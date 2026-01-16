https://ukraina.ru/20260116/16-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074397832.html

16 января 2026 года, утренний эфир

16 января 2026 года, утренний эфир - 16.01.2026 Украина.ру

16 января 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Время Новороссии"... Украина.ру, 16.01.2026

2026-01-16T14:31

2026-01-16T14:31

2026-01-16T14:31

украина

новороссия

россия

михаил павлив

михаил делягин

новороссия сегодня

театр

экономика

днр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074397526_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_1b3c5f73faf4c6cf7155a883ec5df23a.jpg

Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Время Новороссии". Фальсификации истории в школьных учебниках на Украине. Гость: Мария Павлова, шеф-редактор информационного агентства ANNA-NEWS* "Культурное обозрение". Роль театра сегодня, премьеры этого сезона и спектакли-долгожители. Гость: Наталия Эдуардовна Коваль, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра имени Голубовича* "Великие земляки". История сталевара Макара Мазая. Гость: правнучкой сталевара Макара Мазая Валерия Самойлова* "Важный разговор". Экономические перспективы развития Новороссии. Гость: Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил ДелягинСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

украина

новороссия

россия

днр

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новороссия, россия, михаил павлив, михаил делягин, новороссия сегодня, театр, экономика, днр, лнр, новости лнр, культура, госдума, видео