о варианте быстрого выхода на мирное соглашение по Украине - 23.01.2026 Украина.ру
Развязка близка? Суслов о варианте быстрого выхода на мирное соглашение по Украине
Развязка близка? Суслов о варианте быстрого выхода на мирное соглашение по Украине
2026-01-23T16:45
2026-01-23T17:01
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал о перспективах "Совета мира", создаваемого президентом США Дональдом Трампом, о значении этой структуры в новом мироустройстве, а также сделал неутешительные выводы о политическом и экономическом будущем стран Европы: 00:26 - Что такое "Совет мира" и как его создание отразится на глобальном переделе?05:55 - Взнос России в "Совет мира"; 08:52 - Почему не подходит площадка ООН? 10:33 - О ситуации с Гренландией и Венесуэлой; 13:51 - О вероятности мировой войны из-за наскоков Трампа; 18:28 - Урегулирование украинского конфликта; 21:49 - Перспективы европейской экономики. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру
Развязка близка? Суслов о варианте быстрого выхода на мирное соглашение по Украине

16:45 23.01.2026 (обновлено: 17:01 23.01.2026)
 
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал о перспективах "Совета мира", создаваемого президентом США Дональдом Трампом, о значении этой структуры в новом мироустройстве, а также сделал неутешительные выводы о политическом и экономическом будущем стран Европы:
00:26 - Что такое "Совет мира" и как его создание отразится на глобальном переделе?
05:55 - Взнос России в "Совет мира";
08:52 - Почему не подходит площадка ООН?
10:33 - О ситуации с Гренландией и Венесуэлой;
13:51 - О вероятности мировой войны из-за наскоков Трампа;
18:28 - Урегулирование украинского конфликта;
21:49 - Перспективы европейской экономики.
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
