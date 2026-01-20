"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая - 20.01.2026 Украина.ру
"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая
"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая - 20.01.2026 Украина.ру
"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая
Современная политика Запада демонстрирует пугающие исторические параллели. Риторика и методы времен классического колониализма вновь входят в обиход. Эту тревожную трансформацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
2026-01-20T05:20
2026-01-20T05:20
По мнению эксперта, действия администрации Дональда Трампа идеально ложатся в старую теорию. "Сложившаяся ситуация до комизма соответствует ленинскому определению "империализма как высшей стадии капитализма"", — заявил Бабич. Он отметил, что глобалистская идеология вызвала к жизни самые неожиданные силы, возвращающие Запад в колониальное прошлое.Аналитик подчеркнул, что для оправдания своих шагов используется откровенная демагогия. "Трамп готов на любую ложь, чтобы оправдать свои действия", — сказал собеседник издания. Эксперт привел конкретный пример такой риторики, сравнив ее с известными случаями пропаганды. "Слова, что он спасает Гренландию от России и Китая, а потому ее забирает, — это такая наглая и даже наивная ложь, которая и не снилась даже профессиональным лгунам в американских масс-медиа. Тем самым, которые врали про создание в Ираке оружия массового поражения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая

05:20 20.01.2026
 
Современная политика Запада демонстрирует пугающие исторические параллели. Риторика и методы времен классического колониализма вновь входят в обиход. Эту тревожную трансформацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
По мнению эксперта, действия администрации Дональда Трампа идеально ложатся в старую теорию. "Сложившаяся ситуация до комизма соответствует ленинскому определению "империализма как высшей стадии капитализма"", — заявил Бабич.
Он отметил, что глобалистская идеология вызвала к жизни самые неожиданные силы, возвращающие Запад в колониальное прошлое.
Аналитик подчеркнул, что для оправдания своих шагов используется откровенная демагогия. "Трамп готов на любую ложь, чтобы оправдать свои действия", — сказал собеседник издания.
Эксперт привел конкретный пример такой риторики, сравнив ее с известными случаями пропаганды. "Слова, что он спасает Гренландию от России и Китая, а потому ее забирает, — это такая наглая и даже наивная ложь, которая и не снилась даже профессиональным лгунам в американских масс-медиа. Тем самым, которые врали про создание в Ираке оружия массового поражения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
