ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 32 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны, передает 20 января телеграм-канал Украина.ру
По девять дронов было уничтожено над Брянской областью и Крымом, три - над Воронежской областью, по два - над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями и один - над Смоленской.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал, что накануне вечером и минувшей ночью в регионе в ходе отражения воздушной атаки перехвачены и уничтожены БПЛА в шести районах - Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском, Тацинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.О российских ударах - в материале Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
07:49 20.01.2026 (обновлено: 07:51 20.01.2026)
По девять дронов было уничтожено над Брянской областью и Крымом, три - над Воронежской областью, по два - над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями и один - над Смоленской.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал, что накануне вечером и минувшей ночью в регионе в ходе отражения воздушной атаки перехвачены и уничтожены БПЛА в шести районах - Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском, Тацинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.