https://ukraina.ru/20260116/o-vyrubanii-starlinka-v-irane-srednem-kozyre-trampa-i-novykh-tselyakh-dlya-oreshnika--sergeytsev-1074379158.html

О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев

О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев - 16.01.2026 Украина.ру

О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев

Политтехнолог, публицист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру проанализировал действия президента США... Украина.ру, 16.01.2026

2026-01-16T10:45

2026-01-16T10:45

2026-01-16T10:45

видео

иран

сша

россия

дональд трамп

"орешник"

кндр

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074379290_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fabe3e198195419b12c5247d52a96886.png

Политтехнолог, публицист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру проанализировал действия президента США Дональда Трампа, оценил уровень военно-технического сотрудничества России и Ирана, а также прокомментировал удары "Орешником" по Украине: 00:30 – О действиях Трампа и возможных последствиях его политики; 11:00 – Станет ли Латинская Америка "задним двором" США? 21:00 – О событиях в Иране; 29:40 – Военно-техническое сотрудничество России с Ираном и КНДР; 33:20 – Какое будущее ждёт Иран? 35:40 – Об ударах "Орешником": будет ли продолжение? ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

иран

сша

россия

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, иран, сша, россия, дональд трамп, "орешник", кндр, украина.ру, видео