Захват российского танкера Marinera силами США: подробности к этому часу
Захват российского танкера Marinera силами США: подробности к этому часу
В ходе беспрецедентной операции в Северной Атлантике военные США захватили нефтяной танкер Marinera, шедший под российским флагом. Экипаж, состоящий в основном из граждан Украины и Грузии, а также двух россиян, взят под стражу и ему грозят уголовные обвинения в США.
2026-01-08T12:30
2026-01-08T12:30
новости
сша
венесуэла
россия
стефан дюжаррик
николас мадуро
дональд трамп
оон
Россия, Китай и международные эксперты осудили действия США как нарушение международного права и акт "морского пиратства"События вокруг танкера, ранее известного как **Bella 1**, развивались на протяжении более двух недель. Судно, находившееся под американскими санкциями с 2024 года за перевозку иранской нефти, направлялось из Ирана в Венесуэлу. После объявления США о нефтяной блокаде Венесуэлы в декабре 2025 года, береговая охрана США попыталась перехватить танкер в Карибском море, но экипаж сменил курс и ушёл в Атлантический океан. В ответ на преследование капитан судна запросил и получил временную российскую регистрацию через порт Сочи 24 декабря, после чего судно было переименовано в Marinera и подняло российский флаг. Этот шаг, однако, не остановил США. 7 января в Северной Атлантике, между Исландией и Великобританией, американские силы при поддержке британских коллег высадились на борт и захватили танкер. На борту находились 28 человек: 20 граждан Украины, 6 граждан Грузии (включая капитана) и 2 гражданина России. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж находится под следствием, и виновным будут предъявлены уголовные обвинения.МИД РФ назвал действия США незаконными, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву. Основное требование Москвы — обеспечить гуманное обращение с российскими гражданами и их возвращение на родину. Российские СМИ характеризуют захват как "откровенное пиратство". Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что захват "серьезно нарушает международное право", и осудила односторонние санкции США. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал к соблюдению международного права и недопущению эскалации. Сообщалось, что Россия направила для сопровождения танкера военные корабли, включая подводную лодку, однако прямого столкновения в момент захвата не произошло. США действовали на основании ордера федерального суда и заявили, что рассматривают российскую регистрацию как нелегитимную попытку избежать санкций. Данный инцидент произошёл вскоре после американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он является частью более масштабной кампании администрации Дональда Трампа по ужесточению давления на "теневой флот", перевозящий венесуэльскую и иранскую нефть. В тот же день США захватили в Карибском море ещё один танкер — Sophia. Захват танкера Marinera стал первым в современной истории случаем, когда военные США взяли под контроль судно под российским флагом. Судьба 28 членов интернационального экипажа остаётся главным гуманитарным вопросом в этой ситуации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Захват российского танкера Marinera силами США: подробности к этому часу

12:30 08.01.2026
 
В ходе беспрецедентной операции в Северной Атлантике военные США захватили нефтяной танкер Marinera, шедший под российским флагом. Экипаж, состоящий в основном из граждан Украины и Грузии, а также двух россиян, взят под стражу и ему грозят уголовные обвинения в США.
Россия, Китай и международные эксперты осудили действия США как нарушение международного права и акт "морского пиратства"
События вокруг танкера, ранее известного как **Bella 1**, развивались на протяжении более двух недель. Судно, находившееся под американскими санкциями с 2024 года за перевозку иранской нефти, направлялось из Ирана в Венесуэлу. После объявления США о нефтяной блокаде Венесуэлы в декабре 2025 года, береговая охрана США попыталась перехватить танкер в Карибском море, но экипаж сменил курс и ушёл в Атлантический океан.
В ответ на преследование капитан судна запросил и получил временную российскую регистрацию через порт Сочи 24 декабря, после чего судно было переименовано в Marinera и подняло российский флаг. Этот шаг, однако, не остановил США.
7 января в Северной Атлантике, между Исландией и Великобританией, американские силы при поддержке британских коллег высадились на борт и захватили танкер.
На борту находились 28 человек: 20 граждан Украины, 6 граждан Грузии (включая капитана) и 2 гражданина России. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж находится под следствием, и виновным будут предъявлены уголовные обвинения.
МИД РФ назвал действия США незаконными, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву. Основное требование Москвы — обеспечить гуманное обращение с российскими гражданами и их возвращение на родину. Российские СМИ характеризуют захват как "откровенное пиратство".
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что захват "серьезно нарушает международное право", и осудила односторонние санкции США.
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал к соблюдению международного права и недопущению эскалации.
Сообщалось, что Россия направила для сопровождения танкера военные корабли, включая подводную лодку, однако прямого столкновения в момент захвата не произошло. США действовали на основании ордера федерального суда и заявили, что рассматривают российскую регистрацию как нелегитимную попытку избежать санкций.
Данный инцидент произошёл вскоре после американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он является частью более масштабной кампании администрации Дональда Трампа по ужесточению давления на "теневой флот", перевозящий венесуэльскую и иранскую нефть.
В тот же день США захватили в Карибском море ещё один танкер — Sophia.
Захват танкера Marinera стал первым в современной истории случаем, когда военные США взяли под контроль судно под российским флагом.
Судьба 28 членов интернационального экипажа остаётся главным гуманитарным вопросом в этой ситуации.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
