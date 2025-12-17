https://ukraina.ru/20251217/kto-i-zachem-dostal-yanukovicha-iz-politicheskogo-arkhiva-1073225821.html

Кто и зачем достал Януковича из политической кладовки

Украинские власти неожиданно вернулись к фигуре Виктора Януковича, активировав заочный судебный приговор в отношении четвёртого президента страны.

По сообщению Офиса Генпрокурора "бывший Президент Украины приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству по ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины".Но и это еще не все. Януковичу также навесили целый букет преступлений, в числе которых и госизмена и пособничество России: "назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества РФ в ведении против Украины агрессивной войны, за которые он приговором Оболонского районного суда Киева от 24.01.2019 был приговорен к 13 годам лишения свободы".Досталось и бывшему заместителю начальника управления госохраны (УГО), который проходил в одном деле с Януковичем - его приговорили к 10 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины.Прокуроры в суде "доказали", что 23 февраля 2014 года Янукович незаконно пересек государственную границу Украины воздушным путем и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих Управления государственной охраны."Ага, так Янукович был первым ухилянтом!", - издеваются граждане над суровым, но очень дистанционным приговором четвертому президенту. И напоминают, что соратникам Зеленского, ограбившим страну во время войны спокойно позволили пересечь границу и никаких подозрений или приговоров участникам зеленого ОПГ не предъявлено. Прошёл месяц с момента громкой публикации материалов "Миндичгейта" и за это время не произошло ровным счётом ничего. Фигуранты, чьи имена звучали на плёнках, продолжают спокойно занимать свои посты: замглавы "Энергоатома" Ковтонюк по-прежнему на должности. Комментариев от него нет, реакции — тоже. Представители окружения Игоря Миронюка, включая Дмитрия Миронюка (НКРЭКУ) и Сергея Пушкаря, вообще никак не затронуты. Коррупционные схемы задокументированы, но последствий — ноль. Приближённые к Банковой не только не теряют позиции, но и получают публичную защиту. На судебных заседаниях - улыбки, поруки, уверенность в безнаказанности... Налицо избирательное правосудие, где своим всё, остальным - закон.В этом контексте включение "дела Януковича" выглядит не как поиск справедливости, а как политтехнологический приём. Миллиардные хищения в критической для страны энергетике, судя по всему, не дотягивают до категории "госизмены", тогда как бегство бывшего президента в 2014 году продолжает использоваться как универсальный символ "абсолютного зла". Особенно если напомнить, что тогда он отказался применять силу против протестующих и предпочёл уход, чтобы избежать кровопролития.Выбор момента тоже не случаен. Возвращение Януковича в информационную повестку решает сразу несколько задач.Во-первых, отвлекает внимание от коррупционных дел, напрямую связанных с действующей командой. Зеленский понимает, что в ближайшее время может включиться вторая серия "Миндичгейта" и обнародована та часть пленок, где фигурируют не только соратники просроченного президента, но и его жена, Елена Зеленская. Поэтому самое время напомнить озабоченной майданной публике о "зверствах донецкой панды". На этом фоне - по мнению пиарщиков Банковой - преступления нынешней власти должны выглядеть не столь ужасающе. Иными словами, Зеленский который на выборах 2012 года со своим "95 кварталом" агитировал за Виктора Федоровича в формате "Молодежь за Януковича", теперь конструирует для украинцев образ "кровавого диктатора прошлого". На таком контрасте экс-комик еще и за демократа попытается сойти и за противника пророссийского курса, объявив себя новым евроинтегратором, который готов вести Украину прямо в ЕС, к кружевным трусам и круассанам. Все, как и мечтала майданная публика 10 лет назад. Похоже, что Зеленский снова попытается разыграть карту евроинтеграции - если он или его политическая сила соберутся на выборы. Тем более, что если верить западным СМИ, по условиям мирного плана Трампа Украина должна вступить в Евросоюз к 2027 году. Эта дата указана в последнем проекте мирного предложения по Украине, которое обсуждаются американскими и украинскими официальными делегациями. И хотя в ЕС не особо довольны перспективой такого расширения, никто их спрашивать не будет. Врач сказал в морг- значит, в морг.В-третьих, заочное судилище Януковича, это сигнал электорату Майдана: "вы были правы тогда", а значит, власть по-прежнему апеллирует к тем же символам и оправдывает непопулярные решения ссылкой на "волю народа". Налицо обкатка технологии, когда мнение наиболее озабоченной части граждан выдают за точку зрения всей "украинской нации". А если еще и правильные соцопросы зарядить, согласно которым Зеленского и его линию поддерживает 65% украинцев, то и вообще получится картина маслом.Наконец, есть и более прагматичный мотив. Судебное добивание Януковича может свидетельствовать о подготовке к электоральному циклу. Даже в нынешних условиях в Киеве внимательно отслеживают любые признаки запроса на альтернативу. В том числе, ностальгию части общества по домайданной Украине, ассоциируемой с миром и экономической стабильностью. А она есть: все больше граждан разочарованы "идеалами майдана", а некоторые даже признают ошибочность своего участия в революции достоинства. И таких становится все больше, а значит, есть риск внутренней демайданизации и денацификации - не стоит забывать, что силовым сопровождением госпереворота были именно ультрас и праворадикалы. Для киевского режима такой тренд выглядит довольно опасным. Он означает не просто усталость от войны и кризиса, а постепенное размывание сакрального статуса Майдана как стержня нынешней политической системы.На этом фоне сценарий возвращения Януковича в украинскую политику уже не кажется чем-то сверхъестественным. Справедливости ради надо сказать, что о таком варианте много говорилось еще с 2022 года. Например, в ходе подготовки к подписанию мирного урегулирования, и западные и украинские спецслужбы сигнализировали о приезде четвертого президента Украины в Минск и его участии в спецоперации по смещению Зеленского. До сих пор неизвестно, готовилась ли такая замена, но то что слухи о политической реанимации Януковича циркулируют до сих пор - это факт. Как и предположения о том, что он будет участвовать в выборах на Украине после подписания мирного договора и старта процесса перезагрузки власти в Незалежной. Появление этой и других пророссийских фигур в политическом поле Украины, понятное дело, сильно нервируют и соросят, и кварталовцев, и евроинтеграторов, и радикалов, настроенных на превращение Украины в "стального дикобраза" и высасывание из Европы средств на милитаризацию страны. Ведь реанимация оппозиционных постмайданной власти политиков, это, по большому счету, убедительный противовес партии войны. Вот и рисуют сегодня украинские прокуроры все новые и новые приговоры Януковичу: ведь кандидат с судимостями ни под каким соусом не имеет права баллотироваться в президенты. Но еще раз повторим: "дело Януковича" о котором резко вспомнили в Киеве это не про бывшего президента, а про будущие риски и попытки "зафиксировать" границы допустимого политического выбора, заранее сбить сценарии, при которых украинцы могут переосмыслить путь, на который их толкнул Запад в 2014 году ради войны с Россией.Подробнее о том, что происходит в эти дни в самой Украине - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма".

