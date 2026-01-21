https://ukraina.ru/20260121/irina-alksnis-evropa-zhdet-osennego-razgroma-trampa-chtoby-sokhranit-edinstvo-zapada-1074625208.html

Ирина Алкснис: Европа ждет осеннего разгрома Трампа, чтобы сохранить единство Запада

Ирина Алкснис: Европа ждет осеннего разгрома Трампа, чтобы сохранить единство Запада - 21.01.2026 Украина.ру

Ирина Алкснис: Европа ждет осеннего разгрома Трампа, чтобы сохранить единство Запада

Европейцы будут следовать выбранной линии, то есть тянуть время. Им нужно дотянуть до осени в надежде на то, что Трамп разгромно проиграет промежуточные выборы и Палату представителей возьмут под контроль антитрамповские силы, которые свяжут его по рукам и ногам по большей части политических вопросов и значительной части внутренних.

2026-01-21T17:00

2026-01-21T17:00

2026-01-21T17:16

интервью

сша

европа

украина

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

совет мира

украина.ру

миа "россия сегодня"

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049559930_28:0:874:476_1920x0_80_0_0_d7f2d9960689221e9da7249230fa1cca.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель МИА "Россия Сегодня" Ирина Алкснис.Президент США Дональд Трамп добивается создания Совета мира, который будет заниматься разрешением конфликтов в мире в целом. К 21 января приглашения приняли Аргентина, Азербайджан, Армения, Венгрия, Казахстан, Марокко, ОАЭ, Вьетнам и ещё ряд стран.- Ирина Александровна, что означает для международной политики создание так называемого Совета мира, на котором настаивает Трамп?- У меня скептическое отношение по поводу перспектив этой организации, но могу только пожелать всяческих успехов Дональду Трампу в его деструктивных усилиях по разрушению западного единства.- Возможно, Трамп, наоборот, хочет сплотить Запад, но уже на новых основаниях?- Он хочет добиться максимального подчинения, вплоть до рабского, о чем накануне говорил бельгийский премьер-министр (Барт де Вевер, рассуждая о зависимости ЕС от США, заявил, что быть счастливым вассалом - одно, а несчастным рабом - несколько другое- ред.). Трампу не нужны младшие партнеры или даже вассалы. Ему нужны те, кто будет беспрекословно подчиняться. Европа сопротивляется, и Трамп добьется лишь серьезного противостояния.- Как далеко может зайти развал западной системы в связи с кризисом вокруг Гренландии? Могут ли европейцы избавиться от американских военных баз?- Европейцы будут следовать выбранной линии, то есть тянуть время. Им нужно дотянуть до осени в надежде на то, что Трамп разгромно проиграет промежуточные выборы и Палату представителей возьмут под контроль антитрамповские силы, которые свяжут его по рукам и ногам по большей части политических вопросов и значительной части внутренних.Это единственная надежда Европа удержать развитие ситуации в более-менее приемлемом для нее русле.- Будет ли вопрос Гренландии закрыт Трампом до осенних выборов?- Для Трампа это критически важно. Он слишком высоко задрал планку и поднял ставки. При этом американское общество является противником военной операции. Подобные инициативы воспринимаются как опасная авантюра. Поэтому Трампу нужна чистая победа, которую он может предъявить американскому обществу. Тянуть до осени – давать огромные козыри своим противникам, открывая себе путь к разгрому на промежуточных выборах.- Похоже, что и европейцы отступать не собираются. Тогда у Трампа остается один путь – военное вторжение.- Даже если начнется военная операция, вряд ли кто-то будет оказывать сопротивление. Тем не менее ситуация остается двусмысленной. Это не Венесуэла, где США похитили президента и сейчас пытаются договариваться с властями.В случае с Гренландией Трамп предполагает взятие под острова под полный контроль. И это нетривиальная задача даже при отсутствии военного сопротивления.- Какой мотив у американского президента является ведущим, когда речь идет об аннексии Гренландии?- На Гренландии сошлось все. От его личных амбиций, то есть желание стать одним из великих президентов США, решение геостратегических вопросов, резкое усиление США в Арктической зоне, контроль над ценными ресурсами. Значимость Гренландии именно в том, что Трамп выиграет очень многое и многое сможет предъявить своей оппозиции.- Конфликт Европы и Трампа из-за Гренландии сорвал планы по заключению в Давосе договора об экономической поддержке Украины. Насколько это критично для миротворческой позиции Трампа?- Развитие ситуации на Украине тоже вполне устраивает Трампа. Для него это не горящая проблема. Он занял позицию дистанцирования и перекладывания полной ответственности на Европу. Провалы на миротворческом треке на Украине для него не критичны. Гренландия способна перекрыть любые огрехи. Даже Урсуле фон дер Ляйен не удается вернуть теме Украины первостепенное значение.- Насколько значительной будет угроза российской Арктике в случае аннексии Гренландии?- Само по себе обладание Гренландией не решит для США проблему присутствия в Арктике, потому что у них нет ледокольного флота. Чтобы укрепиться в Арктике США придется построить ледокольный флот, а это не такая простая задача. Тем не менее российское руководство полагает, что с Трампом проще вести переговоры, чем с европейскими лидерами, которые в своей русофобии потеряли всякую рациональность и чувство самосохранения.Также на эту тему - Гора, которая рожает мышей: во что превратился форум в Давосе.

https://ukraina.ru/20260121/vsya-vlast-sovetu-predsedatel-tramp-sozdaet-ubiytsu-oon-1074608736.html

сша

европа

украина

давос

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, европа, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, совет мира, украина.ру, миа "россия сегодня", украина.ру, давос, русофобия, сми