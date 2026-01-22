Буду воевать до нашей победы: "Калина" о помощи мирным и курьёзных ситуациях на фронте - 22.01.2026 Украина.ру
Буду воевать до нашей победы: "Калина" о помощи мирным и курьёзных ситуациях на фронте
Буду воевать до нашей победы: "Калина" о помощи мирным и курьёзных ситуациях на фронте - 22.01.2026 Украина.ру
Буду воевать до нашей победы: "Калина" о помощи мирным и курьёзных ситуациях на фронте
Боец взвода БАРС-11 с позывным "Калина" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил отправиться на СВО, будучи работником Министерства Украина.ру, 22.01.2026
2026-01-22T20:00
2026-01-22T20:00
Боец взвода БАРС-11 с позывным "Калина" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил отправиться на СВО, будучи работником Министерства юстиции в Волгограде, почему будет продлевать контракт. Он поделился историей, как терял сапоги в украинском чернозёме и попадал под вражеские обстрелы.
Видео, Александр Чаленко, бойцы, ВС РФ, Украина.ру

Буду воевать до нашей победы: "Калина" о помощи мирным и курьёзных ситуациях на фронте

20:00 22.01.2026
 
Боец взвода БАРС-11 с позывным "Калина" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил отправиться на СВО, будучи работником Министерства юстиции в Волгограде, почему будет продлевать контракт. Он поделился историей, как терял сапоги в украинском чернозёме и попадал под вражеские обстрелы.
