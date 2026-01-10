https://ukraina.ru/20260110/ledyanoy-apokalipsis-v-kieve-1074121779.html

Ледяной апокалипсис в Киеве

Ледяной апокалипсис в Киеве

Мэр Киева Кличко призвал вчера киевлян выехать из города и переместиться туда, где есть альтернативные источники тепла и электроэнергии. А бывший министр ЖКХ в правительстве Тимошенко, ныне депутат Рады Кучеренко, заявил, что в целом ряде районов Киева начали сливать воду из системы, и что восстановление теплоснабжения возможно, когда потеплеет.

Киевская администрация уже прокомментировала ситуацию и сообщила, что, мол, дело техническое, дело обыденное, необходимо застраховать трубы. И это, кстати, правда, здесь они не лгут. И как только появится возможность, тепло сразу подадут. В общем, пытаются успокаивать.Но, на самом деле, ситуация достаточно драматическая и откровенно плохая. Это я про гражданских если что. Во-первых, природный фактор. Ближайшие десять дней в Киеве морозы. Причём морозы серьёзные, особенно в ближайшие дни. Во-вторых, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве по сути полностью выведены из строя. По ним и ранее были прилёты, велись ремонтные работы. Сейчас снова полный страйк. Выбита и электрогенерация, и теплогенерация. Впрочем, с электрогенерацией ситуация чуть попроще. Там будут как-то тянуть, что-то восстанавливать, где-то переподключать, по возможности запитываться от других источников. А вот с теплогенерацией ситуация катастрофическая. На данный момент почти два миллиона жителей Киева, если оценивать по данным 2021 года, остались без тепла. Это в оснвном пять районов. Всё левобережье Киева плюс Голосеевский и Соломенский районы. А в худшем сценарии, в отдельных районах и кварталах, как сообщают инсайдеры, в течение десяти, двенадцати, а то и четырнадцати-пятнадцати дней тепла может не быть. Это связано и с технологическими проблемами, и с объёмами разрушений, нанесённых генерирующим ТЭЦ, а также с погодными условиями, которые серьёзно затрудняют восстановительные работы. То есть отсутствие тепла в целом ряде районов Киева может затянуться до двух недель.Но проблема здесь, на самом деле, гораздо шире. Проблема в том, что, давайте скажу немного попсово, руководство киевского режима, те самые люди, которые сидят наверху, на троне, эта могучая кучка в кавычках, зарабатывающая баснословные деньги на крови, не хотят завершать войну. А единственный способ, что называется, выкурить их из войны — это остановить у этой националистической, цвета хаки машины её промышленное сердце. Остановить украинскую военную промышленность, включая всё это кустарное, горизонтальное, цеховое и гаражное производство и всю логистику, которая его обеспечивает. Чтобы у них просто не осталось возможности отправлять людей на смерть, вручать им оружие и боеприпасы, клепать БПЛА, клепать все эти смертельные игрушки. Сделать это возможно, только вырубив электро- и теплогенерации. А потому, атаки будут продолжаться, и худшие прогнозы могут стать еще хуже.Но не Киевом единым. Схожие проблемы в половине регионов находящихся под контролем упырей киевского режима. Во-первых, в военных же целях страдают, и вполне ожидаемо, о чём мне заранее говорили военные специалисты, прежде всего объекты, связанные с изоляцией театра военных действий, отдельных участков фронта. Речь идёт о широкой прифронтовой полосе. Запорожская область — та её часть, которая ещё контролируется Киевом. Днепропетровская область — та часть, которая также пока под контролем Киева. И в целом все прилегающие регионы: Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская области, примыкающие к линии боевого соприкосновения. Конечно же, и Николаев, конечно же, и Одесса. То есть всё Причерноморье, где, правда, есть ещё и другая беда. Упыри киевского режима решили развязать войну на море. Ответ, как говорится, не заставил себя ждать.Там массово применяются планирующие бомбы, там идут регулярные блэкауты. Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог — всё это уже реальность. И это только начало. Столица — это тоже промышленное сердце. Выключить производство, прежде всего военное производство в столице — одна из ключевых задач принуждения к миру этих упырей киевского режима. Поэтому, повторюсь, это далеко не последняя атака. И даже если сейчас начнутся какие-то ремонтные работы, с высокой вероятностью новые удары их просто обнулят. И тогда даже неделя или две недели отсутствия тепла и электроэнергии могут показаться цветочками.Остальным городам тоже, что называется, приготовиться. Если на Западной Украине или даже в Закарпатье кто-то думает, что получится отсидеться - не получится. Ровно таким же образом будут отключаться свет, газ и тепло для всей украинской военной промышленности, где бы она ни находилась. Если говорить о широкой зоне от линии боевого соприкосновения, это сто–двести километров, там речь идёт о тотальных блэкаутах. Остальные регионы будут выключаться периодически или, как в случае со столицей, могут оказаться обесточенными и обескровленными по теплу на целые недели.И если в предыдущие годы всё это существовало в режиме латания дыр, то сейчас объёмы, качество и интенсивность атак по украинской военной промышленности и логистике возросли кратно по сравнению с 2022 или 2023 годом. И латать уже просто не получается. Только вчера украинский же эксперт рассказывал, что ремонтных комплектов, запчастей, техники и оборудования для восстановления хватит максимум на пару крупных атак. Потом всё это заканчивается уже не только на Украине, где запасы, подготовленные с прошлой зимы, по сути, исчерпаны. Но и в Европе, где по большому счёту, их уже тоже не найти. Остаётся только то, что, как говорится, произвели на колёсах и сразу тащат на Украину. А логистика ведь тоже выбивается. Выбивается локомотивный парк, выбиваются подстанции ЖД, выбиваются подстанции, тянущиеся к атомным электростанциям.Ну и одна из самых обсуждаемых тем последних суток — прилёт "Орешника" во Львовской области. Если кто-то думает, что у этого есть только политическое и военное измерение, то он ошибается. Да, безусловно, это большой привет Лондону, Парижу, НАТО и Жешуву, который там в 160 километрах. Но, давайте вернёмся к коммунальному апокалипсису, который вполне реально встал сейчас перед огрызком незалежной. Как сообщили львовские власти, прилёт был якобы по газопоставляющей инфраструктуре региона. Но, по факту, всё гораздо хуже для Киева. Прилёт был по мощнейшим подземным газовым хранилищам на Западной Украине, в районе Стрыя (сейчас Киев включил антикриз в виде сообщений о том что по какому то авиапредприятию прилетело, но это полуправда). Кроме того, пострадала инфраструктура, через которую осуществляется закачка газа из Европы, конкретно из Польши. Я ещё осенью делал несколько материалов о том, что в отопительный сезон Украина входит с огромным дефицитом газа. Киевский режим, давайте так скажем, входил с огромным дефицитом. Они, конечно, рапортовали и продолжают рапортовать, что у них всё хорошо. Но с учётом того, что российские ВКС практически на 70 процентов обнулили украинскую газодобычу, а газораспределительная система в значительной степени повреждена, картина совсем другая.Даже если где-то газ формально есть, его не всегда можно доставить ни до предприятия, ни до частного потребителя, ни до гражданского сектора. Дефицит уже к февралю может исчисляться десятками процентов. А с учётом ударов по крупнейшим и ключевым газовым хранилищам на Западной Украине, а также по инфраструктуре, отвечающей за поставки газа из Европы, которыми Украина и компенсирует собственный дефицит и тот газ, который раньше поступал из России, можно говорить о том, что уже к концу января или в феврале может разразиться полноценная газовая катастрофа. А газ это и производство, и тепло, и генерация, пусть даже генерация в значительной степени завязана на уголь. И это не последняя атака российских ВКС. Интенсивность их будет не ниже. Качество не будет ниже. Способность украинской ПВО противостоять будет только снижаться. Не хватает зенитных ракет, не хватает БПЛА перехватчиков, не хватает самих комплексов ПВО. Изнашиваются и зенитные, и неракетные системы. Прикрывать просто будет нечем. Апокалипсис, да и только. Кто виноват? Да очевидно, кто виноват. Те самые упыри в вашиванках цвета милитари, которые колесят по заграницам, ходят по красным дорожкам, подписывают бумажки, которые ничего не стоят, и контейнерами вывозят деньги в собственные хранилища и офшоры. Загоняют миллионы и миллионы на криптокошельки. Жируют в общем. А вы там, в нэньках, мол, разбирайтесь сами.Подробнее о происходящем в Киеве - в статье "В Киеве прекращена подача воды и тепла. Главные новости к этому часу"

