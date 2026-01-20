Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов - 20.01.2026 Украина.ру
Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов
Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов - 20.01.2026 Украина.ру
Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов
Политический мир переживает глубокую трансформацию, где старые идеологии дают трещину. Фигура Дональда Трампа стала ярким маркером этих тектонических сдвигов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
2026-01-20T05:10
2026-01-20T05:10
По мнению эксперта, политика Дональда Трампа является не причиной, а следствием масштабных процессов, потрясающих Запад. Аналитик пояснил, что президент США олицетворяет реакцию общества на навязываемые модели. "Его фигура — реакция политической элиты Америки на принудительную глобализацию", — сказал собеседник издания. По словам Бабича, Трамп является чистым продуктом собственной страны со всеми ее характерными чертами. "Трамп – чистый американец. В Трампе соединились все положительные и отрицательные черты американской нации", — констатировал эксперт.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине"на сайте Украина.ру.
новости, сша, запад, америка, дональд трамп, украина.ру, валдай, американцы, американская гегемония, дмитрий бабич, геополитика, эксперты, аналитики, аналитика, главные новости, украина.ру дзен
Новости, США, Запад, Америка, Дональд Трамп, Украина.ру, Валдай, американцы, американская гегемония, Дмитрий Бабич, геополитика, эксперты, аналитики, Аналитика, Главные новости, Украина.ру Дзен

Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов

05:10 20.01.2026
 
© REUTERS / Evelyn Hockstein
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Политический мир переживает глубокую трансформацию, где старые идеологии дают трещину. Фигура Дональда Трампа стала ярким маркером этих тектонических сдвигов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
По мнению эксперта, политика Дональда Трампа является не причиной, а следствием масштабных процессов, потрясающих Запад.
"Как удачно сказал [директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"] Федор Лукьянов, Трамп не создатель кризисных ситуаций, не он разрушил мировую систему. Трамп – симптом", — заявил Бабич.
Аналитик пояснил, что президент США олицетворяет реакцию общества на навязываемые модели. "Его фигура — реакция политической элиты Америки на принудительную глобализацию", — сказал собеседник издания.
По словам Бабича, Трамп является чистым продуктом собственной страны со всеми ее характерными чертами. "Трамп – чистый американец. В Трампе соединились все положительные и отрицательные черты американской нации", — констатировал эксперт.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине"на сайте Украина.ру.
