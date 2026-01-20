https://ukraina.ru/20260120/naglaya-i-dazhe-naivnaya-lozh-ekspert-pro-slova-trampa-o-spasenii-grenlandii-ot-rossii-i-kitaya-1074502169.html
"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая
"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая - 20.01.2026 Украина.ру
"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая
Современная политика Запада демонстрирует пугающие исторические параллели. Риторика и методы времен классического колониализма вновь входят в обиход. Эту тревожную трансформацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
2026-01-20T05:20
2026-01-20T05:20
2026-01-20T05:20
новости
запад
россия
китай
дональд трамп
дмитрий бабич
олег неменский
украина.ру
гренландия
пропаганда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331260_0:229:3073:1958_1920x0_80_0_0_8d8e941b7677dc5e0d07b74546060511.jpg
По мнению эксперта, действия администрации Дональда Трампа идеально ложатся в старую теорию. "Сложившаяся ситуация до комизма соответствует ленинскому определению "империализма как высшей стадии капитализма"", — заявил Бабич. Он отметил, что глобалистская идеология вызвала к жизни самые неожиданные силы, возвращающие Запад в колониальное прошлое.Аналитик подчеркнул, что для оправдания своих шагов используется откровенная демагогия. "Трамп готов на любую ложь, чтобы оправдать свои действия", — сказал собеседник издания. Эксперт привел конкретный пример такой риторики, сравнив ее с известными случаями пропаганды. "Слова, что он спасает Гренландию от России и Китая, а потому ее забирает, — это такая наглая и даже наивная ложь, которая и не снилась даже профессиональным лгунам в американских масс-медиа. Тем самым, которые врали про создание в Ираке оружия массового поражения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
запад
россия
китай
ирак
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331260_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_168f44b9d1340768afaf468d79418f49.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, китай, дональд трамп, дмитрий бабич, олег неменский, украина.ру, гренландия, пропаганда, ирак, капитализм, главные новости, оружие, сша, ложь
Новости, Запад, Россия, Китай, Дональд Трамп, Дмитрий Бабич, Олег Неменский, Украина.ру, Гренландия, пропаганда, Ирак, капитализм, Главные новости, оружие, США, ложь
"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая
Современная политика Запада демонстрирует пугающие исторические параллели. Риторика и методы времен классического колониализма вновь входят в обиход. Эту тревожную трансформацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
По мнению эксперта, действия администрации Дональда Трампа идеально ложатся в старую теорию. "Сложившаяся ситуация до комизма соответствует ленинскому определению "империализма как высшей стадии капитализма"", — заявил Бабич.
Он отметил, что глобалистская идеология вызвала к жизни самые неожиданные силы, возвращающие Запад в колониальное прошлое.
Аналитик подчеркнул, что для оправдания своих шагов используется откровенная демагогия. "Трамп готов на любую ложь, чтобы оправдать свои действия", — сказал собеседник издания.
Эксперт привел конкретный пример такой риторики, сравнив ее с известными случаями пропаганды. "Слова, что он спасает Гренландию от России и Китая, а потому ее забирает, — это такая наглая и даже наивная ложь, которая и не снилась даже профессиональным лгунам в американских масс-медиа. Тем самым, которые врали про создание в Ираке оружия массового поражения", — резюмировал собеседник издания.