Ирина Алкснис: Европа ждет осеннего разгрома Трампа, чтобы сохранить единство Запада - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/irina-alksnis-evropa-zhdet-osennego-razgroma-trampa-chtoby-sokhranit-edinstvo-zapada-1074625208.html
Ирина Алкснис: Европа ждет осеннего разгрома Трампа, чтобы сохранить единство Запада
Ирина Алкснис: Европа ждет осеннего разгрома Трампа, чтобы сохранить единство Запада - 21.01.2026 Украина.ру
Ирина Алкснис: Европа ждет осеннего разгрома Трампа, чтобы сохранить единство Запада
Европейцы будут следовать выбранной линии, то есть тянуть время. Им нужно дотянуть до осени в надежде на то, что Трамп разгромно проиграет промежуточные выборы и Палату представителей возьмут под контроль антитрамповские силы, которые свяжут его по рукам и ногам по большей части политических вопросов и значительной части внутренних.
2026-01-21T17:00
2026-01-21T17:16
интервью
сша
европа
украина
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
совет мира
украина.ру
миа "россия сегодня"
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049559930_28:0:874:476_1920x0_80_0_0_d7f2d9960689221e9da7249230fa1cca.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель МИА "Россия Сегодня" Ирина Алкснис.Президент США Дональд Трамп добивается создания Совета мира, который будет заниматься разрешением конфликтов в мире в целом. К 21 января приглашения приняли Аргентина, Азербайджан, Армения, Венгрия, Казахстан, Марокко, ОАЭ, Вьетнам и ещё ряд стран.- Ирина Александровна, что означает для международной политики создание так называемого Совета мира, на котором настаивает Трамп?- У меня скептическое отношение по поводу перспектив этой организации, но могу только пожелать всяческих успехов Дональду Трампу в его деструктивных усилиях по разрушению западного единства.- Возможно, Трамп, наоборот, хочет сплотить Запад, но уже на новых основаниях?- Он хочет добиться максимального подчинения, вплоть до рабского, о чем накануне говорил бельгийский премьер-министр (Барт де Вевер, рассуждая о зависимости ЕС от США, заявил, что быть счастливым вассалом - одно, а несчастным рабом - несколько другое- ред.). Трампу не нужны младшие партнеры или даже вассалы. Ему нужны те, кто будет беспрекословно подчиняться. Европа сопротивляется, и Трамп добьется лишь серьезного противостояния.- Как далеко может зайти развал западной системы в связи с кризисом вокруг Гренландии? Могут ли европейцы избавиться от американских военных баз?- Европейцы будут следовать выбранной линии, то есть тянуть время. Им нужно дотянуть до осени в надежде на то, что Трамп разгромно проиграет промежуточные выборы и Палату представителей возьмут под контроль антитрамповские силы, которые свяжут его по рукам и ногам по большей части политических вопросов и значительной части внутренних.Это единственная надежда Европа удержать развитие ситуации в более-менее приемлемом для нее русле.- Будет ли вопрос Гренландии закрыт Трампом до осенних выборов?- Для Трампа это критически важно. Он слишком высоко задрал планку и поднял ставки. При этом американское общество является противником военной операции. Подобные инициативы воспринимаются как опасная авантюра. Поэтому Трампу нужна чистая победа, которую он может предъявить американскому обществу. Тянуть до осени – давать огромные козыри своим противникам, открывая себе путь к разгрому на промежуточных выборах.- Похоже, что и европейцы отступать не собираются. Тогда у Трампа остается один путь – военное вторжение.- Даже если начнется военная операция, вряд ли кто-то будет оказывать сопротивление. Тем не менее ситуация остается двусмысленной. Это не Венесуэла, где США похитили президента и сейчас пытаются договариваться с властями.В случае с Гренландией Трамп предполагает взятие под острова под полный контроль. И это нетривиальная задача даже при отсутствии военного сопротивления.- Какой мотив у американского президента является ведущим, когда речь идет об аннексии Гренландии?- На Гренландии сошлось все. От его личных амбиций, то есть желание стать одним из великих президентов США, решение геостратегических вопросов, резкое усиление США в Арктической зоне, контроль над ценными ресурсами. Значимость Гренландии именно в том, что Трамп выиграет очень многое и многое сможет предъявить своей оппозиции.- Конфликт Европы и Трампа из-за Гренландии сорвал планы по заключению в Давосе договора об экономической поддержке Украины. Насколько это критично для миротворческой позиции Трампа?- Развитие ситуации на Украине тоже вполне устраивает Трампа. Для него это не горящая проблема. Он занял позицию дистанцирования и перекладывания полной ответственности на Европу. Провалы на миротворческом треке на Украине для него не критичны. Гренландия способна перекрыть любые огрехи. Даже Урсуле фон дер Ляйен не удается вернуть теме Украины первостепенное значение.- Насколько значительной будет угроза российской Арктике в случае аннексии Гренландии?- Само по себе обладание Гренландией не решит для США проблему присутствия в Арктике, потому что у них нет ледокольного флота. Чтобы укрепиться в Арктике США придется построить ледокольный флот, а это не такая простая задача. Тем не менее российское руководство полагает, что с Трампом проще вести переговоры, чем с европейскими лидерами, которые в своей русофобии потеряли всякую рациональность и чувство самосохранения.Также на эту тему - Гора, которая рожает мышей: во что превратился форум в Давосе.
https://ukraina.ru/20260121/vsya-vlast-sovetu-predsedatel-tramp-sozdaet-ubiytsu-oon-1074608736.html
сша
европа
украина
давос
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049559930_105:0:740:476_1920x0_80_0_0_967d6f9a98bb4be6f61d6a4e36d30f63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, европа, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, совет мира, украина.ру, миа "россия сегодня", украина.ру, давос, русофобия, сми
Интервью, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Совет мира, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Украина.ру, Давос, Русофобия, СМИ

Ирина Алкснис: Европа ждет осеннего разгрома Трампа, чтобы сохранить единство Запада

17:00 21.01.2026 (обновлено: 17:16 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Александр НатрускинИрина Алкснис интервью
Ирина Алкснис интервью - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Европейцы будут следовать выбранной линии, то есть тянуть время. Им нужно дотянуть до осени в надежде на то, что Трамп разгромно проиграет промежуточные выборы и Палату представителей возьмут под контроль антитрамповские силы, которые свяжут его по рукам и ногам по большей части политических вопросов и значительной части внутренних.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель МИА "Россия Сегодня" Ирина Алкснис.
Президент США Дональд Трамп добивается создания Совета мира, который будет заниматься разрешением конфликтов в мире в целом. К 21 января приглашения приняли Аргентина, Азербайджан, Армения, Венгрия, Казахстан, Марокко, ОАЭ, Вьетнам и ещё ряд стран.
- Ирина Александровна, что означает для международной политики создание так называемого Совета мира, на котором настаивает Трамп?
- У меня скептическое отношение по поводу перспектив этой организации, но могу только пожелать всяческих успехов Дональду Трампу в его деструктивных усилиях по разрушению западного единства.
- Возможно, Трамп, наоборот, хочет сплотить Запад, но уже на новых основаниях?
- Он хочет добиться максимального подчинения, вплоть до рабского, о чем накануне говорил бельгийский премьер-министр (Барт де Вевер, рассуждая о зависимости ЕС от США, заявил, что быть счастливым вассалом - одно, а несчастным рабом - несколько другое- ред.). Трампу не нужны младшие партнеры или даже вассалы. Ему нужны те, кто будет беспрекословно подчиняться. Европа сопротивляется, и Трамп добьется лишь серьезного противостояния.
- Как далеко может зайти развал западной системы в связи с кризисом вокруг Гренландии? Могут ли европейцы избавиться от американских военных баз?
- Европейцы будут следовать выбранной линии, то есть тянуть время. Им нужно дотянуть до осени в надежде на то, что Трамп разгромно проиграет промежуточные выборы и Палату представителей возьмут под контроль антитрамповские силы, которые свяжут его по рукам и ногам по большей части политических вопросов и значительной части внутренних.
Это единственная надежда Европа удержать развитие ситуации в более-менее приемлемом для нее русле.
Трамп как архитектор многополярного мира - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
12:38
Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООНДональд Трамп продолжает наводить шорох в общемировых масштабах. На этот раз он намерен создать так называемый Совет мира, который многие уже сейчас трактуют как попытку окончательно добить сложившуюся систему международных отношений
- Будет ли вопрос Гренландии закрыт Трампом до осенних выборов?
- Для Трампа это критически важно. Он слишком высоко задрал планку и поднял ставки. При этом американское общество является противником военной операции. Подобные инициативы воспринимаются как опасная авантюра. Поэтому Трампу нужна чистая победа, которую он может предъявить американскому обществу. Тянуть до осени – давать огромные козыри своим противникам, открывая себе путь к разгрому на промежуточных выборах.
- Похоже, что и европейцы отступать не собираются. Тогда у Трампа остается один путь – военное вторжение.
- Даже если начнется военная операция, вряд ли кто-то будет оказывать сопротивление. Тем не менее ситуация остается двусмысленной. Это не Венесуэла, где США похитили президента и сейчас пытаются договариваться с властями.
В случае с Гренландией Трамп предполагает взятие под острова под полный контроль. И это нетривиальная задача даже при отсутствии военного сопротивления.
- Какой мотив у американского президента является ведущим, когда речь идет об аннексии Гренландии?
- На Гренландии сошлось все. От его личных амбиций, то есть желание стать одним из великих президентов США, решение геостратегических вопросов, резкое усиление США в Арктической зоне, контроль над ценными ресурсами. Значимость Гренландии именно в том, что Трамп выиграет очень многое и многое сможет предъявить своей оппозиции.
- Конфликт Европы и Трампа из-за Гренландии сорвал планы по заключению в Давосе договора об экономической поддержке Украины. Насколько это критично для миротворческой позиции Трампа?
- Развитие ситуации на Украине тоже вполне устраивает Трампа. Для него это не горящая проблема. Он занял позицию дистанцирования и перекладывания полной ответственности на Европу. Провалы на миротворческом треке на Украине для него не критичны. Гренландия способна перекрыть любые огрехи. Даже Урсуле фон дер Ляйен не удается вернуть теме Украины первостепенное значение.
- Насколько значительной будет угроза российской Арктике в случае аннексии Гренландии?
- Само по себе обладание Гренландией не решит для США проблему присутствия в Арктике, потому что у них нет ледокольного флота. Чтобы укрепиться в Арктике США придется построить ледокольный флот, а это не такая простая задача. Тем не менее российское руководство полагает, что с Трампом проще вести переговоры, чем с европейскими лидерами, которые в своей русофобии потеряли всякую рациональность и чувство самосохранения.
Также на эту тему - Гора, которая рожает мышей: во что превратился форум в Давосе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюСШАЕвропаУкраинаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенСовет мираУкраина.руМИА "Россия сегодня"Украина.руДавосРусофобияСМИ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Очки Макрона в Давосе и бегство из Киева: главные новости среды
18:02На Украине ужесточат мобилизацию: Верховная Рада расширила полномочия поселковых военкоматов
18:00От шоу в Давосе до гуманитарной катастрофы в Киеве: распад Украины и западного единства. Итоги 21 января
17:57Зеленский в ловушке собственной пропаганды: как отказ от Давоса обернулся дипломатическим фиаско
17:50Вслед за «Макдоналдсами» отсутствие электричества ломает и другие столпы «незалежности»
17:46Зачем Трампу нужен "Совет мира"?
17:17Краснолиманский участок: ВС РФ выбивают ВСУ из Александровки
17:11Молдавия входит в Румынию, Украина продается, почему в Евросоюзе решили выпить
17:08Трамп приказал Европе меняться. Высказывания американского президента в Давосе
17:05Максим Равреба: Украинские беженцы, которые попадают в Белоруссию, хотели бы связать свою жизнь с Россией
17:02После скандала Миндича: и.о. главы "Укрэнерго" Брехт погиб при странных обстоятельствах
17:00Ирина Алкснис: Европа ждет осеннего разгрома Трампа, чтобы сохранить единство Запада
16:55Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России
16:54Чем закончился конфликт военных ВСУ и мажоров в Кременце
16:48Европейцам не следует отвлекаться на тему захвата Гренландии: генсек НАТО поведал, что делать
16:43Операция "Джордж Флойд-2". Старт
16:38Общака больше нет: Давос открывает карты
16:29По делу об убийстве генерала Кириллова вынесен приговор четырем фигурантам
16:22Новости "зелёной энергетики": сообщников Зеленского и Ермака снова поймали на воровстве из бюджета
16:16На Украине топят квартиры русскими книгами - пример подали дочери советских композиторов и писателей
Лента новостейМолния