О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев
Политтехнолог, публицист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру проанализировал действия президента США... Украина.ру, 16.01.2026
Политтехнолог, публицист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру проанализировал действия президента США Дональда Трампа, оценил уровень военно-технического сотрудничества России и Ирана, а также прокомментировал удары "Орешником" по Украине: 00:30 – О действиях Трампа и возможных последствиях его политики; 11:00 – Станет ли Латинская Америка "задним двором" США? 21:00 – О событиях в Иране; 29:40 – Военно-техническое сотрудничество России с Ираном и КНДР; 33:20 – Какое будущее ждёт Иран? 35:40 – Об ударах "Орешником": будет ли продолжение? ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
00:30 – О действиях Трампа и возможных последствиях его политики;
11:00 – Станет ли Латинская Америка "задним двором" США?
21:00 – О событиях в Иране;
29:40 – Военно-техническое сотрудничество России с Ираном и КНДР;
33:20 – Какое будущее ждёт Иран?
35:40 – Об ударах "Орешником": будет ли продолжение?
ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive