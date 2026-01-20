https://ukraina.ru/20260120/naglaya-i-dazhe-naivnaya-lozh-ekspert-pro-slova-trampa-o-spasenii-grenlandii-ot-rossii-i-kitaya-1074502169.html

"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая

"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая - 20.01.2026 Украина.ру

"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая

Современная политика Запада демонстрирует пугающие исторические параллели. Риторика и методы времен классического колониализма вновь входят в обиход. Эту тревожную трансформацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич

2026-01-20T05:20

2026-01-20T05:20

2026-01-20T05:20

новости

запад

россия

китай

дональд трамп

дмитрий бабич

олег неменский

украина.ру

гренландия

пропаганда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331260_0:229:3073:1958_1920x0_80_0_0_8d8e941b7677dc5e0d07b74546060511.jpg

По мнению эксперта, действия администрации Дональда Трампа идеально ложатся в старую теорию. "Сложившаяся ситуация до комизма соответствует ленинскому определению "империализма как высшей стадии капитализма"", — заявил Бабич. Он отметил, что глобалистская идеология вызвала к жизни самые неожиданные силы, возвращающие Запад в колониальное прошлое.Аналитик подчеркнул, что для оправдания своих шагов используется откровенная демагогия. "Трамп готов на любую ложь, чтобы оправдать свои действия", — сказал собеседник издания. Эксперт привел конкретный пример такой риторики, сравнив ее с известными случаями пропаганды. "Слова, что он спасает Гренландию от России и Китая, а потому ее забирает, — это такая наглая и даже наивная ложь, которая и не снилась даже профессиональным лгунам в американских масс-медиа. Тем самым, которые врали про создание в Ираке оружия массового поражения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.

запад

россия

китай

ирак

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, китай, дональд трамп, дмитрий бабич, олег неменский, украина.ру, гренландия, пропаганда, ирак, капитализм, главные новости, оружие, сша, ложь