https://ukraina.ru/20260115/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-15-yanvarya-1074320735.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января - 15.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 15.01.2026
2026-01-15T10:04
2026-01-15T10:04
2026-01-15T10:04
видео
россия
запорожская область
константиновка
александр "варяг" матюшин
вс рф
наступление вс рф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074320584_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebeec4fa6547d64a8417d14f058b0afa.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ интенсивно продвигаются на всех участках фронта, наиболее заметны продвижения в Запорожской области, а также в районе Константиновки и Красного Лимана.
россия
запорожская область
константиновка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074320584_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89bca9ecfce2d979681ff1ae09a5c9b0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео, россия, запорожская область, константиновка, александр "варяг" матюшин, вс рф, наступление вс рф, украина.ру
Видео, Россия, Запорожская область, Константиновка, Александр "Варяг" Матюшин, ВС РФ, наступление ВС РФ, Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ интенсивно продвигаются на всех участках фронта, наиболее заметны продвижения в Запорожской области, а также в районе Константиновки и Красного Лимана.