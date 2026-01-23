https://ukraina.ru/20260123/merts-khochet-obedinitsya-s-meloni-chtoby-upravlyat-evrosoyuzom---politico-1074718416.html
Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico
Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico - 23.01.2026 Украина.ру
Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится объединиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони для совместного управления Евросоюзом (ЕС), поскольку союз Германии и Франции "начал давать сбои", сообщает Politico
2026-01-23T11:04
2026-01-23T11:04
2026-01-23T11:04
новости
германия
италия
франция
фридрих мерц
джорджи мелони
эммануэль макрон
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_cee68e09585471c4353d5677b6fc7b60.jpg
"[В наших] двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией. <...> Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе <...>. Между ними отличная химия", — заявил депутат от партии "Братья Италии".Также один высокопоставленный чиновник из правительства Германии подчеркнул, что на Италию можно положиться.Как отметили в материале, Берлин сейчас нечасто говорит так же о своих французских коллегах.При этом еще весной прошлого года Politico писало о другом раскладе: тогда говорилось, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы нашел "родственную душу" в Мерце. Подчеркивалось, что политики легко находят общий язык благодаря схожему прошлому и общим культурным симпатиям.Подробнее о канцлере - в материале "Пьяница", "придурок", "худший канцлер за всю историю": как немцы относятся к Мерцу на сайте Украина.ру.
германия
италия
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_104:0:1031:695_1920x0_80_0_0_489c3f63e3de7167d7ba353efe18bb31.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, италия, франция, фридрих мерц, джорджи мелони, эммануэль макрон, ес, украина.ру
Новости, Германия, Италия, Франция, Фридрих Мерц, Джорджи Мелони, Эммануэль Макрон, ЕС, Украина.ру
Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится объединиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони для совместного управления Евросоюзом (ЕС), поскольку союз Германии и Франции "начал давать сбои", сообщает Politico
"[В наших] двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией. <...> Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе <...>. Между ними отличная химия", — заявил депутат от партии "Братья Италии".
Также один высокопоставленный чиновник из правительства Германии подчеркнул, что на Италию можно положиться.
Как отметили в материале, Берлин сейчас нечасто говорит так же о своих французских коллегах.
"Франция более красноречива, но Италия гораздо более прагматична", — указал депутат от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер.
При этом еще весной прошлого года Politico писало о другом раскладе: тогда говорилось, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы нашел "родственную душу" в Мерце. Подчеркивалось, что политики легко находят общий язык благодаря схожему прошлому и общим культурным симпатиям.