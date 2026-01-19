https://ukraina.ru/20260119/chrnaya-zima-v-kieve-yulya---golodranets-i-dva-milliona-ukhilyantov-1074470834.html

Чёрная зима в Киеве, "Юля - голодранец" и два миллиона "ухилянтов"

О чем говорят на Украине политики, блогеры, отставные олигархи, мэры, министры, их дети и обычные люди? Что больше всего беспокоит и интересует народ?

Конечно, в первую очередь и самое главное - это "чёрная зима" и повсеместный "блэкаут"."Киев замерзает, "Чёрная зима"На Украине - действительно "черная зима": магазины по часам, лифты не работают, греются газовыми баллонами.Сотни домов в Киеве остались без тепла. Люди размещают видео, где обледеневшие ступени и перила в подъездах: текла вода, и всё замерзло. В подъездах температура минусовая, в квартирах 8-12 градусов.В Киеве будут, видимо, выселять людей из домов. Квартиры заливает, подъезды заливает.Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Попенко:"100-150 тысяч киевлян останутся без отопления до весны."Это те дома , где прорвало трубы, и починить что-то до весны будет невозможно."Прыгаем да суетимся"Лифты в Киеве во многих домах не работают, люди тащат по лестницам наверх и еду, и воду. И генераторы, обогреваться же надо.Вот парень, показывает: тащит по лестнице канистру с бензином и генератор. Он говорит:"Дожились, дотанцевались, допрыгались на майданах?А теперь что - прыгаем да суетимся? Реалии нашей жизни - вот. Приходится таскать и бензин, и генератор."Спят в "коконах": масса видео о том, как свернуть из всех одеял кокон, надеть шапку, куртку, носки и так спать.Масса видео с палатками на кроватях - новый "киевский тренд". Женщина в Киеве рассказывает:"Палатку ставлю на кровать. Красота така! Тэпло! Нэ холодно! В квартире около 12 градусов. Хороша штука. Умна людына придумала. На самом деле так хорошо! Красота така! Лягала одита, так мусыла потом роздиватыся. "Кстати, все же понимают, что сказано? Это и есть настоящий "украинский язык", на котором люди разговаривают. А не то, что выдумано современными псевдо "филологами" в 20 и 21 веке.Кличко против ЗеленскогоНа этом фоне опять разгорелась старая вражда между Зеленским и Кличко.Кличко - реальный соперник Зеленского на возможных выборах, и очень опасный. Опаснее Залужного, рейтинги которого якобы огромные. Но как на самом деле?Залужного еще никто никуда и никогда не выбирал, а Кличко дважды становился мэром столицы. Он мэр Киева с 2014 года.Как бы там ни было, какой бы он ни был косноязычный, но ясно, что все финансовые потоки, в том числе и нелегальные, идут через мэра или с его согласия. У Кличко - полный, судя по всему, "консенсус" с местными элитами.Да и Германия, главный союзник Украины в ЕС, ставит традиционно на Кличко. Да он же и гражданин Германии! Очень удобный мэр и президент.Зеленский, конечно, упрекнул мэра столицы в том, что тот "не подготовился к зиме".Ну не говорить же народу о том, что всё украл "кошелёк" Зеленского, Тимур Миндич (знаменитые "пленки Миндича" и дело "Энергоатома").Это не Миндич с Кудрицким (бывший глава "Укрэнерго", был взят осенью под стражу, выпущен под залог) всё украли. По мнению Зеленского, "виноват Кличко"!Виталий в долгу не остался.Он сообщил, что за четыре последних года Зеленский не нашел возможности встретиться с ним, мэром столицы. Рассказал, что делают коммунальщики (довольно много). Обвинил Зеленского в том, что он "нивелирует самоотверженный труд" коммунальщиков (и это действительно так).Кличко постоянно публикует мужественные фото с объектов в Киеве, которые он объезжает, встречается с людьми.Коммунальщикам поднял зарплату, горячую еду развозит, генераторы людям привозит.Заодно мэр сообщил, что "Киев получает сейчас половину необходимой энергии" и призвал киевлян: уезжайте!На "хейт" и обвинения в паникёрстве Кличко ответил:"Я по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации."Между прочим, в будущей предвыборной войне это только добавит Виталию очков. Потому что ситуация действительно тяжёлая. А власть в лице президента только проводит "селекторные совещания" и обвиняет других. И ворует!Можно сказать, Виталий Кличко принял удар от Зеленского, отбил его и успешно начал свою предвыборную кампанию.Дочь министра "Флексит" в БуковелеА дочка Светланы Гринчук, бывшего министра энергетики, уже уехала! Не мёрзнет!В Буковеле. Танцует и пишет: "чтобы не мёрзнуть, надо флексить!""Флексить" - танцевать под ритмичную музыку, расслабляться.Ну почему бы и не "пофлексить" дочке министра энергетики?У неё то всё хорошо! Не то что у каких-то там людишек, которые мерзнут в Киеве и тащат генераторы и бензин на 15 этаж пешком."В квартире будет 4 градуса и темно"Мэр Ивано-Франковска нарисовал зловещую картину: скоро в городе 24 часа в сутки не будет света."Мы должны быть готовы. У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно."Странно, конечно, что мэр начинает думать о "понимании, что делать" в середине зимы.С другой стороны, это же Марцинкив? Тот, который вводил "мовные патрули", первым на Украине?Заниматься "мовой", удвоить и утроить патрули! Мэр ведь этим и занимался все лето. А также весну и осень. Вместо того, чтобы готовить запасы газовых баллонов, дрова, пункты "для обогрева".Но это было не важно. А вот "языковые патрули" запустить и выслеживать тех, кто по-русски говорит, это было очень важно."Это фашистский режим!"И конечно, все обсуждают Юлию Владимировну Тимошенко, которую в очередной раз пытаются посадить в тюрьму.Это просто уже какая-то анекдотическая традиция. Юлию пытались посадить Кучма, потом Янукович. И при Януковиче она даже сидела (точнее, "лежала") три года, мучаясь спиной. Но вышла досрочно, через три года. Приехала в инвалидной коляске на Майдан. Все плакали. Потом про коляску забыли. И вот она снова на лабутенах. ."На Украине создан фашистский режим!" - заявила Юлия Владимировна в суде, который избирал ей форму содержания. Остановились на залоге в 33 миллиона гривен.Что касается ее высказывания про фашистский режим на Украине - это точный и хорошо обдуманный удар. На Украине оно никого особенно не встревожит. Все и так "в курсе". А вот за рубежом - эту речь Тимошенко обязательно используют.Советник президента Кучмы Соскин:"Вот, например, чешский президент Петр Павел как раз в это время был с визитом в Киеве.Так он, получается, был в гостях у представителей фашистского режима? Что скажет по этому поводу оппозиция в Чехии?"Но как бы там ни было, Тимошенко сегодня не до конца потеряла былой вес.Украинский политолог Константин Бондаренко:"В 1997 году Юлия Тимошенко имела такой вес в США, что Клинтон, встречаясь с Ельциным, передавал ему письмо от ЮВТ с жалобами.А в 1998 году Юлия Тимошенко была одним из пяти самых богатых людей в СНГ! Не только на Украине."И вот теперь - "пидозра" от Зеленского.Что говорит сама Юлия Владимировна, кроме "фашистского режима"?Она утверждает, представьте себе, что страна пронизана коррупцией!Но эта ужасающая гадость миновала, к счастью, партию "Батькивщина", главой которой является Юлия Владимировна.Ну что ж, кажется, и Юлия Тимошенко начала предвыборную кампанию.Не по своей воле, совершенно не по своей.Только волею пославшего её Зеленского.Необдуманный шаг. Что же он не посоветовался хотя бы с Кучмой? Который "зубы обломал" об Юлию Владимировну. И не он один.Министр Федоров: 2 миллиона в розыске!Тем временем новый министр обороны Михаил Фёдоров, которого расхваливали, аж заливались на все лады "соросята", обозначил свои задачи: насытить ВСУ дронами, победить коррупцию и "советское наследие".Какое "советское наследие"?? Уже 35 лет прошло, всё никак не могут победить?Но это традиционные завывания всякого укропатриота.Так и представляешь себе, как папа - "патриот" назидательно говорит с маленьким "патриотом":- Запомни, сынок, настоящий укропатриот никогда ни в чем не виноват! Он вообще безгрешен! Всегда и во всём виновато "советское наследие"!Фёдоров привёл ещё две интересные цифры: в стране сейчас 2 миллиона украинцев, которые в розыске, и 200 тысяч дезертиров.Как же быть? Народ не хочет воевать! Виновато "советское наследие", не иначе!Интересно, что же завтра напишет издание "Украинская правда", которое принадлежит ныне Томашу Фиале, главному "щупальцу" Сороса на Украине.Нет сомнений, напишут: "полностью искоренил коррупцию Фёдоров, теперь у нас великолепное Министерство обороны". Ну и прочую хвалебную лабуду.Дело в том, что Министерство обороны - это один из самых прибыльных участков для воровства на современной Украине. "Соросята" довольны. Страна теперь почти полностью в их руках.Немного осталось ещё у "группы Зеленского-Миндича-Шефира", но будут дожимать, обязательно.Ну и конечно, все обсуждают очередное выступление олигарха Коломойского*, который находится уже два года в СИЗО, но продолжает комментировать новости страны (и снимать об этом репортажи)."Тимошенко - голодранец!"Игорь Валерьевич Коломойский жжёт! Вот кого надо народу показывать, вместо надоевшего "95 квартала" и унылых новостей "телемарафона".Про Юлию Владимировну, разговор в ожидании заседания суда (репортаж ТСН, телеканал Коломойского):- И шо там, много денег у неё нашли? Она ж голодранец! 40 тысяч? И вот это за 40 тысяч пожилую женщину ночью потревожили? Она что, не имеет права? В 65 лет она не нажила 40 тысяч? Я думаю, она чуть больше нажила! Хе-хе-хе. И чего они приперлись к ней?Смотрит видео с "жалким" кулёчком денег и Тимошенко.- И это всё? Юлия Владимировна и четыре жалкие пачки долларов? И шо это она, в час ночи при полном параде? Коленку показала?То ли к судьям, то ли к полиции:- Вон Юлия Владимировна сейчас про ваши органы расскажет, что вы за органы. Член называется ваш орган!Все добродушно посмеялись. Никто не стал перечить олигарху.А разве он не правду говорит? Практически из тюремной камеры? Куда Зеленский хочет и Тимошенко запихнуть.Грызня во "властной тусовке" на Украине только продолжается, и даже выходит на новый уровень.Кстати, отдельно надо отметить: и адвокаты, и сам олигарх, и полицейские, и судьи - все говорят на русском языке. Мовных патрулей на них нет!!!О версиях и подоплеке ареста Тимошенко - в статье Михаила Павлива "Настоящая причина подозрения Тимошенко"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

