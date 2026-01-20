https://ukraina.ru/20260120/tramp--simptom-a-ne-sozdatel-krizisa-babich-o-tom-kak-figura-lidera-ssha-stala-markerom-sdvigov-1074498111.html

Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов

Политический мир переживает глубокую трансформацию, где старые идеологии дают трещину. Фигура Дональда Трампа стала ярким маркером этих тектонических сдвигов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич

По мнению эксперта, политика Дональда Трампа является не причиной, а следствием масштабных процессов, потрясающих Запад. Аналитик пояснил, что президент США олицетворяет реакцию общества на навязываемые модели. "Его фигура — реакция политической элиты Америки на принудительную глобализацию", — сказал собеседник издания. По словам Бабича, Трамп является чистым продуктом собственной страны со всеми ее характерными чертами. "Трамп – чистый американец. В Трампе соединились все положительные и отрицательные черты американской нации", — констатировал эксперт.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине"на сайте Украина.ру.

