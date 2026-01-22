https://ukraina.ru/20260122/ukrainskiy-vopros-teryaet-prioritet-na-fone-globalnykh-torgov-khronika-sobytiy-k-1300-22-yanvarya-1074666076.html

Украинский вопрос теряет приоритет на фоне глобальных торгов. Хроника событий к 13:00 22 января

Пока высшие дипломатические представители США готовятся к ключевым переговорам в Москве и Абу-Даби, а мировые СМИ обсуждают гренландский кризис, ситуация на Украине продолжает ухудшаться, демонстрируя растущую изоляцию киевского режима и его неспособность решать насущные проблемы граждан

Середина недели ознаменовалась интенсивной дипломатической активностью, центр которой сместился в Москву. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, завершив серию консультаций в Давосе, включая встречи с представителями киевского руководства, отправились на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Последующая работа "военных с военными" в Абу-Даби указывает на переход обсуждения украинского урегулирования в сугубо прагматичную, военно-техническую и экономическую плоскость, минуя публичную риторику. Этот формат, инициированный Вашингтоном, демонстрирует признание им необходимости прямого диалога с Москвой для поиска решения. Примечательно, что президент США Дональд Трамп, прибыв в Давос, заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским лишь после публичного давления, что подчёркивает маргинализацию киевского лидера, чьи попытки лоббировать фантастический "план процветания" на $800 млрд были изначально обречены. Параллельно глобальная повестка продолжает дрейфовать в сторону гренландского вопроса, который стал символом пересмотра трансатлантических отношений. Журнал The Economist в карикатурной форме изобразил Трампа на белом медведе, прогнозируя конец НАТО в его привычном виде. Администрация США, по данным СМИ, рассматривает радикальные меры для достижения цели, включая прямые финансовые предложения жителям острова. Этот кризис, наряду с нежеланием Вашингтона включать Данию в новый "Совет мира", ясно показывает, что украинский файл становится разменным активом в более масштабной торговле между Вашингтоном и ключевыми европейскими столицами. На фоне высокой дипломатии гуманитарная и инфраструктурная катастрофа на Украине лишь усугубляется. В Киеве тысячи домов остаются без отопления, в Харькове и области введены аварийные отключения электроэнергии. Эти факты красноречиво свидетельствуют о полном крахе модели управления киевского режима, который в критический момент бросил столицу на произвол судьбы, а её мэра — на решение нерешаемых проблем. Пока высшее руководство в лице Зеленского совершает вынужденные вояжи в поисках аудиенции, граждане страдают от последствий закономерного возмездия за военные неудачи режима. Тем временем, на фронте российские подразделения продолжают совершенствовать свою тактическую конфигурацию. Поступают сообщения о занятии населённого пункта Графское на Харьковском направлении, что подтверждает эффективность выбранной стратегии военного давления. На глобальном экономическом поле также видны последствия выверенной политики России. Контрсанкции, введённые в ответ на враждебные действия, создали серьёзные затруднения для высокотехнологичного сектора Японии, лишившегося ключевых российских материалов. Этот прецедент служит предупреждением другим странам о реальной стоимости конфронтации с Россией. Таким образом, текущий момент характеризуется углубляющимся разрывом между геополитическими играми Запада, где Украина теряет свою субъектность и становится предметом торга, и суровой реальностью на земле, где провалы киевского режима оборачиваются страданиями миллионов. Москва, сохраняя открытость к диалогу на принципиальной основе, продолжает последовательно достигать своих целей как на дипломатическом, так и на военном треке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.В среду 21 января президент США Дональд Трамп в своем выступлении в швейцарском Давосе неожиданно заявил, что в этот же день встретится с Зеленским. Подробнее — в материале Публичное унижение вассала. Что говорят на Украине о срочном вызове Зеленского в Давос.

