Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится объединиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони для совместного управления Евросоюзом (ЕС), поскольку союз Германии и Франции "начал давать сбои", сообщает Politico

"[В наших] двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией. <...> Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе <...>. Между ними отличная химия", — заявил депутат от партии "Братья Италии".Также один высокопоставленный чиновник из правительства Германии подчеркнул, что на Италию можно положиться.Как отметили в материале, Берлин сейчас нечасто говорит так же о своих французских коллегах.При этом еще весной прошлого года Politico писало о другом раскладе: тогда говорилось, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы нашел "родственную душу" в Мерце. Подчеркивалось, что политики легко находят общий язык благодаря схожему прошлому и общим культурным симпатиям.Подробнее о канцлере - в материале "Пьяница", "придурок", "худший канцлер за всю историю": как немцы относятся к Мерцу на сайте Украина.ру.

2026

