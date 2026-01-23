Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico - 23.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260123/merts-khochet-obedinitsya-s-meloni-chtoby-upravlyat-evrosoyuzom---politico-1074718416.html
Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico
Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico - 23.01.2026 Украина.ру
Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится объединиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони для совместного управления Евросоюзом (ЕС), поскольку союз Германии и Франции "начал давать сбои", сообщает Politico
2026-01-23T11:04
2026-01-23T11:04
новости
германия
италия
франция
фридрих мерц
джорджи мелони
эммануэль макрон
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_cee68e09585471c4353d5677b6fc7b60.jpg
"[В наших] двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией. &lt;...&gt; Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе &lt;...&gt;. Между ними отличная химия", — заявил депутат от партии "Братья Италии".Также один высокопоставленный чиновник из правительства Германии подчеркнул, что на Италию можно положиться.Как отметили в материале, Берлин сейчас нечасто говорит так же о своих французских коллегах.При этом еще весной прошлого года Politico писало о другом раскладе: тогда говорилось, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы нашел "родственную душу" в Мерце. Подчеркивалось, что политики легко находят общий язык благодаря схожему прошлому и общим культурным симпатиям.Подробнее о канцлере - в материале "Пьяница", "придурок", "худший канцлер за всю историю": как немцы относятся к Мерцу на сайте Украина.ру.
германия
италия
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_104:0:1031:695_1920x0_80_0_0_489c3f63e3de7167d7ba353efe18bb31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, италия, франция, фридрих мерц, джорджи мелони, эммануэль макрон, ес, украина.ру
Новости, Германия, Италия, Франция, Фридрих Мерц, Джорджи Мелони, Эммануэль Макрон, ЕС, Украина.ру

Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico

11:04 23.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится объединиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони для совместного управления Евросоюзом (ЕС), поскольку союз Германии и Франции "начал давать сбои", сообщает Politico
"[В наших] двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией. <...> Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе <...>. Между ними отличная химия", — заявил депутат от партии "Братья Италии".
Также один высокопоставленный чиновник из правительства Германии подчеркнул, что на Италию можно положиться.
Как отметили в материале, Берлин сейчас нечасто говорит так же о своих французских коллегах.

"Франция более красноречива, но Италия гораздо более прагматична", — указал депутат от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер.

При этом еще весной прошлого года Politico писало о другом раскладе: тогда говорилось, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы нашел "родственную душу" в Мерце. Подчеркивалось, что политики легко находят общий язык благодаря схожему прошлому и общим культурным симпатиям.
Подробнее о канцлере - в материале "Пьяница", "придурок", "худший канцлер за всю историю": как немцы относятся к Мерцу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияИталияФранцияФридрих МерцДжорджи МелониЭммануэль МакронЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07В интернете неистово троллят террориста и экстремиста Буданова, за его угодливую и помпезную позу на встрече с Трампом
11:55Французской прессой выявлен "единственный европеец, способный повлиять на волю американского президента"
11:54Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби
11:40УФСБ по Тульской области пресекло попытку мошенничества в отношении жены воюющего военнослужащего
11:38Европа перешла Рубикон в отношениях с США - Politico
11:04Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico
10:54Итоги встречи Трампа с Зеленским
10:52Штурмовики российской группировки "Север" освободили Симиновку
10:50Какой удар ВС России опрокинет энергетику и железную дорогу на Украине — Насонов
10:48В Крыму задержаны диверсанты, работавшие на Украину
10:43США направляют авианосную группу на Ближний Восток. Главное к этому часу
10:40Трамп договаривается о запрете доступа России и Китая к ресурсам Гренландии
10:40Конец эпохи "романтиков с большой дороги"
10:31Поездка в Давос стала большой неудачей для Зеленского - FT
10:03Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 января
10:00Переговоры по Украине, провалы ВСУ, добивающий энергокризис. Хроника событий на утро 23 января
09:54Изюмское направление: ВС РФ продолжают наступление
09:36"Пакет процветания" для Украины почти готов — глава ЕК
09:27В Алтайском крае двоих подростков обвинили в диверсии
09:23Глава МИД Ирана назвал Зеленского клоуном
Лента новостейМолния