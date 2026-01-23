https://ukraina.ru/20260123/frantsuzskoy-pressoy-vyyavlen-edinstvennyy-evropeets-sposobnyy-povliyat-na-volyu-amerikanskogo-1074718986.html

Французской прессой выявлен "единственный европеец, способный повлиять на волю американского президента"

Западные СМИ придерживаются разных мнений о единственном человеке, который может повлиять на принятие решений президентом США Дональдом Трампом. Свою версию 23 января представила французская газета Le Figaro

Генсек НАТО Марк Рютте - "человек, который шепчет на ухо Дональду Трампу" и реально влияет на принятие управленческих решений нынешним главой Белого дома, считает французское издание.Оно посвятило отношениям Рютте с Трампом публикацию с цитированием их переписки, похожей на любовную."Не могу дождаться встречи с тобой!", - написал Рютте президенту США. Генсека НАТО "высмеивали за безудержную лесть в адрес Дональда Трампа", сказано в статье. Там также утверждается, что Рютте - это тот самый "единственный европеец, способный повлиять на волю американского президента". В попытке обоснования такого вывода сказано, что именно после встречи с генсеком НАТО на форуме в Давосе президент США объявил о своем резком изменении позиции по Гренландии и тарифам в отношении европейских стран, .В четверг вечером Трамп неожиданно объявил в своей социальной сети Truth Social, что "разработал рамочное соглашение по Гренландии" с ним, а затем незамедлительно отозвал свою угрозу ввести 10-процентную пошлину с 1 февраля на импорт из восьми европейских стран. "Генеральному секретарю НАТО удалось убедить президента США отказаться от угроз аннексии Гренландии", - подчёркнуто в статье французской газеты. Согласно официальной биографии нынешнего генсека НАТО, он не женат и детей у него нет. Ранее в западной прессе единственным приятным Трампу в общении европейским политиком назывался президент Финляндии Александер Стубб. Также стало известно, что Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - PoliticoБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры по Украине, провалы ВСУ, добивающий энергокризис. Хроника событий на утро 23 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

