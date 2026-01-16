Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником" - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/naselenie-ukrainy-vinit-zelenskogo-i-korruptsionerov-v-novom-udare-oreshnikom-1074373938.html
Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником"
Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником" - 16.01.2026 Украина.ру
Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником"
Киевские коррупционеры спровоцировали ракетный ответ России и новую волну народного недовольства на Украине. Об этом заявили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона
2026-01-16T09:38
2026-01-16T10:00
новости
украина
львов
херсон
трамп и зеленский
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073631931_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_44c242ab9ece539ecbf6ef63f41ccd15.jpg.webp
По словам представителей херсонского подполья, мирное население Украины обвиняет в новых ударах "Орешником" лично Владимира Зеленского и всю его администрацию. "В новом ударе "Орешником", который пришелся по цели у Львова, мирное население Украины винит лично Зеленского и, конечно, всю его коррумпированную администрацию, которая, по словам гражданских, ради своих взяток и брюссельской кормушки подставляет население Украины под удар, а само сидит в теплых бункерах или вообще в Куршевеле", - сообщил представитель антифашистского сопротивления Херсона."Орешник" был применён второй раз с начала СВО в январе по объектам во Львовской области после атаки беспилотников ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря 2025 года. Минобороны Украины отрицает причастность ВСУ к атаке на резиденцию российского лидера и заявляет, что январский пуск баллистических ракет "Орешник" был осуществлён с полигона "Капустин Яр".Предыдущее применение "Орешника" состоялось в ноябре 2024 года - тогда были поражены объекты ВПК Украины в Днепропетровске (переименованного после госпереворота в Днепр). Минобороны Украины пыталось отрицать наличие у России новой ракетной гиперзвуковой системы, утверждая, что "Орешника" не существует вовсе и за него выдаются разработки СССР. В обоих случаях применения новейшей российской гиперзвуковой ракетной системы не использовалась ядерная боеголовка. Украинская сторона не публиковала отчётов о последствиях применения "Орешника". Ранее на эту тему: Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружиеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
львов
херсон
россия
ссср
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073631931_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_7bc8713e8ec6918c92c9df55688ab12c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, львов, херсон, трамп и зеленский, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, впк, украина.ру, "орешник", сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, ссср, бывший ссср, ракетные удары по украине, дальнобойные ракеты, гиперзвук, минобороны украины, инфраструктура, коррупция
Новости, Украина, Львов, Херсон, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, ВПК, Украина.ру, "Орешник", СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, СССР, бывший СССР, ракетные удары по Украине, дальнобойные ракеты, гиперзвук, Минобороны Украины, инфраструктура, коррупция

Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником"

09:38 16.01.2026 (обновлено: 10:00 16.01.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Киевские коррупционеры спровоцировали ракетный ответ России и новую волну народного недовольства на Украине. Об этом заявили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона
По словам представителей херсонского подполья, мирное население Украины обвиняет в новых ударах "Орешником" лично Владимира Зеленского и всю его администрацию.
"В новом ударе "Орешником", который пришелся по цели у Львова, мирное население Украины винит лично Зеленского и, конечно, всю его коррумпированную администрацию, которая, по словам гражданских, ради своих взяток и брюссельской кормушки подставляет население Украины под удар, а само сидит в теплых бункерах или вообще в Куршевеле", - сообщил представитель антифашистского сопротивления Херсона.
"Орешник" был применён второй раз с начала СВО в январе по объектам во Львовской области после атаки беспилотников ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря 2025 года. Минобороны Украины отрицает причастность ВСУ к атаке на резиденцию российского лидера и заявляет, что январский пуск баллистических ракет "Орешник" был осуществлён с полигона "Капустин Яр".
Предыдущее применение "Орешника" состоялось в ноябре 2024 года - тогда были поражены объекты ВПК Украины в Днепропетровске (переименованного после госпереворота в Днепр). Минобороны Украины пыталось отрицать наличие у России новой ракетной гиперзвуковой системы, утверждая, что "Орешника" не существует вовсе и за него выдаются разработки СССР.
В обоих случаях применения новейшей российской гиперзвуковой ракетной системы не использовалась ядерная боеголовка. Украинская сторона не публиковала отчётов о последствиях применения "Орешника".
Ранее на эту тему: Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛьвовХерсонТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияВПКУкраина.ру"Орешник"СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияВСУСССРбывший СССРракетные удары по Украинедальнобойные ракетыгиперзвукМинобороны Украиныинфраструктуракоррупция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:39Армия России освободила Жовтневое в Запорожской области
11:16Британия в Норвегии готовится к войне с Россией
11:04Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT
10:51Началась битва за Никифоровку на Славянском направлении
10:45О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев
10:39В Севастополе задержали мужчину, готовившего теракты по заданию украинских кураторов - ФСБ
10:31Удары украинских БПЛА по КТК заставили Казахстан искать обходные пути для экспорта нефти
10:29Тимошенко прибыла в суд, где ей изберут меру пресечения
10:12В Москве и Чувашии задержали подростков, совершавших поджоги по указанию спецслужб Украины - ФСБ
10:00Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 января
09:58Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 января
09:57Киевлян придётся выселять, ВВС США потеряли F-35 в океане. Главное к этому часу
09:38Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником"
09:12Улучшений со светом в Киеве в ближайшие недели ждать не стоит — гендиректор энергокомпании Yasno
08:47Главное за ночь 16 января
08:12ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
07:42Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции
07:19В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
06:00Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"
Лента новостейМолния