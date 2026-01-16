https://ukraina.ru/20260116/naselenie-ukrainy-vinit-zelenskogo-i-korruptsionerov-v-novom-udare-oreshnikom-1074373938.html

Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником"

Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником"

Киевские коррупционеры спровоцировали ракетный ответ России и новую волну народного недовольства на Украине. Об этом заявили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона

По словам представителей херсонского подполья, мирное население Украины обвиняет в новых ударах "Орешником" лично Владимира Зеленского и всю его администрацию. "В новом ударе "Орешником", который пришелся по цели у Львова, мирное население Украины винит лично Зеленского и, конечно, всю его коррумпированную администрацию, которая, по словам гражданских, ради своих взяток и брюссельской кормушки подставляет население Украины под удар, а само сидит в теплых бункерах или вообще в Куршевеле", - сообщил представитель антифашистского сопротивления Херсона."Орешник" был применён второй раз с начала СВО в январе по объектам во Львовской области после атаки беспилотников ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря 2025 года. Минобороны Украины отрицает причастность ВСУ к атаке на резиденцию российского лидера и заявляет, что январский пуск баллистических ракет "Орешник" был осуществлён с полигона "Капустин Яр".Предыдущее применение "Орешника" состоялось в ноябре 2024 года - тогда были поражены объекты ВПК Украины в Днепропетровске (переименованного после госпереворота в Днепр). Минобороны Украины пыталось отрицать наличие у России новой ракетной гиперзвуковой системы, утверждая, что "Орешника" не существует вовсе и за него выдаются разработки СССР. В обоих случаях применения новейшей российской гиперзвуковой ракетной системы не использовалась ядерная боеголовка. Украинская сторона не публиковала отчётов о последствиях применения "Орешника". Ранее на эту тему: Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружиеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

