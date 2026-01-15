https://ukraina.ru/20260115/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-15-yanvarya-1074320735.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января - 15.01.2026 Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 15.01.2026

2026-01-15T10:04

2026-01-15T10:04

2026-01-15T10:04

видео

россия

запорожская область

константиновка

александр "варяг" матюшин

вс рф

наступление вс рф

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074320584_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebeec4fa6547d64a8417d14f058b0afa.jpg

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ интенсивно продвигаются на всех участках фронта, наиболее заметны продвижения в Запорожской области, а также в районе Константиновки и Красного Лимана.

россия

запорожская область

константиновка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, видео, россия, запорожская область, константиновка, александр "варяг" матюшин, вс рф, наступление вс рф, украина.ру