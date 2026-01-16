О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев - 16.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260116/o-vyrubanii-starlinka-v-irane-srednem-kozyre-trampa-i-novykh-tselyakh-dlya-oreshnika--sergeytsev-1074379158.html
О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев
Политтехнолог, публицист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру проанализировал действия президента США... Украина.ру, 16.01.2026
2026-01-16T10:45
2026-01-16T10:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074379290_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fabe3e198195419b12c5247d52a96886.png
Политтехнолог, публицист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру проанализировал действия президента США Дональда Трампа, оценил уровень военно-технического сотрудничества России и Ирана, а также прокомментировал удары "Орешником" по Украине: 00:30 – О действиях Трампа и возможных последствиях его политики; 11:00 – Станет ли Латинская Америка "задним двором" США? 21:00 – О событиях в Иране; 29:40 – Военно-техническое сотрудничество России с Ираном и КНДР; 33:20 – Какое будущее ждёт Иран? 35:40 – Об ударах "Орешником": будет ли продолжение? ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Украина.ру
2026
Украина.ру
О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев

10:45 16.01.2026
 
Политтехнолог, публицист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру проанализировал действия президента США Дональда Трампа, оценил уровень военно-технического сотрудничества России и Ирана, а также прокомментировал удары "Орешником" по Украине:
00:30 – О действиях Трампа и возможных последствиях его политики;
11:00 – Станет ли Латинская Америка "задним двором" США?
21:00 – О событиях в Иране;
29:40 – Военно-техническое сотрудничество России с Ираном и КНДР;
33:20 – Какое будущее ждёт Иран?
35:40 – Об ударах "Орешником": будет ли продолжение?
ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Лента новостейМолния