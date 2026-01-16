16 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
* "Время Новороссии". Фальсификации истории в школьных учебниках на Украине. Гость: Мария Павлова, шеф-редактор информационного агентства ANNA-NEWS
* "Культурное обозрение". Роль театра сегодня, премьеры этого сезона и спектакли-долгожители. Гость: Наталия Эдуардовна Коваль, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра имени Голубовича
* "Великие земляки". История сталевара Макара Мазая. Гость: правнучкой сталевара Макара Мазая Валерия Самойлова
* "Важный разговор". Экономические перспективы развития Новороссии. Гость: Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
