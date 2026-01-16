16 января 2026 года, утренний эфир - 16.01.2026 Украина.ру
16 января 2026 года, утренний эфир
16 января 2026 года, утренний эфир
16 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Время Новороссии"... Украина.ру, 16.01.2026
2026-01-16T14:31
2026-01-16T14:31
украина
новороссия
россия
михаил павлив
михаил делягин
новороссия сегодня
театр
экономика
днр
лнр
Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Время Новороссии". Фальсификации истории в школьных учебниках на Украине. Гость: Мария Павлова, шеф-редактор информационного агентства ANNA-NEWS* "Культурное обозрение". Роль театра сегодня, премьеры этого сезона и спектакли-долгожители. Гость: Наталия Эдуардовна Коваль, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра имени Голубовича* "Великие земляки". История сталевара Макара Мазая. Гость: правнучкой сталевара Макара Мазая Валерия Самойлова* "Важный разговор". Экономические перспективы развития Новороссии. Гость: Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил ДелягинСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
украина
новороссия
россия
днр
лнр
украина, новороссия, россия, михаил павлив, михаил делягин, новороссия сегодня, театр, экономика, днр, лнр, новости лнр, культура, госдума, видео
Украина, Новороссия, Россия, Михаил Павлив, Михаил Делягин, Новороссия сегодня, театр, экономика, ДНР, ЛНР, новости ЛНР, культура, Госдума

16 января 2026 года, утренний эфир

14:31 16.01.2026
 
Сегодня в эфире:

* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив

* "Время Новороссии". Фальсификации истории в школьных учебниках на Украине. Гость: Мария Павлова, шеф-редактор информационного агентства ANNA-NEWS

* "Культурное обозрение". Роль театра сегодня, премьеры этого сезона и спектакли-долгожители. Гость: Наталия Эдуардовна Коваль, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра имени Голубовича

* "Великие земляки". История сталевара Макара Мазая. Гость: правнучкой сталевара Макара Мазая Валерия Самойлова

* "Важный разговор". Экономические перспективы развития Новороссии. Гость: Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин

Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
УкраинаНовороссияРоссияМихаил ПавливМихаил ДелягинНовороссия сегоднятеатрэкономикаДНРЛНРновости ЛНРкультураГосдума
 
