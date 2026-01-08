Мовный геноцид теперь забрался в спальни. Нацисты на Украине обнаружили тайные школы русского языка - 08.01.2026 Украина.ру
Мовный геноцид теперь забрался в спальни. Нацисты на Украине обнаружили тайные школы русского языка
Когда только начиналась украинизация, в ходу была фраза: "кто вам мешает говорить на русском"? Ею тыкали в лицо всем, кто пытался возмущаться языковыми ограничениями и насаждением мовы на всех уровнях- от школы до кофейни. Некоторое время спустя эта формулировка трансформировалась и стала звучать так: "кто вам мешает в быту говорить на русском"?
2026-01-08T06:28
2026-01-08T06:28
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101632/82/1016328252_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_666cb5df41a14895a30641a9fa4e1bb5.jpg.webp
Ну, а теперь ревнители мовы призывают расправляться с теми, кто на кухне и шепотом осмеливается говорить на русском или учить русскому своих детей. Всего лишь тонкая грань отделяет украинцев от запрета думать на "языке России" и смотреть на нем сны. Надо отметить, что русский язык и его носители подвергаются репрессиям уже после первого майдана. Русскоязычных варили как лягушку, пошагово отменяя все их права и конституционные гарантии. Но последней каплей стало выведение русского языка из под защиты Европейской хартии региональных языков на Украине. Верховная Рада в конце прошлого года 264 голосами в целом поддержала законопроект, исключив из закона русский и несуществующий "молдавский" языки. Радостную весть первым понес экс-глава украинского института нацпамяти Владимир Вятрович: депутат "Евросолидарности" объявил, что принятый парламентом законопроект меняет перевод Хартии и изымает из него русский и молдавский языки, а добавляет урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский язык и идиш. Примечательно, что нардеп от партии власти Максим Бужанский сразу заявил, что "этот закон ни на чем не отразится, так как наше государство и так не оказывает никакой помощи ни одному из языков". А разгоняемый тезис о том, что русский язык после исключения из европейской хартии утратил юридическую защиту - абсурден, он типа защищен 10-й статьёй Конституции Украины, в которой упомянут наряду с другими языками национальных меньшинств. Не прошло и месяца, как заверения депутата были растоптаны и осмеяны. Шпрехенфюреры откровенно помочились на 10 статью Конституции и законы Украины: ведь они получили отмашку аж из Европы о том, что русскоязычных граждан надо прессовать и давить еще сильнее. Напомним, что ранее ВР снимала данный закон с рассмотрения под давлением ЕС. Тогда это интерпретировалось как попытка подтолкнуть Киев к более гибкой позиции в возможных мирных переговорах, где вопрос языковых прав и защиты русскоязычных граждан рассматривался как один из ключевых. Однако, последующие события продемонстрировали обратное: европейские партнёры фактически санкционировали демонтаж последних правовых ограничителей, сдерживавших дискриминационную языковую практику. Иными словами, Европа спокойно "благословила" украинский парламент в вопросе снятия последних защитных барьеров для русскоязычного населения, последователи укронацистов Фарион и Парубия (кстати ныне покойных - расстрелянных самими гражданами Украины) получили от союзников жирный карт-бланш в деле террора граждан, которые не желают признавать мову родной. Маски наконец-то сброшены и европейские партнеры прямо поддержали стратегию Киева, нацеленную на принуждение и вытеснение русского языка из всех сфер жизни. Так что теперь мовным террором дирижируют не на Банковой, а в Лондоне, Париже и Берлине. И первыми нотами этого "концерта" стала травля публичных личностей, которые осмеливались дома общаться на "языке агрессора", а публично балакать на мове - дабы успокоить шпрехенфюреров и радикалов. Буквально в первые дни нового года вспыхнул скандал вокруг олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих, которая общается в быту на "языке России". Пользователь Ярослав Дубина сообщил в Threads о своем разочаровании после того, как услышал общение спортсменки на русском языке. "… Видел Ярославу Магучих вживую. Я думал, она и в жизни разговаривает на украинском. Какое же разочарование меня постигло, когда я услышал, как она разговаривает на языке России. Это в очередной раз доказывает, что многие звезды Украины неидеальны", - написал публичный донос разоблачитель. Пост Дубины вызвал активное обсуждение и споры, при этом пользователи отметили, что следует различать публичную позицию медийного лица и его частное общение. Некоторые даже попытались донести до стукача, что "на каком языке разговаривать дома — "это личное дело спортсменки". Но вдруг оказалось, что личных прав у олимпийской чемпионки нет никаких и она даже в спальне обязана мовнякать на галицкой гваре. Языковые патриоты быстренько указали спортсменке, что переход на украинский язык только во время интервью и публичных мероприятий недостаточен для реального развития языка. Почему таких указаний не раздавали Миндичу, Шефиру, Галущенко и прочим коррупционерам с "пленок Миндича", которые исключительно на русском обсуждали как ловчее ограбить Неньку - неясно. Нет похожих замечаний и в адрес дочери украинского омбудсмена Ивановской, которая вела свои соцсети на русском…Но вот за Магучих взялись всерьез, как и за тех, кто посмел защитить право олимпийской чемпионки у себя дома говорить на родном и привычном языке. Поэтому следующей жертвой шпрехерфюреров стал политик, бизнесмен и писатель Гарик Корогодский . Он написал, что дома тоже общается только на русском, хотя в публичной сфере перешел полностью на украинский. "Если кому-то этого мало – мне на это по@уй. Меня радует, что мой украинский гораздо богаче, чем у многих хейтеров, включая украиноязычных с рождения и журнальных блогеров", - отбивался общественный деятель и волонтер ВСУ. Кстати, немногие уже помнят, что эпатажный миллионер в 2018 году сменил гражданство РФ на украинский аусвайс, потратив на это немало сил и денег. При этом его сын остается гражданином России и наверняка бизнесмену это припомнят в СБУ, куда его вызывают на допрос - по доносу бдительных мовнючих патриотов. Языковая активистка Вероника Ольшанская раскритиковала "допис" Корогодского о том, что дома с семьей тот общается исключительно на русском языке. "Я написала официальное обращение в СБУ по поводу публичных высказываний Гарика Корогодского… Когда такой Гарик открыто заявляет, что русифицирует своих детей и подает это как норму, это не личный выбор. Это легализация и популяризация обрусения украинских детей в Украине. Также как и признание того, что он дружит с гражданами страны-агрессора. Это не мелочь, а нормализация связей с врагом, озвученная в форме интервью для всей страны", - негодует активистка. Но при этом почему-то не вспоминает о "связях с врагом" главкома ВСУ Александра Сырского, который регулярно переводит миллионы рублей на лечение в РФ своего отца: последний взнос командир украинской армии сделал в бюджет "агрессора" всего несколько дней назад. Но не привлек внимания ревнителей расовой чистоты: те пишут доносы на спортсменов, журналистов и волонтеров. К слову, интересно будет почитать рассуждения Корогодского об украинской демократии после беседы в СБУ. А еще интересней - узнать, будет ли языковый нарушитель и дальше передавать деньги тем, кто защищает Украину в которой Гарикам запрещено дома с детьми общаться на родном языке. Отчего-то кажется, что после этого эпизода бизнесмен вспомнит о своем израильском паспорте…Но такой спасательный жилет есть не у всех. Как быть, например, родителям чьи дети учились в "подпольной школе" при монастыре? Частную школу, где школьники учат русский язык, пользуются советскими учебниками и поют "под небом голубым есть город золотой", "накрыли" журналисты-расследователи из информационной помойки Сороса - "Слідство.Інфо". Выяснилось, что такая школа больше года функционирует при Голосеевском монастыре УПЦ в Киеве.Как уверяют "расследователи", там "детей учат не только славить российского Бога, но и говорить на русском языке. И всё это не без протекции лицензированных украинских школ". Интересно, а как "бигусята" отличают украинского бога от русского? Или украинский Бог теперь по указу Зеленского рождается 7 января сразу программистом, с ноутбуком в руках и его-то как раз не хотят славить ученики православной школы? Сам директор подпольной школы в ответ на расследование заявил, что ничего противозаконного они не делают: Однако, журналисты инкриминируют руководству школы просмотр советских кинофильмов и пение советских песен. А еще - о ужас! "зубрежку стихов Есенина". По уверениям "Слідство.Інфо", это все недопустимо "на четвёртом году полномасштабной войны с Россией". Где, в каком законе прописана недопустимость чтения Есенина - расследователи не говорят. Но под этим "соусом" пытаются запугать и педагогов-подпольщиков и родителей учеников. Соросят взбесило, что школа функционировала в формате "Родительского клуба", поскольку использование другого статуса не позволило бы использовать ту учебную программу, которую считали нужным применять директор и педагоги. Между прочим, чтобы сделать свое "расследование" журналисты прикинулись людьми, которые хотят устроить в школу детей на обучение, и снимали без их согласия родителей, а также директора и учителей. В ходе съемки они показали женщину, которая считает, что вместо прослушивания гимна Украины детям лучше использовать время для молитвы, а также жаловалась, что в общеобразовательной школе ее ребенка учили ненависти к русскому языку и русским. Но, знаете, что интересно? В ответ на это разоблачение не нашлось практически никого, кто осудил бы подпольную школу и ее программу: пришлось соросятам спешно бежать к националисту Вятровичу и брать нужный комментарий у к экс-главы Института нацпамяти. Это лишь подчеркнуло, что нападки на монастырскую школу носят не столько правовой, сколько демонстративно-показательный характер. В итоге - это история, как и травля тех, кто дома говорит на русском, выглядит как симптом более широкой тенденции: любое несоответствие официальной языковой линии трактуется как угроза, а образовательные и религиозные инициативы, выходящие за рамки идеологического стандарта, автоматически попадают под подозрение. Причем выписывает это подозрение не СБУ, а общество - языковые активисты, журналисты-расследователи, патриоты в вышиванках. Так что речь не идет о соблюдении закона, в данном случае устанавливается контроль над содержанием мышления. Еще немного и на Украине начнут сажать за мыслепреступления - как описано у Оруэлла в его антиутопии "1984". Только в Океании, тоталитарном государстве романа, за этим следит "Полиция мыслей" с помощью телеконлов, а на Украине эту роль выполняют заряженные майданом и поддержанные Европой активисты всех мастей. Но можно спорить, что вся эта каста вскоре оформится во вполне себе официальное ведомство c широкими следственными полномочиями - например, "Министерство контроля над сознанием" или "Служба подавления инакомыслия". Все к этому идет.
Мовный геноцид теперь забрался в спальни. Нацисты на Украине обнаружили тайные школы русского языка

06:28 08.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВизит председателя Госдумы РФ С.Нарышкина в Таджикистан
Визит председателя Госдумы РФ С.Нарышкина в Таджикистан - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Елена Кирюшкина
Когда только начиналась украинизация, в ходу была фраза: "кто вам мешает говорить на русском"? Ею тыкали в лицо всем, кто пытался возмущаться языковыми ограничениями и насаждением мовы на всех уровнях- от школы до кофейни. Некоторое время спустя эта формулировка трансформировалась и стала звучать так: "кто вам мешает в быту говорить на русском"?
Ну, а теперь ревнители мовы призывают расправляться с теми, кто на кухне и шепотом осмеливается говорить на русском или учить русскому своих детей. Всего лишь тонкая грань отделяет украинцев от запрета думать на "языке России" и смотреть на нем сны.
Надо отметить, что русский язык и его носители подвергаются репрессиям уже после первого майдана. Русскоязычных варили как лягушку, пошагово отменяя все их права и конституционные гарантии. Но последней каплей стало выведение русского языка из под защиты Европейской хартии региональных языков на Украине. Верховная Рада в конце прошлого года 264 голосами в целом поддержала законопроект, исключив из закона русский и несуществующий "молдавский" языки.
Радостную весть первым понес экс-глава украинского института нацпамяти Владимир Вятрович: депутат "Евросолидарности" объявил, что принятый парламентом законопроект меняет перевод Хартии и изымает из него русский и молдавский языки, а добавляет урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский язык и идиш.
Примечательно, что нардеп от партии власти Максим Бужанский сразу заявил, что "этот закон ни на чем не отразится, так как наше государство и так не оказывает никакой помощи ни одному из языков". А разгоняемый тезис о том, что русский язык после исключения из европейской хартии утратил юридическую защиту - абсурден, он типа защищен 10-й статьёй Конституции Украины, в которой упомянут наряду с другими языками национальных меньшинств.
Не прошло и месяца, как заверения депутата были растоптаны и осмеяны. Шпрехенфюреры откровенно помочились на 10 статью Конституции и законы Украины: ведь они получили отмашку аж из Европы о том, что русскоязычных граждан надо прессовать и давить еще сильнее. Напомним, что ранее ВР снимала данный закон с рассмотрения под давлением ЕС. Тогда это интерпретировалось как попытка подтолкнуть Киев к более гибкой позиции в возможных мирных переговорах, где вопрос языковых прав и защиты русскоязычных граждан рассматривался как один из ключевых.
Однако, последующие события продемонстрировали обратное: европейские партнёры фактически санкционировали демонтаж последних правовых ограничителей, сдерживавших дискриминационную языковую практику. Иными словами, Европа спокойно "благословила" украинский парламент в вопросе снятия последних защитных барьеров для русскоязычного населения, последователи укронацистов Фарион и Парубия (кстати ныне покойных - расстрелянных самими гражданами Украины) получили от союзников жирный карт-бланш в деле террора граждан, которые не желают признавать мову родной.
Маски наконец-то сброшены и европейские партнеры прямо поддержали стратегию Киева, нацеленную на принуждение и вытеснение русского языка из всех сфер жизни. Так что теперь мовным террором дирижируют не на Банковой, а в Лондоне, Париже и Берлине. И первыми нотами этого "концерта" стала травля публичных личностей, которые осмеливались дома общаться на "языке агрессора", а публично балакать на мове - дабы успокоить шпрехенфюреров и радикалов.
Буквально в первые дни нового года вспыхнул скандал вокруг олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих, которая общается в быту на "языке России". Пользователь Ярослав Дубина сообщил в Threads о своем разочаровании после того, как услышал общение спортсменки на русском языке. "… Видел Ярославу Магучих вживую. Я думал, она и в жизни разговаривает на украинском. Какое же разочарование меня постигло, когда я услышал, как она разговаривает на языке России. Это в очередной раз доказывает, что многие звезды Украины неидеальны", - написал публичный донос разоблачитель.
Пост Дубины вызвал активное обсуждение и споры, при этом пользователи отметили, что следует различать публичную позицию медийного лица и его частное общение. Некоторые даже попытались донести до стукача, что "на каком языке разговаривать дома — "это личное дело спортсменки".
Но вдруг оказалось, что личных прав у олимпийской чемпионки нет никаких и она даже в спальне обязана мовнякать на галицкой гваре. Языковые патриоты быстренько указали спортсменке, что переход на украинский язык только во время интервью и публичных мероприятий недостаточен для реального развития языка.
Почему таких указаний не раздавали Миндичу, Шефиру, Галущенко и прочим коррупционерам с "пленок Миндича", которые исключительно на русском обсуждали как ловчее ограбить Неньку - неясно. Нет похожих замечаний и в адрес дочери украинского омбудсмена Ивановской, которая вела свои соцсети на русском…Но вот за Магучих взялись всерьез, как и за тех, кто посмел защитить право олимпийской чемпионки у себя дома говорить на родном и привычном языке.
Поэтому следующей жертвой шпрехерфюреров стал политик, бизнесмен и писатель Гарик Корогодский . Он написал, что дома тоже общается только на русском, хотя в публичной сфере перешел полностью на украинский.
"Если кому-то этого мало – мне на это по@уй. Меня радует, что мой украинский гораздо богаче, чем у многих хейтеров, включая украиноязычных с рождения и журнальных блогеров", - отбивался общественный деятель и волонтер ВСУ.
Кстати, немногие уже помнят, что эпатажный миллионер в 2018 году сменил гражданство РФ на украинский аусвайс, потратив на это немало сил и денег.
При этом его сын остается гражданином России и наверняка бизнесмену это припомнят в СБУ, куда его вызывают на допрос - по доносу бдительных мовнючих патриотов.
Языковая активистка Вероника Ольшанская раскритиковала "допис" Корогодского о том, что дома с семьей тот общается исключительно на русском языке. "Я написала официальное обращение в СБУ по поводу публичных высказываний Гарика Корогодского… Когда такой Гарик открыто заявляет, что русифицирует своих детей и подает это как норму, это не личный выбор. Это легализация и популяризация обрусения украинских детей в Украине. Также как и признание того, что он дружит с гражданами страны-агрессора. Это не мелочь, а нормализация связей с врагом, озвученная в форме интервью для всей страны", - негодует активистка.
Но при этом почему-то не вспоминает о "связях с врагом" главкома ВСУ Александра Сырского, который регулярно переводит миллионы рублей на лечение в РФ своего отца: последний взнос командир украинской армии сделал в бюджет "агрессора" всего несколько дней назад. Но не привлек внимания ревнителей расовой чистоты: те пишут доносы на спортсменов, журналистов и волонтеров. К слову, интересно будет почитать рассуждения Корогодского об украинской демократии после беседы в СБУ. А еще интересней - узнать, будет ли языковый нарушитель и дальше передавать деньги тем, кто защищает Украину в которой Гарикам запрещено дома с детьми общаться на родном языке. Отчего-то кажется, что после этого эпизода бизнесмен вспомнит о своем израильском паспорте…
Но такой спасательный жилет есть не у всех. Как быть, например, родителям чьи дети учились в "подпольной школе" при монастыре? Частную школу, где школьники учат русский язык, пользуются советскими учебниками и поют "под небом голубым есть город золотой", "накрыли" журналисты-расследователи из информационной помойки Сороса - "Слідство.Інфо". Выяснилось, что такая школа больше года функционирует при Голосеевском монастыре УПЦ в Киеве.
Как уверяют "расследователи", там "детей учат не только славить российского Бога, но и говорить на русском языке. И всё это не без протекции лицензированных украинских школ". Интересно, а как "бигусята" отличают украинского бога от русского? Или украинский Бог теперь по указу Зеленского рождается 7 января сразу программистом, с ноутбуком в руках и его-то как раз не хотят славить ученики православной школы?
Сам директор подпольной школы в ответ на расследование заявил, что ничего противозаконного они не делают:
"У нас же русская литература, мы изучаем классиков. Это очень важно для воспитания души ребёнка. Нам это очень нравится, у нас и программа другая, и никто нас не может трогать".
Однако, журналисты инкриминируют руководству школы просмотр советских кинофильмов и пение советских песен. А еще - о ужас! "зубрежку стихов Есенина". По уверениям "Слідство.Інфо", это все недопустимо "на четвёртом году полномасштабной войны с Россией". Где, в каком законе прописана недопустимость чтения Есенина - расследователи не говорят. Но под этим "соусом" пытаются запугать и педагогов-подпольщиков и родителей учеников. Соросят взбесило, что школа функционировала в формате "Родительского клуба", поскольку использование другого статуса не позволило бы использовать ту учебную программу, которую считали нужным применять директор и педагоги.
Между прочим, чтобы сделать свое "расследование" журналисты прикинулись людьми, которые хотят устроить в школу детей на обучение, и снимали без их согласия родителей, а также директора и учителей. В ходе съемки они показали женщину, которая считает, что вместо прослушивания гимна Украины детям лучше использовать время для молитвы, а также жаловалась, что в общеобразовательной школе ее ребенка учили ненависти к русскому языку и русским.
Но, знаете, что интересно? В ответ на это разоблачение не нашлось практически никого, кто осудил бы подпольную школу и ее программу: пришлось соросятам спешно бежать к националисту Вятровичу и брать нужный комментарий у к экс-главы Института нацпамяти. Это лишь подчеркнуло, что нападки на монастырскую школу носят не столько правовой, сколько демонстративно-показательный характер. В итоге - это история, как и травля тех, кто дома говорит на русском, выглядит как симптом более широкой тенденции: любое несоответствие официальной языковой линии трактуется как угроза, а образовательные и религиозные инициативы, выходящие за рамки идеологического стандарта, автоматически попадают под подозрение.
Причем выписывает это подозрение не СБУ, а общество - языковые активисты, журналисты-расследователи, патриоты в вышиванках. Так что речь не идет о соблюдении закона, в данном случае устанавливается контроль над содержанием мышления. Еще немного и на Украине начнут сажать за мыслепреступления - как описано у Оруэлла в его антиутопии "1984".
Только в Океании, тоталитарном государстве романа, за этим следит "Полиция мыслей" с помощью телеконлов, а на Украине эту роль выполняют заряженные майданом и поддержанные Европой активисты всех мастей. Но можно спорить, что вся эта каста вскоре оформится во вполне себе официальное ведомство c широкими следственными полномочиями - например, "Министерство контроля над сознанием" или "Служба подавления инакомыслия". Все к этому идет.
