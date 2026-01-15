Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января - 15.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260115/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-15-yanvarya-1074320735.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января - 15.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 15.01.2026
2026-01-15T10:04
2026-01-15T10:04
видео
россия
запорожская область
константиновка
александр "варяг" матюшин
вс рф
наступление вс рф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074320584_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebeec4fa6547d64a8417d14f058b0afa.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ интенсивно продвигаются на всех участках фронта, наиболее заметны продвижения в Запорожской области, а также в районе Константиновки и Красного Лимана.
россия
запорожская область
константиновка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074320584_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89bca9ecfce2d979681ff1ae09a5c9b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео, россия, запорожская область, константиновка, александр "варяг" матюшин, вс рф, наступление вс рф, украина.ру
Видео, Россия, Запорожская область, Константиновка, Александр "Варяг" Матюшин, ВС РФ, наступление ВС РФ, Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января

10:04 15.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ интенсивно продвигаются на всех участках фронта, наиболее заметны продвижения в Запорожской области, а также в районе Константиновки и Красного Лимана.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЗапорожская областьКонстантиновкаАлександр "Варяг" МатюшинВС РФнаступление ВС РФУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Ракеты большой дальности "Нептун" уничтожены над Брянской областью - Богомаз
10:04Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января
10:00"Как никогда близки": кто медлит на пороге мирного урегулирования? Хроника событий на утро 15 января
09:59Прорыв на Запорожском фронте: армия России завершает разгром ВСУ
09:50Израиль и Иран тайно переговариваются через Россию
09:35Заочная перепалка произошла между Зеленским и Кличко из-за блэкаута
09:27Украина ни разу не показала последствия применения БРСД "Орешник" по целям
08:49Российские военные освободили восемь населенных пунктов. Важные заявления начальника Генштаба ВС РФ
08:13Главное за ночь 15 января
08:00Российский империализм на службе польского сепаратизма. Изгибы политической судьбы Адама Чарторыйского
07:42ПВО ночью расправилась с вражескими беспилотниками над Россией
07:18Путин готов пойти на сделку, в отличие от Зеленского - Трамп
07:07Миром будут править стражи Северного пути. Дмитрий Выдрин о том, почему Трамп хозяйничает в Арктике
07:00Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины
06:10ВСУ прячутся по подвалам, но их находят FPV-дроны: Алехин о "тонком слоеном пироге" на Осколе
06:00"Россия увязла на Украине, в этом и была задача Запада": Сидоров о ключевом значении завершения СВО
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает"
05:40"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа
05:30Буданов* оказался самым "договороспособным": Абзалов про кадровые перестановки на Украине
05:20"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине
Лента новостейМолния